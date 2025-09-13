Sport

Nota primită de Olimpiu Moruțan după Atromitos – Aris Salonic 1-2. Prestație încurajatoare după accidentare

Olimpiu Moruțan a jucat titular în partida de campionat dintre Atromitos și Aris Salonic. Ce notă a primit fotbalistul român.
Mihai Dragomir
13.09.2025 | 23:21
Nota primita de Olimpiu Morutan dupa Atromitos Aris Salonic 12 Prestatie incurajatoare dupa accidentare
ULTIMA ORĂ
Prestația lui Olimpiu Moruțan din meciul Atromitos - Aris 1-2. Ce notă a primit. Sursa Foto: Hepta.

Olimpiu Moruțan, al cărui transfer la Aris în vara acestui an a fost anunțat la emisiunea „DON Giovanni”, a fost trimis pe teren din primul minut în confruntarea din campionat cu Atromitos. Ce notă a primit.

ADVERTISEMENT

Olimpiu Moruțan s-a remarcat în Atromitos – Aris Salonic 1-2

După ce etapa trecută s-a accidentat în eșecul suferit de Aris cu 0-2 în fața celor de la Panetolikos, în runda a 2-a din campionatul Greciei, Olimpiu Moruțan a revenit pe teren și a fost titular în etapa a 3-a cu Atromitos.

Tânărul fotbalist român a fost notat de platforma Sofa Score cu nota 7,3. El a reușit să câștige 7 din 10 dueluri la sol, a reușit 6 driblinguri și a livrat 17 pase precise dintr-un total de 21. De asemenea, Moruțan a fost și autorul unei ocazii mari ratate.

ADVERTISEMENT

Românul a fost ținut pe teren până în minutul 76, când a fost înlocuit cu Noah Fadiga. De la transferul la echipa elenă, Olimpiu Moruțan a jucat în toate meciurile oficiale pentru Aris în acest sezon.

Ce a spus Olimpiu Moruțan după transferul la Aris

Olimpiu Moruțan se află la cea de-a 4-a echipă din străinătate în cariera sa, după ce a mai îmbrăcat tricoul celor de la Galatasaray, Pisa și Ankaragucu. Transferul la Aris a fost primit cu mult entuziasm de jucătorul ajuns la 26 de ani.

ADVERTISEMENT
Avertismentul văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
Digi24.ro
Avertismentul văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”

„Transferul meu la Aris deschide o nouă pagină în cariera mea și îmi doresc foarte mult să mă bucur de experiența care mă așteaptă. Vin cu ambiții mari, să realizez lucruri mărețe cu noua mea echipă”, a spus Olimpiu Moruțan, printre altele, la prezentarea sa oficială la Aris.

ADVERTISEMENT
Are o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar...
Digisport.ro
Are o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar a decis să nu le lase nimic! ”Sunt banii mei, doar ai mei!”
Drama care i-a marcat viața lui Florentin Petre. A fost diagnosticat cu aceeași...
Fanatik
Drama care i-a marcat viața lui Florentin Petre. A fost diagnosticat cu aceeași boală de două ori, chiar atunci când cunoscuse adevăratul succes
Marele fotbalist care a ales naționala României, deși ar fi putut să joace...
Fanatik
Marele fotbalist care a ales naționala României, deși ar fi putut să joace pentru Ungaria. ”M-am născut în regiunea unde se vorbește limba maghiară”
Victor Becali, dezvăluiri de senzaţie despre transferul lui Mutu la Inter: “Era rebel!...
Fanatik
Victor Becali, dezvăluiri de senzaţie despre transferul lui Mutu la Inter: “Era rebel! Şi fără clauză se urca în avion”. Episodul Chelsea, marea pată a carierei
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
A fost lăsat cu ”ochii în soare” la fel ca George Pușcaș! Femeia...
iamsport.ro
A fost lăsat cu ”ochii în soare” la fel ca George Pușcaș! Femeia cu care BRomania visa să se însoare l-a părăsit
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!