Sport

Nota primită de Cristi Chivu după Juventus – Inter 1-2! Ce a spus antrenorul român după meci

Intră pe site-ul FANATIK pentru a afla ce notă a primit Cristi Chivu din partea presei italiene după amicalul câștigat cu Juventus, dar și ce a declarat antrenorul român.
Dragos Petrescu
08.08.2026 | 17:48
Nota primita de Cristi Chivu dupa Juventus Inter 12 Ce a spus antrenorul roman dupa meci
ULTIMA ORĂ
Interul lui Cristi Chivu, victorie cu 2-1 în amicalul cu rivala Juventus // FOTO: colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Inter Milano, campioana en-titre din Serie A și echipa antrenată de Cristi Chivu, a învins-o pe marea rivală Juventus cu scorul de 2-1 în penultimul amical al verii. Presa italiană a avut cuvinte de laudă la adresa tehnicianului în vârstă de 45 de ani, dat fiind faptul că „nerazzurrii” au controlat partida, însă romanul a identificat și câteva aspecte care l-au nemulțumit.

Cristi Chivu a primit nota 6.5 după Juventus – Inter 1-2

Jurnaliștii de la sportmedia.it l-au notat pe Cristi Chivu cu 6.5 pentru evoluția echipei sale din amicalul cu Juventus, spunând despre tehnicianul român că „a fost bun în modul în care a echilibrat echipa pe parcursul celor două reprize”.

ADVERTISEMENT

De asemenea, cei de la goal.it au precizat faptul că, în ciuda faptului că ambele goluri ale campioanei Italiei au venit în urma unor erori comise de portarul lui Juve, Di Gregorio, Inter a impus ritmul și a știut foarte bine cum să gestioneze jocul. În plus, aceștia au mai scos în evidență faptul că „Bătrâna Doamnă” nu prea a pus probleme din punct de vedere ofensiv în primul act, iar acest lucru s-a datorat defensivei solide a „nerazzurrilor”.

Inter a câștigat destul de ușor. În mare parte, datorită erorilor portarului Di Gregorio. Juventus a încercat să preia controlul jocului în primele minute, dar Inter a impus rapid ritmul pe care l-a dorit, iar în minutul 20 a preluat conducerea prin golul lui Dimarco, care l-a învins pe Di Gregorio profitând la maximum de o acțiune bună a lui Bonny în flancul stâng. Juventus practic nu i-a pus probleme lui Provedel pe tot parcursul primei reprize. Singura lovitură reală a fost un șut de la distanță al lui Kenan Yildiz, care a trecut puțin pe lângă poartă. Între timp, Inter a avut câteva șuturi de la distanță, forțându-l pe Di Gregorio să intervină”, au scris jurnaliștii de la goal.it.

ADVERTISEMENT
Avertismentul experților: România riscă raționalizări obligatorii și blackout, din cauza lipsei investițiilor. Apel...
Digi24.ro
Avertismentul experților: România riscă raționalizări obligatorii și blackout, din cauza lipsei investițiilor. Apel către ANRE

Cristi Chivu, nemulțumit de prestația lui Inter din actul secund!

La „flash-interviul” de la finalul partidei, Cristi Chivu s-a arătat fericit de prestația generală a echipei lui de-a lungul celor patru meciuri de pregătire disputate în această vară, însă a mărturisit faptul că a fost total nemulțumit de repriza a doua a meciului cu Juventus.

ADVERTISEMENT
S-au dus la biserică pentru nunta lui Ronaldo cu Georgina și au avut...
Digisport.ro
S-au dus la biserică pentru nunta lui Ronaldo cu Georgina și au avut o surpriză uriașă! ”Momentul va rămâne în istorie”

Întotdeauna există loc de mai bine. Cantonamentul s-a încheiat în cel mai bun mod posibil, zic eu, fără accidentări  și cu o evoluție, per total, bună. Totuși, dacă mă întrebați dacă Inter e pregătită pentru noul sezon, aș spune că încă nu. Ne lipsește condiția fizică, mai trebuie să ne antrenăm până să strălucim. Vorbesc acum despre a doua repriză de astăzi, care nu mi-a plăcut absolut deloc. Am cedat terenul și am fost depășiți de multe ori”, a explicat Chivu.

ADVERTISEMENT

Amicalul cu Juventus a reprezentat cea de-a patra partidă amicală a „nerazzurrilor” în actuala perioadă de pregătire. Primele trei au fost disputate împotriva nemților de la Karlsruher FC (victorie cu 2-1), englezilor de la Manchester City (3-1 la loviturile de departajare după 1-1 în timp regulamentar) și rivalei locale AC Milan (1-1). Ultima partidă de pregătire a elevilor lui Chivu va avea loc pe 15 august, atunci când Inter o va întâlni pe Real Betis Sevilla. Ulterior, câștigătoarea „Scudetto”-ului și deținătoarea Cupei Italiei va începe sezonul de Serie A pe 22 august, pe teren propriu cu nou-promovata AC Monza.

Cutremur în NBA! Luka Doncic, prins în „divorțul de 50 de milioane de...
Fanatik
Cutremur în NBA! Luka Doncic, prins în „divorțul de 50 de milioane de dolari”. Ce se întâmplă cu starul sloven
Cristi Chivu, victorie mare în startul sezonului în faţa lui Juventus! Meciul a...
Fanatik
Cristi Chivu, victorie mare în startul sezonului în faţa lui Juventus! Meciul a fost întârziat dintr-un motiv hilar. Video
Nicu Stanciu, gol decisiv în China! Scenografia specială pregătită de fani şi gestul...
Fanatik
Nicu Stanciu, gol decisiv în China! Scenografia specială pregătită de fani şi gestul emoţionant la finalul meciului. Video
Tags:
Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Parteneri
Cine e românul invitat de Cristiano Ronaldo la nunta cu Georgina: 'Sunt prieteni...
iamsport.ro
Cine e românul invitat de Cristiano Ronaldo la nunta cu Georgina: 'Sunt prieteni foarte buni'
Fiica fostului mare internațional român, apariție incendiară în vacanță: „Ibiza și magia ei”
gsp.ro
Fiica fostului mare internațional român, apariție incendiară în vacanță: „Ibiza și magia ei”
Țara căreia i-a dispărut Președintele. A plecat în vacanță de două luni și...
Antena3 CNN
Țara căreia i-a dispărut Președintele. A plecat în vacanță de două luni și nu s-a mai întors
Magazin online din România, amendat pentru că a sunat clienții fără să le...
Clever Media
Magazin online din România, amendat pentru că a sunat clienții fără să le ceară voie
„Gata, e INUMAN!” » Ioan Andone cere 3 măsuri URGENTE în România
gsp.ro
„Gata, e INUMAN!” » Ioan Andone cere 3 măsuri URGENTE în România
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm...
zf.ro
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!