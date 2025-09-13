Nota primită de Olimpiu Moruțan după Atromitos – Aris Salonic 1-2. Prestație încurajatoare după accidentare

Olimpiu Moruțan, , a fost trimis pe teren din primul minut în confruntarea din campionat cu Atromitos. Ce notă a primit.

Olimpiu Moruțan s-a remarcat în Atromitos – Aris Salonic 1-2

După ce , în runda a 2-a din campionatul Greciei, Olimpiu Moruțan a revenit pe teren și a fost titular în etapa a 3-a cu Atromitos.

Tânărul fotbalist român a fost notat de platforma Sofa Score cu nota 7,3. El a reușit să câștige 7 din 10 dueluri la sol, a reușit 6 driblinguri și a livrat 17 pase precise dintr-un total de 21. De asemenea, Moruțan a fost și autorul unei ocazii mari ratate.

Românul a fost ținut pe teren până în minutul 76, când a fost înlocuit cu Noah Fadiga. De la transferul la echipa elenă, Olimpiu Moruțan a jucat în toate meciurile oficiale pentru Aris în acest sezon.

Ce a spus Olimpiu Moruțan după transferul la Aris

Olimpiu Moruțan se află la cea de-a 4-a echipă din străinătate în cariera sa, după ce a mai îmbrăcat tricoul celor de la Galatasaray, Pisa și Ankaragucu. Transferul la Aris a fost primit cu mult entuziasm de jucătorul ajuns la 26 de ani.

„Transferul meu la Aris deschide o nouă pagină în cariera mea și îmi doresc foarte mult să mă bucur de experiența care mă așteaptă. Vin cu ambiții mari, să realizez lucruri mărețe cu noua mea echipă”, a spus Olimpiu Moruțan, printre altele, la prezentarea sa oficială la Aris.