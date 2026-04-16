Nota primită de Louis Munteanu, titular în premieră la DC United! Eliminare rușinoasă împotriva unei echipe de Liga a 3-a

Louis Munteanu a fost pentru prima oară titularizat la DC United. Cum s-a descurcat și ce notă a primit atacantul român după eliminarea din Cupa US Open.
Iulian Stoica
16.04.2026 | 10:27
Louis Munteanu, pentru prima oară titular la DC United. Foto: Facebook DC United
Louis Munteanu a fost transferat în această vară de la CFR Cluj, atacantul ajungând în Statele Unite ale Americii, la DC United. Deși talentul său era mult peste media SuperLigii, Munteanu pare să întâmpine probleme de adaptare în MLS, astfel că evoluțiile sale nu sunt dintre cele mai bune. În ciuda celor prezentate, românul a fost pentru prima oară titular într-un meci amical.

Louis Munteanu, pentru prima oară titular la DC United

Partida dintre DC United și One Knoxville, echipă care evoluează în al treilea eșalon, a marcat o premieră: Louis Munteanu, pentru prima oară titular. Ca în majoritatea cazurilor, în meciurile de Cupă sunt preferați jucătorii care au evoluat mai puțin, aceasta fiind și situația atacantului vândut de CFR Cluj în perioada de mercato din iarnă.

Deși s-a aflat pe teren încă din primul minut, meciul cu One Knoxville este unul de tristă amintire pentru atacantul român. DC United era privită ca mare favorită la calificarea în optimile Cupei US Open, însă situația din teren a fost cu totul alta. După 2-2 în timpul regulamentar, duelul a ajuns în prelungiri, acolo unde ambele echipe au mai marcat câte o dată, astfel că loteria penalty-urilor avea să decidă câștigătoarea. Din nefericire pentru Louis Munteanu, One Knoxville s-a impus după ce Gabriel Pirani a ratat de la 11 metri.

Ce notă a primit Louis Munteanu

Louis Munteanu nu a ajuns până la momentul executării penalty-urilor, fiind schimbat în minutul 76. Cifrele atacantului sunt extrem de modeste: a atins mingea doar de 23 ori, iar pe plan ofensiv a reușit să trimită trei șuturi pe lângă poartă și a oferit două pase bune în treimea adversă. Totodată, românul a câștigat doar un duel din șase posibile. Cu siguranță lipsa golului este apăsătoare, Munteanu neavând nicio contribuție decisivă în cele 7 meciuri disputate pentru DC United.

În urma eșecului de la penalty, jucătorul român a fost notat cu 6,1 de site-urile de specialitate. Louis Munteanu a fost mult sub nota echipei, înfrângerea la loviturile de departajare pe teren propriu fiind usturătoare. După eliminarea din Cupă, DC United se focusează pe campionat, acolo unde se află pe 9 în Conferința de Est, cu 7 puncte acumulate.

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
