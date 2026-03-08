Nota primită de Louis Munteanu după duelul cu Messi în MLS. Cum s-a fotografiat la finalul partidei. Foto

ADVERTISEMENT

DC United a disputat meciul din etapa a treia din MLS, contra lui Inter Miami, iar Louis Munteanu a fost doar rezervă pentru al treilea meci consecutiv. Românul a fost aruncat în luptă în minutul 61 și a evoluat timp de 30 de minute pe același teren cu Lionel Messi.

Ce notă a primit Louis Munteanu pentru prestația din DC United – Inter Miami 1-2

DC United a fost învinsă de echipa lui Leo Messi în etapa a 3-a din MLS, iar superstarul argentinian a fost unul dintre marcatori. Din păcate, Louis Munteanu nu a reușit să-și treacă numele pe tabelă, însă a avut doar 30 de minute la dispoziție pentru a o face.

ADVERTISEMENT

Fostul atacant al lui CFR Cluj a fost introdus după o oră de joc și însă mingea a trecut puțin pe lângă vinclul porții. Din punct de vedere ofensiv, românul s-a mișcat bine și a fost precis în pase, însă din punct de vedere defensiv și-a pierdut aproape toate duelurile.

Din șase dueluri la sol și două aeriene, Munteanu a ieșit victorios în unul singur, adică a avut un procentaj de sub 15%. Nota pe care cei de la i-au acordat-o după acest meci a fost 6.2, una dintre cele mai mici din meci. Ceilalți fotbaliști care au intrat de pe bancă au primit calificative mai bune. Nikola Markovic a fost notat cu 6.6, în timp ce Caden Clark a primit nota 6.9.

ADVERTISEMENT

Louis Munteanu s-a fotografiat alături de iubita sa chiar pe gazon

Deși echipa sa a pierdut, Louis Munteanu se bucură de timpul petrecut în SUA și a ținut să imortalizeze momentul imediat după finalul partidei în care l-a înfruntat pe Lionel Messi, mai ales că

ADVERTISEMENT

Atacantul român de la DC United s-a fotografiat alături de iubita sa, la marginea terenului. Poza a fost postată pe profilul iubitei sale, Raluca Filaret, chiar de 8 martie, Ziua Internațională a Femeii.