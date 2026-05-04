Sport

Nota uriașă primită de Cristi Chivu după 2-0 cu Parma, meciul care i-a adus titlul în Italia: „Inter a găsit un antrenor grozav”

Cristi Chivu și Inter nu au avut emoții contra Parmei! Noua campioană a Italiei s-a impus categoric și a câștigat titlul cu numărul 21. Ce notă i-au dat italienii antrenorului român.
Alex Bodnariu, Cristi Coste, Cristian Măciucă
04.05.2026 | 10:52
Nota uriasa primita de Cristi Chivu dupa 20 cu Parma meciul care ia adus titlul in Italia Inter a gasit un antrenor grozav
corespondență din italia
Ce notă a primit Cristi Chivu după Inter - Parma 2-0. Foto: hepta.ro.
ADVERTISEMENT

Inter a câștigat matematic titlul în Italia, cu 3 etape rămase până la finalul sezonului. Echipa antrenată de Cristi Chivu a trecut peste dezamăgirea eliminării din UEFA Champions League și a câștigat campionatul în Serie A. De asemenea, Inter este calificată în finala Cupei Italiei. Jurnaliștii din Peninsulă sunt impresionați de Cristi Chivu, căruia i-au dat nota 8 după victoria cu Parma, scor 2-0.

Nota primită de Cristi Chivu după Inter – Parma 2-0

Inter este campioană a Italiei pentru a 21-a oară în istorie. Cireașa de pe tort, care le-a adus titlul „nerazzurrilor”, a fost victoria împotriva celor de la Parma, fosta echipă a lui Cristi Chivu, scor 2-0 pe „Giuseppe Meazza”. Italienii sunt la picioarele românului căruia i-au acordat nota 8 după victoria împotriva „Cruciaților”.

ADVERTISEMENT

„Preluarea moștenirii lui Simone Inzaghi nu a fost ușoară, iar restabilirea încrederii într-o echipă care pierduse totul anul trecut, după ce fusese aproape de a câștiga tripla, a fost și mai dificilă. Dar Chivu a fost perfect, în ciuda unui început lent, cu două înfrângeri în primele trei etape.

Din a patra etapă, echipa sa a pornit în forță și nu s-a mai oprit, ajungând în momentul decisiv al sezonului, când a reușit să gestioneze toată presiunea externă, izolând în același timp echipa sa de numeroasele controverse apărute. Contribuția sa la această călătorie a fost impresionantă: Inter a găsit un antrenor grozav”, au scris jurnaliștii de la tuttomercatoweb.com, care i-au acordat nota 8 lui Cristi Chivu.

ADVERTISEMENT
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas...
Digi24.ro
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic

Marotta a făcut anunțul după ce Chivu a câștigat titlul cu Inter: „Liga Campionilor, singura pată”

Giuseppe Marotta a stat de vorbă cu presa după ce Inter a câștigat matematic titlul în Serie A. Președintele lui Inter a vorbit despre viitorul antrenorului român, care este așteptat să își prelungească înțelegerea cu „nerazzurri”. De asemenea, șeful de pe „Giuseppe Meazza” așteaptă ca Chivu „să se perfecționeze”, iar în următorul sezon Inter să se bată la câștigarea Ligii Campionilor.

ADVERTISEMENT
O melodie românească a răsunat în vestiar și apoi în tot stadionul lui...
Digisport.ro
O melodie românească a răsunat în vestiar și apoi în tot stadionul lui Inter: 10 milioane de vizualizări în nici 12 ore

„Când Inzaghi a decis să încerce ceva diferit, l-am ales pe Chivu în decurs de o zi. Am fost curajoși, o prerogativă pe care orice manager trebuie să o aibă. Știam că are profilul unui câștigător: ca jucător, a fost un jucător cheie în ‘Triplete’, fiind căpitanul lui Ajax la 21 de ani. A antrenat echipele de tineret, a câștigat Primavera, a salvat Parma… Toate caracteristicile erau prezente pentru a arăta clar că era varianta potrivită. Desigur, nu mi-am imaginat niciodată că ar putea câștiga campionatul și ajunge în finala Coppa Italia atât de ușor. Există pata neagră a Ligii Campionilor, dar se întâmplă. Anul viitor va încerca să-și îmbunătățească singur performanțele. Vom continua cu el? Este evident. Cred că voi pleca înaintea lui. Este antrenorul potrivit pentru a începe un ciclu foarte lung la Inter”, a spus Marotta.

ADVERTISEMENT
Daniel Pancu, din vară la Rapid?! Ultimele detalii despre situaţia antrenorului de la...
Fanatik
Daniel Pancu, din vară la Rapid?! Ultimele detalii despre situaţia antrenorului de la CFR Cluj: “Am discutat cu el şi asta a transmis”. Ce se întâmplă cu Gâlcă
Câți bani primesc Cristi Chivu și jucătorii lui Inter pentru câștigarea titlului în...
Fanatik
Câți bani primesc Cristi Chivu și jucătorii lui Inter pentru câștigarea titlului în Serie A. Suma este una uriașă. Update
Play-off SuperLiga, live blog etapa 7. Rapid – CFR Cluj, meciul care închide...
Fanatik
Play-off SuperLiga, live blog etapa 7. Rapid – CFR Cluj, meciul care închide runda
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Nicu Ceaușescu a izbucnit și i-a amenințat pe jucători sub privirile lui Gino...
iamsport.ro
Nicu Ceaușescu a izbucnit și i-a amenințat pe jucători sub privirile lui Gino Iorgulescu: 'Vă bateți joc! Dacă nu jucați, pun Internele pe voi!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!