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Universitatea Craiova n-a putut surmonta diferența de valoare pe care toate site-urile de evaluare o dădeau înaintea meciului. Cu o valoare de piață de peste 8,5 ori mai mare la primul ”11”, Brighton (178 milioane euro pe Transfermarkt) a defilat în fața unei echipe nu doar inferioară valoric individual (21 milioane euro pe Transfermarkt), dar și timorată pe plan mental și rudimentară ca abordare tactică.

Notele lui Andrei Vochin după Brighton – Universitatea Craiova 4-0

Campioana României a developat imaginea aceea pe care n-am fi dorit s-o vedem, dar pe care trebuie s-o admitem. Diferența de intensitate, de ritm și de cultură tactică între SuperLiga și Premier League a fost atât de evidentă încât fiecare minut trecut părea un surghiun. Notele sunt mari față de ce am văzut, dar contextul m-a îndemnat să nu fiu mai exigent. Un singur om a trecut examenul, portarul Popescu, iar un singur om mai ales pentru gestul care ne-a îngreunat seara și mai mult.

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L. POPESCU – 5. Sigurul din echipă care poate lua notă de trecere. A greșit doar la golul 3, luat la colțul scurt, dar a avut cel puțin 3 intervenții mari, care au limitat proporțiile dezastrului.

ROMANCIUK – 4. N-a pierdut niciun duel, dar a apucat să intre în contact cu adversarul doar de 4 ori. În prima repriză a jucat stoper stânga, în a doua a trecut în dreapta. Se poate lăuda doar cu faptul că pericolul mai mare a fost mereu în cealaltă parte de tern decât a jucat el.

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STEVANOVIC – 4. N-a câștigat niciun duel aerian, singurul lui punct forte prin SuperLiga. La celelalte nu prea aveam așteptări

SCRECIU – 3. ”Un socru de coșmar” a fost o comedie reușită. Un stoper de coșmar a avut ceva extrem de trist. A rupt linia, eliminându-se, la primul gol, cel din minutul 3. A pasat în centru la golul secund (min. 33) și a încheiat seara cu o intrare de fractură pe glezna lui O’Reiley. Era minutul 38 când a văzut ”roșu” și a încheiat astfel cel mai nefericit meci din carieră.

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A plouat cu note mici după eșecul trăit de Craiova pe terenul lui Brighton

MORA – 4. Adversarul de top ne-a arătat că poate fi fundaș, dar doar la nivelul nostru. L-a avut ca adversar direct pe Osman. L-a pierdut din marcaj la golul 1, i-a anulat ofsaidul la golul 3 și a fost driblat la cel de-al patrulea.

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BĂLUȚĂ – 4. A fost mijlocașul cu cele mai multe dueluri câștigate, 5 din 7, dar și el a jucat numai 35 de mingi, extrem de puțin pentru fișa postului. A rezistat 82 de minute, schimbat fiind cu Crețu.

LAMEIRA – 4. , din care a câștigat 5, ex-gălățeanul are cifre de portar, nu de mijlocaș. A ieșit în minutul 72 lăsându-I locul lui Teles

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BANCU – 4. Limitat de adversar și de coechipieri să facă numai faza defensive, căpitanul a suferit enorm, mai ales în prima repriză. Are două plusuri: un șut pe poartă în prima jumătate și o reacție de frustrare în final. Măcar a arătat puțin a singurul oltean

CICÂLDĂU – 4. Prima repriză mijlocaș dreapta, a doua inter stânga, moale în apărare, inexistent în atac. În minutul 76 i-a lăsat locul lui Matei

Ce notă a primit Ștefan Baiaram

ELISOR – 4. Cu greu a ținut două mingi la noi. N-a putut fi acel punct de sprijin prin care Craiova să iasă din apărare, deși a purtat cele mai multe dueluri (9) din care a câștigat totuși 4. Cele mai multe din toată echipa!!! La pauză i-a lăsat locul lui Nsimba.

BAIARAM – 4. A fost preocupat să-l ajute pe Bancu pe faza defensivă, dar nu i-a ieșit încă din minutul 3, când n-a fost suficient de aproape de Kadioglu, cel care a inițiat acțiunea de la primul gol. A fost primul care a șutat la poarta englezilor, obligându-l pe veteranul Steel să plonjeze. Dar a fost singura ”mărgică” ofensivă. Faza în care a fost ajuns din urmă și bătut la viteză de Anders, un mijlocaș defensiv de peste 1,90m, ne-a arătat că ceea ce zicem noi că e viteză de tip high speed la ei e doar alergare de ¾. La pauză i-a cedat locul lui Rus.

NSIMBA – 4. A intrat în locul lui Elisor la pauză. Izolat prin față n-a putut nimic

RUS – 4. L-a înlocuit pe Baiaram în minutul 46, a completat linia de 5 din apărare ca stoper dreapta, dar n-a putut să-l ajute pe Mora să nu se facă de râs

TELES – 4. 18 minute plus prelungirile a pedalat în gol, dar măcar se poate mândri că de la intrarea sa pe teren echipa n-a mai primit gol.

MATEI. A jucat prea puțin pentru a putea fi notat

CREȚU. A jucat prea puțin pentru a putea fi notat