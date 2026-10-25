Notele lui Marcel Puşcaş după CFR – Dinamo 2-2! Verdict surpriză: „E cel mai bun din România!”

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Curios, dar acesta a fost un așa-zis derby. La ce le-a folosit? Ordinea, rigoarea și disciplina au caracterizat CFR-ul. Curios, dar CFR este singura campioană de opt ori într-o țară europeană care nu are mai mult de 7-8000 de spectatori la meci. Seamănă cu Sportul Studențesc sau FC National pe vremuri. Totuși acele echipe n-au fost campioane.

Notele lui Marcel Puşcaş după CFR Cluj – Dinamo 2-2! Jucătorul gazdelor, considerat cel mai bun din România

Cum era de așteptat s-a văzut mâna lui Șumudică. Fără organizare, clujenii nu puteau fi capabili să reziste la presiunea dinamovistă. Cifrele demonstrează părerea mea. E clar, punctul câștigat de CFR . Deși e mai puțin bănos și cu valori mai mici în lot, azi, Șumudică a fost mai șmecher decât Campos.

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CFR CLUJ

VÂLCEANU (5,5) – Atent, sigur, a inspirat încredere coechipierilor. Uneori e prea pripit. Două goluri primite înseamnă totuși ceva

GELASHVILI (5) – Modestino. Nu s-a văzut prea mult, dar a acoperit bine zona sa de acțiune.

IGNAT (6,5) – Tânăr și neliniștit. Alternează cele bune cu cele rele. A înscris cu capul în minutul 61. Este de perspectivă

PANTALON (5,5) – N-am înțeles dacă scurt sau lung. Curios, dar e sufletist! Atât.

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BRAUN (6,5) – Viteză bună, activ, a șutat și a acoperit o mare zonă. Polivalent, util pentru orice antrenor. S-a accidentat și a fost înlocuit cu Camora în minutul 79

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OMIC (4) – Modest. Foarte modest. Înlocuit cu Păun în minutul 62.

PERIANU (5,5) – A primit un cartonaș galben în minutul 35. Nu s-a văzut, dar a fost util.

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ZIBLIM (5,5) – Furnicuță harnică. Mai trebuie și clarviziune și execuție. Înlocuit cu Nalic în minutul 62. Mai are de lucru.

CORDEA (6,5) – Cel mai bun jucător de bandă din România în acest moment. Peste Dobre sau Miculescu. A înscris în minutul 26. A primit un cartonaș galben pentru un gest nesportiv care îi scade nota cu un punct.

DRAZIC (6) – A provocat cartonașe galbene. Tenace, muncitor, util. Se înțelege bine cu Cordea.

ȘFAIȚ (5) – A pasat greșit, puțin speriat de miză și de adversar. E Under 21 și trebuie înțeles. De cine și de ce, habar nu am? A primit și un galben pentru proteste. Totuși s-a apărat bine, dar nu acesta îi este rolul.

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Cum s-au descurcat rezervele

PĂUN (5) – L-a înlocuit în minutul 62 pe Omic. Mai are de recuperat din punct de vedere fizic.

NALIC (4)-L-a înlocuit în minutul 62 pe Ziblim. Nimic deosebit

CAMORA (5) – A intrat în locul lui Braun ( accidentat) în minutul 79. Nimic deosebit

BUȘ – A intrat în minutul 84 în locul lui Cordea. Puțin pentru a fi notat.

Bellaarouch a gafat! Decepţia Armstrong şi MVP-ul Cîrjan

DINAMO BUCUREȘTI

BELLAAROUCH (4,5) – Ezitant, anticipativ. A gafat la golul lui Cordea

IRIMIA (5) – Mai bun ca în alte dăți. Totuși încă e temător. Pasează la primul coechipier. Nu-și asumă lucruri dificile. Asta se va transforma în reflex, ca la toți Underii și va fi rejectat când va fi depășit vârsta. Afumații sau Ștefăneștii se vor bucura. Înlocuit justificat cu Mazilu în minutul 72

FETAI (6) – Sigur, inteligent, atent. A încasat un cartonaș galben în minutul 32. Înlocuit nejustificat cu Hintsa minutul 72

STOINOV (6) – A primit și el un galben. A jucat bine

OPRUȚ (5) – Pase greșite, nici fundaș, nici extremă. Sub Bancu, Borza, Pădurariu și Ciobotaru. Ce-o vedea Hagi la el?

ARMSTRONG (5) – Incoerent, a pasat, s-a chinuit, dar nu i-a ieșit. A fost înlocuit cu Tarbă în minutul 72

SORO (5) – Sub așteptări. Pase laterale, nimic perpendicular. Joc de old-boys. Și-a revenit în repriza secundă. A șutat totuși în minutul 47. Insuficient

MĂRGINEAN (5) – Sub așteptări. A greșit pase, nu a jucat între linii. Joc bătrânesc. A încasat și un cartonaș galben. A fost schimbat în minutul 82

CÎRJAN (7) – Activ, joacă puțin cam mult de-a latul. A pasat totuși bine pentru ocazia lui Armstrong din minutul 10. A și înscris în minutul 77 din pasa lui Hintsa. Un joc bun

ZANDBERGEN (6,5) – A avut o ocazie în minutul 45. S-a zbătut și a înscris în minutul 81.

KARAMOKO (4) – Parcă a fost blocat în știință în prima repriză. A fost înlocuit justificat cu Pinto în minutul 62

Tarbă, o mare perspectivă

PINTO (5) – L-a înlocuit pe Karamoko în minutul 62. Nimic deosebit

MAZILU (5,5) – L-a înlocuit pe Irimia în minutul 72. A intrat bine în meci, dar a primit un cartonaș galben.

TARBĂ (6,5) – L-a înlocuit pe Armstrong în minutul 72. A intrat bine în joc. Activ, cu personalitate. A centrat excelent pentru golul lui Zandbergen. Are o mare perspectivă

HINTSA (4,5) – L-a înlocuit pe Fetai în minutul 72. Nimic deosebit

DUȚU – L-a înlocuit pe Mărginean În minutul 82. Puțin pentru notă

Explicația notelor:

NOTA 1 – Se acordă pentru vicieri de rezultat, vânzări de meciuri, non-combat sau pariuri.

NOTA 2 – Se acordă pentru eliminări din motive de indisciplină/vociferări, injurii, semne obscene sau faulturi horror.

NOTA 3 – Se acordă pentru o greșeală/eroare fatală în meci.

NOTA 4 – Se acordă jucătorilor sub nivelul general al partidei/gafe mari, apatie, joc la alibi.

NOTA 5 – Se acordă celor care sunt utili, dar nu ies cu nimic în evidență. Fac act de prezență.

NOTA 6 – Se acordă pentru implicare, spirit colectiv, combativitate, dar fără realizări personale deosebite.

NOTA 7 – Se acordă jucătorilor utili, cu realizări concrete.

NOTA 8 – Se acordă fotbaliștilor care au făcut diferența, dar au rămas constanți pe toată durata evoluției, fără realizări excepționale.

NOTA 9 – Se acordă doar jucătorilor decisivi și sclipitori.

NOTA 10 – Este doar NOTA lui DUMNEZEU!

* Notele cu zecimale nu modifică esential criteriile avute în vedere la evaluare.