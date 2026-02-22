Nota primită de Radu Drăgușin după dezastrul din Tottenham – Arsenal 1-4. Ce au scris englezii despre român: „Cel mai bun în prima repriză, momente dificile apoi!”

ADVERTISEMENT

Un nou meci pentru Radu Drăgușin la Tottenham. Ce notă a primit internaționalul român după derby-ul pierdut cu 1-4 în fața lui Arsenal și ce au scris englezii după prestația sa.

Nota primită de Radu Drăgușin după prestația din Tottenham – Arsenal 1-4

a venit cu noi meciuri tari, cel mai atrăgător fiind derby-ul nordului Londrei. Arsenal s-a impus cu 4-1 pe terenul rivalei Tottenham, meci în care Radu Drăgușin a fost titular.

. Prestația sa nu a trecut neobservată, cei de la Football London notându-l cu 5.

„În afară de faptul că a fost deposedat în timpul unei ieșiri din apărare, românul a fost cel mai bun apărător al lui Spurs în prima repriză.

Totuși, tocmai lovitura sa slabă cu capul a ajutat Arsenal să marcheze al doilea gol al lui Eze, iar de atunci încolo a avut parte de momente dificile”, au notat jurnaliștii de la

Radu Drăgușin, înger și demon pentru Tottenham

Radu Drăgușin a trecut dintr-o extremă în alta. Mai exact, dacă cei de la portalul Spurs Web au fost extrem de duri, notându-l pe fundașul român cu 4, cei de la i-au acordat, surprinzător, nota 7.

„Tânărul fundaș central a impresionat în prima repriză cu numeroase intervenții și respingeri-cheie. La reluarea jocului a părut mult mai puțin sigur pe sine, iar respingerea lui defectuoasă cu capul a dus direct la cel de-al treilea gol al lui Arsenal”, au scris jurnaliștii de la