Notele lui Marcel Pușcaș după Dinamo – FCSB 2-1. Omul meciului vine din Liga 3, iar un jucător a luat nota 3!

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Nicicând la meciurile dintre echipele din București nu a contat clasamentul. Imprevizibilitatea le-a caracterizat. Prostia comisă de Duarte a schimbat radical și evoluția din teren și, în consecință, și tabela de marcaj. Dinamoviștii au fost mai buni, deși FCSB a cheltuit mai mult. Ce să mai înțelegem? Contează banii sau știința lucrurilor bine făcute? Dinamo arată bine, FCSB încă nu se regăsește. Patronul este optimist. Să vedem până când?

Notele lui Marcel Pușcaș după Dinamo – FCSB 2-1. Cine sunt remarcații din derby

BELLAAROUCH (6,5): Și-a făcut din nou datoria.

IRIMIA (5,5): Prestație mai bună decât în meciurile precedente. A pasat bine, a fost mai sigur pe el. Mai are mult de lucru. Joacă doar pentru că o impune regula U21. A fost înlocuit cu Opriș.

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STOINOV(6) – A fost activ, a pierdut, dar a și câștigat dueluri contra lui Garita.

Pascual, din Liga a 3-a spaniolă la cel mai bun în derby de România. Ce-am fost și ce-am ajuns!

PASCUAL(8): Bun la fazele fixe, a dat siguranță apărării, a înscris de două ori. Venit de la Mirandes, care a retrogradat în Liga 3 spaniolă, a fost cel mai bun în Derby de România. Este cel mai bun exemplu despre ce-am fost și ce-am ajuns

OPRUȚ (5,5) – A urcat rar în atac, deși superioritatea numerică i-ar fi permis mai mult. Mi se pare ușor blazat.

ARMSTRONG(6,5) – A fost activ. Insistent, prezent în joc și a centrat bine pentru Pascual la primul gol. A rata un penalti, apărat de Târnovanu.

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MĂRGINEAN(6) – Util, mereu prezent în zonă, inteligent, a tras la poartă. A fost înlocuit cu Verreth în minutul 53

SORO(5,5) – A alergat, dar n-a ieșit în evidență.

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CÎRJAN(4) – A apărut în joc de-abia în minutul 45+8, când a șutat periculos la poartă lui Târnovanu. Cam puțin pentru un transfer de milioane. A primit și un cartonaș galben inutil în minutul 49, după ce tot el a pierdut mingea. A avut o mare ocazie în minutul 72. A luat și al doilea galben pentru o simulare.

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MUSI(5) – Tehnică bună, destul de lent, dar compensează uneori cu fantezia și tupeul pozitiv. N-a făcut nimic concret în acest meci. A fost schimbat jutificat în minutul 53.

Karamoko, greu de deposedat în România

KARAMOKO (6)– A avut câteva acțiuni bune în prima repriză, dar a și dispărut din joc. În cea de-a doua parte a fost mai activ. E greu de deposedat în România. A fost înlocuit cu Zandbergen

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Rezervele lui Dinamo sunt achiziții bune.

VERRETH(5,5) -A intrat în joc în locul lui Mărginean în minutul 53.A șutat periculos în minutul 70. Este o bună achiziție.

PINTO(5,5) – A intrat în locul lui Musi în minutul 53. A centrat bine, a fost activ, și-a ajutat echipa.

ZANDBERGEN(6) – L-a înlocuit pe Karamoko în minutul 59. A scos un penalti în minutul 85. Achiziție bună a dinamoviștilor.

OPRIȘ– A intrat în teren în locul lui Irimia în minutul 88. A jucat prea puțin pentru a fi notat.

AL POP – L-a schimbat pe Armstrong. A jucat prea puțin pentru a fi notat.

Duarte a luat cea mai mică notă din derby! Pădurariu, remarcatul surpriză pentru selecționerul Gheorghe Hagi

TÂRNOVANU(6,5) – A apărat ce se putea. A apărat bine, inclusiv un penalty

CREȚU(5) -A arătat prea puțin pentru cât caz s-a făcut în ultimul timp. A fost înlocuit justificat de către Luca Stancu în minutul 60.

DAWA(5) – A dat senzația de nesiguranță, uneori a fost rudimentar la construcție. A jucat pentru că nu are cine să o facă în acest moment la FCSB

DUARTE (3) – pentru un gest nesportiv, aiurea făcut. Și-a lăsat inutil echipa în 10. A stricat meciul.

PĂDURARIU(7)– Un meci bun, a fost activ și viu în joc față de alți coechipieri. A fost periculos și în atac. Poate fi o soluție chiar și pentru Gică Hagi.

JOAO PAULO (6) -Aleargă și aleargă, dar n-a fost clar în ce a dorit să facă. A fost trecut fundaș central în lipsă de alte soluții. A fost generos cu efortul, a șutat, s-a apărat bine

Korenica, mult tam-tam pentru nimic

KORENICA(4,5) – A făcut mult prea puțin pentru . Evoluție modestă. A fost Înlocuit la pauză de Ofri Arad

CISOTTI(6) – A început bine. A acoperit o mare arie a terenului ca de obicei. A fost util echipei

MICULESCU(5,5) – A fost aproape inexistent în prima repriză. A înscris însă în minutul 84 relansând meciul. Degeaba însă.

Garita, din Liga a 2-a chineză, bun pentru o campioană în România? Boutoutaou joacă fotbal sau futsal?

GARITA(6,5) – A vrut, s-a zbătut a centrat bine pentru Stoian imediat după pauză. Deocamdată este puțin greoi. Pentru un jucător venit la FCSB din Liga a 2-a chineză și-a făcut datoria. A arătat ca elefantul între bibelouri. Mai are nevoie de timp. A fost înlocuit cu Gnahore.

BOUTOUTAOU (5)– Joacă doar cu mingea la picior. Poate fi util la futsal. Înlocuit de Stoian la pauză. Justificat

ARAD(4) – A intrat la pauză în locul lui Korenica. N-a făcut-o deloc bine.

STOIAN(6) – A avut o mare ocazie la centrarea lui Garita, în minutul 47. A intrat bine în joc, ca de obicei. Ar merita titularizarea fără rețineri.

STANCU(4,5) – A intrat în minutul 60 în locul lui Crețu. Nu s-a remarcat nici el.

GNAHORE(4) – A intrat în minutul 78 în locul lui Garita. Nu s-a remarcat cu nimic.

Explicația notelor:

NOTA 1 – Se acordă pentru vicieri de rezultat, vânzări de meciuri, non-combat sau pariuri.

NOTA 2 – Se acordă pentru o greșeală/eroare fatală în meci, gen Bănel Nicoliță contra lui Real Madrid.

NOTA 3 – Se acordă pentru eliminări din motive de indisciplină/vociferări, injurii, semne obscene sau faulturi horror.

NOTA 4 – Se acordă jucătorilor sub nivelul general al partidei/gafe mari, apatie, joc la alibi.

NOTA 5 – Se acordă celor care sunt utili, dar nu ies cu nimic în evidență. Fac act de prezență.

NOTA 6 – Se acordă pentru implicare, spirit colectiv, combativitate, dar fără realizări personale deosebite.

NOTA 7 – Se acordă jucătorilor utili, cu realizări concrete.

NOTA 8 – Se acordă fotbaliștilor care au făcut diferența, dar au rămas constanți pe toată durata evoluției, fără realizări excepționale.

NOTA 9 – Se acordă doar jucătorilor decisivi și sclipitori.

NOTA 10 – Este doar NOTA lui DUMNEZEU!

* Notele cu zecimale nu modifică esential criteriile avute în vedere la evaluare.