Ce se întâmplă dacă ai note sub 5 la Evaluare Națională 2022. Cum se calculează media de admitere la liceu

Examenul de Evaluare Națională 2022 este în plină desfășurare. În cursul zilei de marți a avut loc prima probă, cea la limba și literatura română, iar mâine elevii vor avea de rezolvat subiectele la matematică. Vineri este ultima probă, cea la limba și literatura maternă, pentru elevii aparținând diverselor minorități. Urmează câteva zile bune de așteptare a , pentru ca apoi să se treacă și la procedura admiterii la liceu.

Mai poți intra la liceu dacă ai note sub 5 la Evaluare Națională 2022

Întrebarea de mai sus este una pe care, din păcate, mulți elevi ajung să și-o pună an de an, deoarece nu reușesc să ia note de trecere la Evaluare Națională. Cu siguranță, nici anul 2022 nu va face excepție în privința mediilor care sunt sub pragul de trecere. Ce se întâmplă, totuși, în cazul acestor elevi? Vor mai ajunge la liceu? Vor fi, de fapt, repartizați la o unitate de învățământ?

Pentru că învățământul este obligatoriu în România pe durata a 10 clase de studiu, elevii care nu obțin note de promovare la Evaluare Națională nu pot fi lăsați pe dinafară și trebuie încadrați în structuri liceale. Totuși, cei care au medii mici nu vor ajunge la licee, însă vor fi repartizați direct la școli profesionale.

În trecut, notele de la Evaluare Națională nu erau o piedică imensă pentru admiterea la liceu. Asta deoarece indiferent de notele obținute la examene, absolvenții clasei a VIII-a puteau să se înscrie la un liceu. Desigur, asta îi trimitea mai degrabă la unități de învățământ unde media de admitere nu era una foarte mare.

Lucrurile s-au schimbat în anul școlar 2019 – 2020. Începând de atunci, elevii care nu obțin nota de trecere la examenul Evaluare Națională nu mai au posibilitatea de a se înscrie la liceu.

Dacă ai obținut sub nota 5 la acest examen, vei fi înscris obligatoriu la învățământul profesional. Un ordin referitor la admiterea la liceu, publicat în Monitorul Oficial, arată această situație: ”La procesul de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 participa numai elevii care au susținut evaluarea națională și a căror medie de admitere, calculată conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul ordin, este minimum 5.00 (cinci).”

Cum se calculează, de fapt, media de admitere la liceu

Calculul mediei de este unul destul de simplu. În prezent, această medie rezultă din două note importante. Vorbim despre media de admitere de la examenele de Evaluare Națională, care contează în proporție de 80%, pe de-o parte, iar pe de cealaltă parte ne referim la media notelor din clasele V – VIII, care contează în proporție de 20%.

Media de admitere la liceu = (media de la Evaluare Națională) * 0,8 + (media din clasele V – VIII) * 0,2.

Calendar admitere liceu 2022

4 – 11 iulie 2022: elevii și părinții acestora, alături de diriginți, vor completa fișele de înscriere la liceu. Atenție! Orice completare greșită poate duce la o repartizare greșită! În același interval vor fi introduse în baza de date digitală datele din fișele de înscriere.

elevii și părinții acestora, alături de diriginți, vor completa fișele de înscriere la liceu. Atenție! Orice completare greșită poate duce la o repartizare greșită! În același interval vor fi introduse în baza de date digitală datele din fișele de înscriere. 12 iulie 2022: transmiterea bazelor de date județene către Centrul național de admitere.

transmiterea bazelor de date județene către Centrul național de admitere. 13 iulie 2012: verificarea și corectarea eventualelor erori, plus confirmarea încheierii modificărilor în aplicația digitală.

verificarea și corectarea eventualelor erori, plus confirmarea încheierii modificărilor în aplicația digitală. 14 iulie 2022: repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților de clasa a VIII-a și comunicarea rezultatelor către fiecare unitate școlară din țară.

15 – 20 iulie: depunerea dosarului de înscriere la liceul la care a fost repartizat elevul.

depunerea dosarului de înscriere la liceul la care a fost repartizat elevul. 20 iulie: transmiterea către centru a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților.

transmiterea către centru a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților. 21, 22, 25 iulie: rezolvarea situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.