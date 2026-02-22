Sport

Nota primită de Radu Drăgușin după dezastrul din Tottenham – Arsenal 1-4. Ce au scris englezii despre român: „Cel mai bun în prima repriză, momente dificile apoi!”

Radu Drăgușin a bifat un nou meci în acest sezon la Tottenham. Ce notă a primit fotbalistul român și ce au scris englezii după prestația sa din Tottenham - Arsenal 1-4.
Mihai Dragomir
22.02.2026 | 21:36
Nota primita de Radu Dragusin dupa dezastrul din Tottenham Arsenal 14 Ce au scris englezii despre roman Cel mai bun in prima repriza momente dificile apoi
ULTIMA ORĂ
Cu cât a fost notat Radu Drăgușin după Tottenham - Arsenal 1-4. Sursa Foto: Facebook Arsenal.
ADVERTISEMENT

Un nou meci pentru Radu Drăgușin la Tottenham. Ce notă a primit internaționalul român după derby-ul pierdut cu 1-4 în fața lui Arsenal și ce au scris englezii după prestația sa.

Nota primită de Radu Drăgușin după prestația din Tottenham – Arsenal 1-4

Etapa 27 din Premier League a venit cu noi meciuri tari, cel mai atrăgător fiind derby-ul nordului Londrei. Arsenal s-a impus cu 4-1 pe terenul rivalei Tottenham, meci în care Radu Drăgușin a fost titular.

ADVERTISEMENT

Românul a avut trei intervenții decisive în primul sfert de oră, dar a greșit la golurile marcate de oaspeți în repriza secundă. Prestația sa nu a trecut neobservată, cei de la Football London notându-l cu 5.

„În afară de faptul că a fost deposedat în timpul unei ieșiri din apărare, românul a fost cel mai bun apărător al lui Spurs în prima repriză.

ADVERTISEMENT
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din...
Digi24.ro
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA

Totuși, tocmai lovitura sa slabă cu capul a ajutat Arsenal să marcheze al doilea gol al lui Eze, iar de atunci încolo a avut parte de momente dificile”, au notat jurnaliștii de la football.london.

ADVERTISEMENT
E gata! A primit decizia oficială, după ce a acceptat să participe la...
Digisport.ro
E gata! A primit decizia oficială, după ce a acceptat să participe la Consiliul Păcii

Radu Drăgușin, înger și demon pentru Tottenham

Radu Drăgușin a trecut dintr-o extremă în alta. Mai exact, dacă cei de la portalul Spurs Web au fost extrem de duri, notându-l pe fundașul român cu 4, cei de la London Evening Standard i-au acordat, surprinzător, nota 7.

„Tânărul fundaș central a impresionat în prima repriză cu numeroase intervenții și respingeri-cheie. La reluarea jocului a părut mult mai puțin sigur pe sine, iar respingerea lui defectuoasă cu capul a dus direct la cel de-al treilea gol al lui Arsenal”, au scris jurnaliștii de la Spurs Web.

ADVERTISEMENT
Răzvan Lucescu, un nou pas greșit cu PAOK în lupta la titlu! Ce...
Fanatik
Răzvan Lucescu, un nou pas greșit cu PAOK în lupta la titlu! Ce s-a întâmplat după ce un jucător al românului și-a dat autogol în minutele de prelungire
Turneul celor 6 Națiuni 2026. Franța, victorie spectaculoasă cu Țara Galilor. Update
Fanatik
Turneul celor 6 Națiuni 2026. Franța, victorie spectaculoasă cu Țara Galilor. Update
Fostul internaţional francez, petrecere cu Adi Mutu în Bucovina: ”A făcut spectacol! Merge...
Fanatik
Fostul internaţional francez, petrecere cu Adi Mutu în Bucovina: ”A făcut spectacol! Merge în fiecare an”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
ULUITOR! 5.000 de euro la înfrângere. Șeful echipei a intrat în vestiar pe...
iamsport.ro
ULUITOR! 5.000 de euro la înfrângere. Șeful echipei a intrat în vestiar pe cal: 'Am zis că ne împușcă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!