Universitatea Craiova n-a putut surmonta diferența de valoare pe care toate site-urile de evaluare o dădeau înaintea meciului. Cu o valoare de piață de peste 8,5 ori mai mare la primul ”11”, Brighton (178 milioane euro pe Transfermarkt) a defilat în fața unei echipe nu doar inferioară valoric individual (21 milioane euro pe Transfermarkt), dar și timorată pe plan mental și rudimentară ca abordare tactică.
Campioana României a developat imaginea aceea pe care n-am fi dorit s-o vedem, dar pe care trebuie s-o admitem. Diferența de intensitate, de ritm și de cultură tactică între SuperLiga și Premier League a fost atât de evidentă încât fiecare minut trecut părea un surghiun. Notele sunt mari față de ce am văzut, dar contextul m-a îndemnat să nu fiu mai exigent. Un singur om a trecut examenul, portarul Popescu, iar un singur om a fost sub media generoasă de 4, Vladimir Screciu, mai ales pentru gestul care ne-a îngreunat seara și mai mult.
L. POPESCU – 5. Sigurul din echipă care poate lua notă de trecere. A greșit doar la golul 3, luat la colțul scurt, dar a avut cel puțin 3 intervenții mari, care au limitat proporțiile dezastrului.
ROMANCIUK – 4. N-a pierdut niciun duel, dar a apucat să intre în contact cu adversarul doar de 4 ori. În prima repriză a jucat stoper stânga, în a doua a trecut în dreapta. Se poate lăuda doar cu faptul că pericolul mai mare a fost mereu în cealaltă parte de tern decât a jucat el.
STEVANOVIC – 4. N-a câștigat niciun duel aerian, singurul lui punct forte prin SuperLiga. La celelalte nu prea aveam așteptări
SCRECIU – 3. ”Un socru de coșmar” a fost o comedie reușită. Un stoper de coșmar a avut ceva extrem de trist. A rupt linia, eliminându-se, la primul gol, cel din minutul 3. A pasat în centru la golul secund (min. 33) și a încheiat seara cu o intrare de fractură pe glezna lui O’Reiley. Era minutul 38 când a văzut ”roșu” și a încheiat astfel cel mai nefericit meci din carieră.
MORA – 4. Adversarul de top ne-a arătat că poate fi fundaș, dar doar la nivelul nostru. L-a avut ca adversar direct pe Osman. L-a pierdut din marcaj la golul 1, i-a anulat ofsaidul la golul 3 și a fost driblat la cel de-al patrulea.
BĂLUȚĂ – 4. A fost mijlocașul cu cele mai multe dueluri câștigate, 5 din 7, dar și el a jucat numai 35 de mingi, extrem de puțin pentru fișa postului. A rezistat 82 de minute, schimbat fiind cu Crețu.
LAMEIRA – 4. Cu numai 30 de atingeri și doar 9 dueluri susținute, din care a câștigat 5, ex-gălățeanul are cifre de portar, nu de mijlocaș. A ieșit în minutul 72 lăsându-I locul lui Teles
BANCU – 4. Limitat de adversar și de coechipieri să facă numai faza defensive, căpitanul a suferit enorm, mai ales în prima repriză. Are două plusuri: un șut pe poartă în prima jumătate și o reacție de frustrare în final. Măcar a arătat puțin a singurul oltean
CICÂLDĂU – 4. Prima repriză mijlocaș dreapta, a doua inter stânga, moale în apărare, inexistent în atac. În minutul 76 i-a lăsat locul lui Matei
ELISOR – 4. Cu greu a ținut două mingi la noi. N-a putut fi acel punct de sprijin prin care Craiova să iasă din apărare, deși a purtat cele mai multe dueluri (9) din care a câștigat totuși 4. Cele mai multe din toată echipa!!! La pauză i-a lăsat locul lui Nsimba.
BAIARAM – 4. A fost preocupat să-l ajute pe Bancu pe faza defensivă, dar nu i-a ieșit încă din minutul 3, când n-a fost suficient de aproape de Kadioglu, cel care a inițiat acțiunea de la primul gol. A fost primul care a șutat la poarta englezilor, obligându-l pe veteranul Steel să plonjeze. Dar a fost singura ”mărgică” ofensivă. Faza în care a fost ajuns din urmă și bătut la viteză de Anders, un mijlocaș defensiv de peste 1,90m, ne-a arătat că ceea ce zicem noi că e viteză de tip high speed la ei e doar alergare de ¾. La pauză i-a cedat locul lui Rus.
NSIMBA – 4. A intrat în locul lui Elisor la pauză. Izolat prin față n-a putut nimic
RUS – 4. L-a înlocuit pe Baiaram în minutul 46, a completat linia de 5 din apărare ca stoper dreapta, dar n-a putut să-l ajute pe Mora să nu se facă de râs
TELES – 4. 18 minute plus prelungirile a pedalat în gol, dar măcar se poate mândri că de la intrarea sa pe teren echipa n-a mai primit gol.
MATEI. A jucat prea puțin pentru a putea fi notat
CREȚU. A jucat prea puțin pentru a putea fi notat