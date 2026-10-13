Nota primită de Cristi Chivu după Inter – Club Brugge 3-4: „Seară de coșmar!” / „A fost zdrobit tactic!”

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Inter Milano și-a obișnuit fanii să primească ușor goluri, însă până acum formația lui Cristi Chivu reușea să înscrie cu un gol mai mult ca adversarul și să câștige. Nu a fost cazul în această seară contra celor de la Club Brugge, scor 3-4, astfel că jurnaliștii de la

Ce note au primit jucătorii lui Inter și Cristi Chivu după înfrângerea cu Club Brugge?

Desigur, cel mai important este de văzut ce notă a primit antrenorul Cristi Chivu. Inter News: nota 5: „O seară de coșmar. A opta înfrângere în ultimele nouă meciuri din Champions League, care trezește amintiri neplăcute de la partida cu Bodø/Glimt. Inter le oferă adevărate autostrăzi celor de la Club Brugge, care au suficientă obrăznicie pentru a profita de ele. Momentul de cotitură este ocazia uriașă ratată de Lautaro la scorul de 1-1, după care începe festivalul greșelilor defensive, care se înmulțesc precum untul care se topește și ciupercile care răsar. Nici de această dată, echilibrul defensiv nu se regăsește nicăieri. Prea mulți jucători îl dezamăgesc. Scoaterea lui Thuram de pe teren nu s-a dovedit deloc o mutare inspirată. Lupta pentru clasarea în primele opt echipe a devenit acum extrem de complicată”.

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La fel de proastă notă i-a acordat și Tutto Mercato, nota 5: „Îi trimite pe teren pe titularii de bază, dar alegerea nu dă roade. Este zdrobit tactic de omologul său, care a condus-o pe Brugge să facă un adevărat festin pe San Siro. Două meciuri, zero puncte. Acum, drumul în Liga Campionilor devine dificil, iar el va trebui să găsească o soluție. Este oare posibil ca Provedel să nu primească nicio șansă? Acum trebuie să se gândească la asta.”

Publicația Calcio Mercato s-a rezumat să-i acorde nota 4 antrenorului român.

Ce note au primit jucătorii lui Inter? Majoritatea au trecut cu greu examenul din UCL

J. MARTINEZ – 5 – „În comparație cu rivalul său Sommer, ajunge chiar să-i facă pe suporteri să regrete absența acestuia. Probabil că nu ar fi apărat penalty-ul executat de Tresoldi nici dacă adversarul i-ar fi indicat dinainte colțul în care urma să șuteze. În felul său, contribuie la faza golului egalizator, ieșind la momentul potrivit și declanșând imediat acțiunea care se încheie cu reușita lui Lautaro. De această dată, plătește scump, alături de Akanji, tendința de a se aventura în zone ale terenului care nu îi aparțin. Bara îl salvează de la al treilea gol, la șutul lui Virgili, după care intervine prompt în fața lui Potts. La al treilea gol al fotbalistului italo-german, apărarea îl abandonase deja”

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BISSECK – 5,5 – , după o pătrundere pe centru, decisiv când blochează șutul lui Vanaken, care trăgea din interiorul careului dintr-o poziție ideală, dar îngrijorător atunci când pierde contactul cu adversarii și permite declanșarea unui contraatac al belgienilor. Își etalează o mare parte din repertoriu: intervenții defensive excelente, energie în dueluri, dar și decizii discutabile, care riscă să coste scump. O seară în care germanul a fost complet imprevizibil, arătându-și atât calitățile, cât și, mai ales, defectele”

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AKANJI – 5 – fusese împotriva lui Bodø/Glimt, când le-a făcut cadou norvegienilor golul prin care au deschis scorul. Un nou sezon, aceeași gafă, de această dată din cauza lipsei de comunicare cu Pepo. Are intervenții defensive perfecte, de o precizie tehnică remarcabilă, dar apoi este surprins în afara poziției și încasează și un cartonaș galben cât se poate de justificat. Ca să folosim un eufemism, nu este tocmai un exemplu de soliditate defensivă”

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BASTONI – 5,5 – „Joacă mai ofensiv decât în ultimele partide, fiind totuși conștient că trebuie să-i vină în ajutor lui Dimarco atunci când mingea ajunge la Forbs. Este precis în construcția jocului, în ciuda câtorva greșeli, dar mai puțin eficient în intervențiile defensive. În repriza secundă avansează și mai mult, transformându-se într-o extremă suplimentară, așa cum îi place, însă nu mai contribuie aproape deloc la faza defensivă”

DIOUF – 6,5 – „Cel puțin în debutul partidei, atacurile lui Inter se bazează în special pe inițiativele sale individuale, care îi pun în mare dificultate pe Seys și pe Virgili, nevoit să coboare pentru a-l ajuta. După doar câteva minute, reușește un slalom spectaculos pe linia de fund, provocând panică în apărarea din fața porții lui Sommer. Uneori pare să se mulțumească doar cu prezența pe teren, dar atunci când primește mingea reprezintă un pericol constant și își asumă numeroase responsabilități”

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BARELLA – 5,5 – „Aleargă kilometri întregi, dar nu întotdeauna cu folos, irosind multă energie pe care ar putea să o economisească pentru a avea mai multă luciditate în alte situații. Spiritul de sacrificiu îl caracterizează mereu, luptă pentru fiecare minge și încearcă să-și mobilizeze coechipierii, chiar dacă uneori complică inutil fazele, anulând tot ce construise bine cu doar câteva momente înainte. Prea multă confuzie în jocul său. DIN MINUTUL 78, BONNY – 6 – Spre deosebire de coechipierii săi, are meritul de a-l învinge pe Sommer din prima încercare”

CALHANOGLU – 5,5 – „Nu pare să fie în apele sale, de parcă i-ar lipsi ritmul. Cu toate acestea, pune mingea în circulație cu siguranța obișnuită, deși comite și câteva greșeli tehnice. Încearcă disperat să-l ajungă din urmă pe Forbs, însă acesta aleargă de două ori mai repede decât el. Inevitabil, comite faultul care duce la penalty. La scurt timp, are ocazia să restabilească egalitatea, dar trimite mingea în transversală, în timp ce Sommer era deja învins. Pe măsură ce minutele trec, își pierde din eficiență. DIN MINUTUL 67, SUCIC – 6 – Are meritul de a contribui la golul de 2-3, care readuce la viață stadionul Meazza în ultimele zece minute, cu un șut cu dreptul pe care Sommer îl respinge la picioarele lui Lautaro”

ZIELINSKI – 5 – „Lautaro îl lansează spre ceea ce ar fi putut fi golul victoriei, dar, fiind mai degrabă omul paselor decisive decât al finalizărilor, se lasă ajuns din urmă de Vetlesen exact în momentul decisiv. Câteva secunde mai târziu, lucrurile merg și mai rău: întârzie execuția în timp ce își pregătește șutul cu stângul, permițând declanșarea contraatacului lui Forbs, care duce la penalty-ul prin care belgienii preiau conducerea. Încearcă să-și pună în valoare calitățile tehnice, dar nu reușește să găsească soluții. DIN MINUTUL 89, STANKOVIC – FĂRĂ NOTĂ.

DIMARCO – 5,5 – „Chiar și piciorul său stâng, într-o seară a „excepțiilor”, cedează tentației imperfecțiunii. Aleargă mult, poate chiar prea mult, și reprezintă, ca de obicei, principala sursă de energie pe flancul stâng al atacului, de unde pornesc numeroase centrări, inclusiv cea genială care duce la golul egalizator. Problemele apar însă în apărare, unde întâmpină dificultăți uriașe în a anticipa intențiile lui Forbs, care, imediat ce primește mingea, se transformă în Diavolul Tasmanian. După ocazia în care trimite peste poartă, dispare treptat din joc. DIN MINUTUL 78, SPENCE – 5,5 – Intră pe teren cu entuziasm, dar apoi pierde mingea la faza care duce la golul lui Vermant”

LAUTARO – 6,5 – „Face legătura dintre mijlocul terenului și Thuram sau oricare alt coechipier care atacă spațiile din spatele apărării adverse. Coboară foarte mult, participă la construcția mai multor faze, dar greșește și prea multe pase. Este excelent când îl lansează pe Zielinski spre poartă, spectaculos când își folosește forța și își păcălește adversarul printr-o schimbare de direcție, lăsându-l pe Spileers fără reacție și marcând golul extrem de important al egalării. În schimb, este inexplicabil momentul în care îl culcă la pământ pe Sommer, dar șutează direct în el. Are meritul de a readuce echipa în meci, aflându-se la locul potrivit, însă ulterior îi mai trimite o minge lui Sommer, înainte de capitularea definitivă a lui Inter”

THURAM – 6,5 – „În momentele cele mai dificile, echipa se bazează pe el pentru a depăși pressingul belgienilor și pentru a declanșa contraatacuri rapide. Francezul este în formă, știe ce are de făcut și nu ezită să încerce acțiuni individuale. Este la doar câțiva centimetri de golul prin care Inter ar fi preluat conducerea, după o pasă excelentă a lui Bisseck, apoi inițiază acțiunea care duce la golul egalizator al lui Lautaro. Pentru apărarea lui Club Brugge reprezintă singura enigmă pentru care nu se găsește nicio soluție, până în momentul în care Chivu decide să-l scoată de pe teren. DIN MINUTUL 67, ESPOSITO – 5,5 – Are în picior golul de 2-2, cu puțin timp înainte ca belgienii să înscrie pentru a treia oară, dar șutează slab, direct în Sommer. Ar fi putut și ar fi trebuit să facă mai mult”

CLUB BRUGGE – NOTELE JUCĂTORILOR: Sommer 7, Sabbe 6,5 (din minutul 62, Siquet 6), Spileers 6 (din minutul 62, Lee 6), Mechele 6,5, Seys 6,5, Forbs 7, Vetlesen 6,5 (din minutul 62, Lemaréchal 6), Potts 6,5, Vanaken 6,5, Virgili 7 (din minutul 83, Diakhon – fără notă), Tresoldi 8,5 (din minutul 83, Vermant 6,5). Antrenor: Ivan Leko – 7.

ARBITRU: SAGGI – 6,5 – Preferă dialogul în locul cartonașelor, iertându-i pe Spileers și Bastoni, care își asumă astfel un risc. Ulterior, îl sancționează pe fundașul central belgian, care își epuizează astfel șansele de a mai fi iertat. Corect și cartonașul galben acordat lui Akanji, fără să fie nevoie de vreun avertisment prealabil. Penalty-ul este evident și a fost dictat imediat, după faultul comis de Calhanoglu asupra lui Forbs. Procedează corect și când îl avertizează pe Virgili pentru simulare.

ARBITRI ASISTENȚI: Dale – 6,5; Haukasen – 6. / VAR: Del Cerro Grande – 6.