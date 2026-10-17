Sport

Notele lui Cristi Chivu după Bologna – Inter 1-3: „I-au ieșit toate”

Gabriel-Alexandru Ioniță
17.10.2026 | 21:21
Notele lui Cristi Chivu dupa Bologna Inter 13 Iau iesit toate
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Ce note a primit Cristi Chivu în Italia după Bologna - Inter 1-3. Foto: Profimedia
Ce note a primit Cristi Chivu în presa din Italia la finalul meciului Bologna - Inter 1-3. Antrenorul român, lăudat pentru ce a făcut la pauză
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La finalul meciului Bologna – Inter Milano 1-3, disputat sâmbătă seară în cadrul etapei cu numărul 7 din Serie A, Cristi Chivu (45 de ani) a fost lăudat de presa din Italia pentru schimbările făcute pe parcurs și pentru modul în care a schimbat fața echipei în repriza a doua. Astfel, jurnaliștii de la fcinternews.it i-au acordat antrenorului român nota 7 pentru prestația sa de la această partidă.

Ce note a primit Cristi Chivu în presa din Italia după Bologna – Inter Milano 1-3

Ei au ținut să scoată în mod special în evidență cu această ocazie faptul că liderul din Serie A se afla într-o oarecare stare de dezechilibru înaintea acestui meci, în baza înfrângerii suferite la mijlocul săptămânii pe teren propriu contra lui Club Brugge în Champions League. Dar în cele din urmă Chivu a reușit să rezolve deci într-un timp destul de scurt o situație delicată, mai ales că echipa lui a fost condusă la Bologna încă din minutul 10 și astfel a fost nevoită să iasă la joc foarte rapid, existând deci un risc destul de mare să fie prinsă pe contraatac.

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„Problemele de echilibru erau acolo, evidente, chiar dacă de data aceasta a cerut (n.r. Chivu) o atenție sporită. Golul marcat imediat (n.r. de Bologna) după încă o gafă individuală a unui jucător a complicat planurile echipei și a expus-o la contraatacuri și la un tip de dezechilibru constant care, din fericire, nu a costat prea mult.

Lovitura de cap a lui Thuram a schimbat așteptările în repriza secundă, care a fost complet în mâinile nerazzurrilor. A făcut schimbările corecte. Carlos Augusto și Bonny au întors jocul, la pauză echipa a schimbat direcția și a revenit pe teren cu un singur obiectiv”, a notat sursa citată anterior despre Cristi Chivu.

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Ce au scris jurnaliștii de la Tuttomercatoweb despre Cristi Chivu

De asemenea, și în ancheta celor de la tuttomercatoweb.com, Cristi Chivu a fost notat tot cu 7, cu următoarele mențiuni: „Împotriva lui Brugge s-ar putea să fi luat câteva decizii proaste. În seara asta însă, i-au ieșit toate. A schimbat jocul prin schimbări și echipa sa a revenit pe drumul cel bun”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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