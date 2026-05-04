Nota uriașă primită de Cristi Chivu după 2-0 cu Parma, meciul care i-a adus titlul în Italia: „Inter a găsit un antrenor grozav”

ADVERTISEMENT

Inter a câștigat matematic titlul în Italia, cu 3 etape rămase până la finalul sezonului. Echipa antrenată de Cristi Chivu a trecut peste dezamăgirea eliminării din UEFA Champions League și a câștigat campionatul în Serie A. De asemenea, Inter este calificată în finala Cupei Italiei. Jurnaliștii din Peninsulă sunt impresionați de Cristi Chivu, căruia i-au dat nota 8 după victoria cu Parma, scor 2-0.

Nota primită de Cristi Chivu după Inter – Parma 2-0

Inter este campioană a Italiei pentru a 21-a oară în istorie. Cireașa de pe tort, care le-a adus titlul „nerazzurrilor”, a fost victoria împotriva celor de la Parma, fosta echipă a lui Cristi Chivu, scor 2-0 pe „Giuseppe Meazza”. căruia i-au acordat nota 8 după victoria împotriva „Cruciaților”.

ADVERTISEMENT

„Preluarea moștenirii lui Simone Inzaghi nu a fost ușoară, iar restabilirea încrederii într-o echipă care pierduse totul anul trecut, după ce fusese aproape de a câștiga tripla, a fost și mai dificilă. Dar Chivu a fost perfect, în ciuda unui început lent, cu două înfrângeri în primele trei etape.

Din a patra etapă, echipa sa a pornit în forță și nu s-a mai oprit, ajungând în momentul decisiv al sezonului, când a reușit să gestioneze toată presiunea externă, izolând în același timp echipa sa de numeroasele controverse apărute. Contribuția sa la această călătorie a fost impresionantă: Inter a găsit un antrenor grozav”, au scris jurnaliștii de la , care i-au acordat nota 8 lui Cristi Chivu.

ADVERTISEMENT

Marotta a făcut anunțul după ce Chivu a câștigat titlul cu Inter: „Liga Campionilor, singura pată”

a câștigat matematic titlul în Serie A. Președintele lui Inter a vorbit despre viitorul antrenorului român, care este așteptat să își prelungească înțelegerea cu „nerazzurri”. De asemenea, șeful de pe „Giuseppe Meazza” așteaptă ca Chivu „să se perfecționeze”, iar în următorul sezon Inter să se bată la câștigarea Ligii Campionilor.

ADVERTISEMENT

„Când Inzaghi a decis să încerce ceva diferit, l-am ales pe Chivu în decurs de o zi. Am fost curajoși, o prerogativă pe care orice manager trebuie să o aibă. Știam că are profilul unui câștigător: ca jucător, a fost un jucător cheie în ‘Triplete’, fiind căpitanul lui Ajax la 21 de ani. A antrenat echipele de tineret, a câștigat Primavera, a salvat Parma… Toate caracteristicile erau prezente pentru a arăta clar că era varianta potrivită. Desigur, nu mi-am imaginat niciodată că ar putea câștiga campionatul și ajunge în finala Coppa Italia atât de ușor. Există pata neagră a Ligii Campionilor, dar se întâmplă. Anul viitor va încerca să-și îmbunătățească singur performanțele. Vom continua cu el? Este evident. Cred că voi pleca înaintea lui. Este antrenorul potrivit pentru a începe un ciclu foarte lung la Inter”, a spus Marotta.