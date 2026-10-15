Nota primită de Ionuț Radu după Celta Vigo – Juventus 1-2. Cum s-au descurcat Darius Olaru și ceilalți români în Europa

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, iar patru români au jucat în dueluri europene: Ionuț Radu (Celta Vigo), Darius Olaru (Union Saint-Gilloise), Marius Corbu (Ferencvaros) și Florin Tănase (Omonia Nicosia). Numai ultimii doi menționați au câștigat partida, în timp ce echipa lui Ionuț Radu a pierdut dramatic împotriva lui Juventus, 1-2, și belgienii au remizat contra lui Real Sociedad 1-1.

Ionuț Radu a primit două goluri contra lui Juventus

Românul s-a aflat între buturile lui Celta Vigo, în speranța de a învinge pe Juventus. Deși spaniolii au deschis scorul, grație reușitei lui Hugo Alvarez din minutul 18, ”Bătrâna Doamnă” a întors scorul. Nico Woltemade a egalat, în minutul 59, iar lovitura de grație a italienilor a venit în prelungiri. În minutul 90+2, Randal Muani a reușit să strecoare balonul printre picioarele lui Ionuț Radu și a adus, in-extremis, victoria.

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Pe parcursul partidei, 4 șuturi ale ”bianconerilor” și a respins două mingi înalte. Ionuț Radu a fost activ pe parcursul partidei, atingând balonul de nu mai puțin de 39 de ori. Totuși, nu a putut evita eșecul.

La finalul partidei, publicația spaniolă a titrat acid prestațiile lui Celta Vigo în competițiile europene: ”Europa este crudă”. Jurnaliștii de la Madrid i-au acordat nota 6,2 lui Ionuț Radu pentru meciul de pe Balaidos. Nici site-ul de statistică nu a fost mai blând cu portarul. Evoluția românului a fost notată cu 6,1.

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Ce note au primit ceilalți români în etapa 2 din Europa League

Tănase a început pe bancă partida dintre Celje și Omonia Nicosia, 0-3. Românul a fost introdus în teren, la scorul de 2-0, pentru echipa sa, în locul lui Muamer Tankovic. În cele 21 de minute jucate, a atins mingea de 14 ori și a câștigat un duel la sol. Totuși, Florin Tănase nu a reușit niciun dribling. Prestația sa a fost notată cu 6,6, arată .

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Spre deosebire de Florin Tănase, Darius Olaru a fost titular în remiza obținută de Royale Union Saint-Gilloise contra lui Real Sociedad, 1-1. Fostul mijlocaș al lui FCSB a evoluat 71 de minute și a contribuit la reușita lui Sekou Keita, din minutul 88. Darius Olaru a atins balonul de 33 de ori și a avut o precizie incredibilă a paselor: 90%. ”Tricolorul” nu a greșit niciuna dintre cele 6 pase în jumătatea adversă. Același a evaluat jocul românului cu nota 6,8.

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Marius Corbu, mijlocașul celor de la Ferencvaros, a fost titular în victoria maghiarilor contra Viktoriei Plzen, 2-1. Românul a fost unul dintre cei mai implicați jucători ai lui Ferencvaros, fiind activ atât în faza ofensivă, cât și în cea defensivă. Pe parcursul duelului contra cehilor, mijlocașul a contribuit la 3 faze defensive și a avut un procent de 81% dintre pase reușite. a notat evoluția sa cu nota 6,6.

Ce urmează pentru români în Europa League

În următoarea etapă europeană, ce va avea loc pe 22 octombrie, Celta Vigo va merge la Glasgow, pentru duelul cu Celtic, în timp ce echipa lui Florin Tănase va primi vizita Benficăi. Tot pe teren propriu vor juca și belgienii de la Royale Union Saint-Gilloise, contra lui Hapoel Beer-Sheva. Ferencvaros va avea cel mai facil adversar dintre toate echipele jucătorilor români: Torreense.

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După două etape scurse din faza principală a competiției, cea mai bine clasată dintre echipele stranierilor este Omonia Nicosia. Formația lui Florin Tănase este pe locul 6, cu 6 puncte. Ferencvaros se află la egalitate de puncte cu ciprioții, iar velgienii de la Royale Union Saint-Gilloise se află pe poziția a 12-a. Cea mai slab clasată echipă este Celta Vigo: locul 29.