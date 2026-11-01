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Nota primită de Daniel Bîrligea după o nouă victorie a lui Frosinone! Fostul atacant al FCSB a primit o veste uriașă

Gabriel Neagu
01.11.2026 | 18:30
Nota primita de Daniel Birligea dupa o noua victorie a lui Frosinone Fostul atacant al FCSB a primit o veste uriasa
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Daniel Bîrligea a intrat în meciul Frosinone - Torino după accidentarea lui Raimondo. sursa foto: hepta
Antonio Raimondo, titularul de drept al lui Frosinone, s-a accidentat în duelul contra lui Torino. Massimiliano Alvini l-a introdus în teren pe Daniel Bîrligea. Cum s-a descurcat atacantul român
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Frosinone a învins pe Torino, pe ”Benito Stirpe”, în etapa 10 din Serie A, 2-0. Echipa lui Daniel Bîrligea (26 de ani) continuă să uimească campionatul italian, fiind cea mai mare revelație a sezonului. Mai mult, fotbalistul român a avut șansa de a evolua în succesul împotriva torinezilor.

Daniel Bîrligea a jucat 60 de minute în Frosinone – Torino

În minutul 30 al partidei, Raimondo, atacantul principal al lui Frosinone a fost obligat să părăsească terenul. Vârful a acuzat dureri după un duel cu Aboukhlal. Massimiliano Alvini a fost obligat să îl înlocuiască pe Raimondo, iar în locul său a intrat Daniel Bîrligea. Românul a fost introdus cu un moral bun, după ce a reușit o ”dublă”, împotriva lui Lecce, la mijlocul acestei săptămâni, 5-1.

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Atacantul venit de la FCSB a fost foarte activ în partida contra lui Torino și a alergat atât în zona centrală, cât și pe ambele flancuri. Daniel Bîrligea a atins balonul de 25 de ori, însă nu a reușit niciun dribling. Totuși, a avut o ocazie de gol, în minutul 73, când a șutat spre colțul stâng al porții lui Torino, dar mingea a fost respinsă de Lucas Perri. ”Tricolorul” a fost activ și pe plan defensiv, reușind 4 interceptări.

Prestația lui Daniel Bîrligea a fost una solidă. Pentru evoluția sa din partida contra lui Torino, a primit nota 7.1, conform SofaScore. Aceasta este a doua cea mai bună notă obținută de român la Frosinone, după cea primită în victoria cu Lecce, 5-1, când a ”strălucit”: 8.7.

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Daniel Bîrligea poate profita după accidentarea lui Antonio Raimondo

În acest moment, perioada de indisponibilitate a lui Antonio Raimondo nu este cunoscută. Problemele atacantului italian îi vor oferi mai multe șanse lui Daniel Bîrligea de a evolua pentru Frosinone. Totuși, ”tricolorul” va avea de câștigat lupta pentru titularizare cu Tomas Bobcek. Vârful slovac nu a reușit, momentan, să înscrie pentru formația italiană.

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Tomas Bobcek a fost adus pe ”Benito Stirpe”, în luna august, de la Lechia Gdansk, în schimbul a 10.7 milioane de euro. Până acum, atacantul din Ruzomberok a evoluat numai în două partide. Bobcek a fost introdus în duelurile contra lui Genoa – 19 minute, 1-1, și a lui Napoli – 27 de minute, 0-3.

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