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Ianis Hagi a primit o șansă importantă la Alanyaspor, imediat după acțiunea echipei naționale din luna noiembrie. Internaționalul român a fost titular în deplasarea cu Kasimpașa, echipa lui Matei Ilie, și a evoluat până în minutul 90+4, bifând astfel cel mai lung meci al său din acest sezon la formația turcă. Oaspeții au pierdut dramatic însă, scor 1-2, golul decisiv fiind marcat în prelungiri.

Ianis Hagi, 94 de minute pe teren în Kasimpașa – Alanyaspor 2-1!

Mijlocașul a fost trimis din primul minut în centrul liniei de mijloc, pentru prima dată după aproximativ o lună. Ultima titularizare avusese loc în partida cu Kocaelispor, 23 octombrie, când fusese schimbat la pauză. De atunci, Ianis mai prinsese doar 35 de minute contra lui Genclerbirligi și nu fusese utilizat în confruntarea cu Trabzonspor.

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La Istanbul, a avut și câteva momente importante. În prelungirile primei reprize, lovitura sa de cap a fost respinsă de portarul advers, iar faza a continuat cu un henț în careu și penalty pentru Alanyaspor. Florent Hadergjonaj a transformat lovitura de la 11 metri și a restabilit egalitatea.

Ianis Hagi, great chance https://t.co/XeMDaF3XEY — TheFootballZone (@football_t69515)

În minutul 64, românul a mai oferit o pasă în adâncime pentru Yusuf Özdemir, dar acesta a ratat ținta. Hagi a fost schimbat abia în minutul 90+4, când Alanyaspor era deja condusă cu scorul care avea să devină final.

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Ce notă a primit Ianis Hagi după meciul cu Kasimpașa

Deși echipa sa a plecat fără puncte de la Istanbul, prestația lui Ianis a primit o evaluare decentă. Sofascore i-a acordat românului nota 6,9, a doua cea mai mare din lotul lui Alanyaspor, potrivit datelor publicate după partidă. Cel mai mare calificativ l-a obținut Florent Hadergjonaj, autorul unicului gol al oaspeților, 7,1.

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De cealaltă parte, Matei Ilie, din nou integralist la Kasimpașa, a fost notat sub media echipei sale. Acesta a primit 6,6, în timp ce trupa pregătită de Alfred Schreuder a primit un calificativ general de 7,17.

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În urma rezultatului înregistrat duminică, gazdele au ajuns la borna cu numărul 23 în acest sezon și au urcat pe poziția a 5-a în SuperLig. Pentru Alanyaspor însă, situația se agravează din ce în ce mai tare. Echipa lui Ianis Hagi a înregistrat cel de-al 5-lea eșec consecutiv în campionat și a coborât pe locul 14 în clasament, cu 12 puncte, având doar patru în plus față de , primul club aflat sub linia roșie.