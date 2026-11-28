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Andrei Rațiu a fost integralist în ultimele două meciuri ale formației spaniole și a avut prestații apreciate. Ultima prezență, sâmbătă, în victoria foarte importantă de pe terenul celor de la Betis Sevilla, scor 1-0.

Un alt Andrei Rațiu la Rayo!

Andrei Rațiu a lăsat în urmă din finalul primei reprize a contribuit la golul egalizator al lui Tahirovic. După înfrângerea de pe teren propriu cu Valencia, scor 0-1, Rayo Vallecano a obținut un succes important în deplasare, pe terenul lui Real Betis.

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Golul madrilenilor a fost marcat de Jorge de Frutos în minutul 72. Andrei Rațiu a fost integralist și a primit nota 7,6 din partea Flashscore și 7,3 din partea Sofascore. În schimb, spaniolii de la Marca l-au notat cu 6,8, a cincea notă a echipei după Cisse – 7,5, De Frutos – 7,3, Audero – 7,3 și Lejeune – 7,1

Rațiu, din nou periculos în ofensivă

Spaniolii au remarcat a lui Andrei Rațiu în jocul lui Rayo, evidențiind atât șutul spectaculos care a lovit transversala, cât și pasa înapoi din care Camello a irosit o ocazie uriașă.

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Fundașul român a fost implicat în două dintre cele mai periculoase faze ale madrilenilor din prima repriză, având un aport ofensiv consistent.

„Pe măsură ce minutele au trecut, Rayo a preluat controlul mingii, s-a poziționat mai bine, iar Bouaré, revenit, a recuperat balonul cu o energie incredibilă, oferind întregii echipe un plus de vitalitate. Jocul devenise mai colectiv, mai fizic, inclusiv în pressing. Totuși, a venit un șut superb al lui Rațiu, care a lovit transversala în minutul 20, după o centrare lungă care s-a transformat într-o fază periculoasă, dar ar fi fost o răsplată prea mare pentru echipa lui Beñat.

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Apoi, Camello a ratat golul după un balon scos în spate de Rațiu. Atacantul a încercat să o finalizeze, dar a lovit pe lângă minge în minutul 33, într-o fază în care era aproape imposibil să nu marcheze… Deja se auzeau murmure de nemulțumire pe La Cartuja, câteva fluierături izolate, inclusiv la adresa lui Valles, pentru că întârzia să repună mingea în joc”, au notat spaniolii de la .