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Salariile medii și mici s-au ținut ca scaiul de milionarii Drăguș, Boutoutaou, Muhar și compania. A fost un joc în care s-au demonstrat vorbele lui Cruyff: ”O valiză de bani nu câștigă un meci de fotbal“. Din nou milionarii fecesebiști au fost în criză de idei și de goluri, exponentul principal fiind Denis Drăguș. O vedetă mai mult virtuală decât faptică. La fel acest futsalist de Boutoutaou.

Marcel Pușcaș scrie după FC Argeș – FCSB 0-0

Nici la Mioveni n-au fost prea încăpătoare vestiarele, la fel cum n-au fost nici la Slobozia pentru antrenorul dinamovist și portughez, Campos. Spre deosebire de acesta din urmă, Reghecampf a avut decența să nu critice aspectul și . Argeșenii s-au ținut scai de adversari aglomerându-se și îngreunând astfel construcția ex-militarilor.

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S-au apărat ca la Verdun și i-au anihilat cu ușurință pe vedetele de mucava ale celor din Berceni. Când era ca jucătorii de câmp să clacheze, a intervenit providențial portarul Nikic. Finalul a consemnat un egal meritat și de-o parte și de alta. Bravo, FC Argeș! pentru atitudine și un și condițiile pe care le are.

Notele lui Marcel Pușcaș după FC Argeș- FCSB 0-0

Drăguș să se consulte cu tatăl său. Poate îl ajută Mihai

Boutoutaou, un futsalist, dar nu fotbalist.

Miculescu a jucat pentru FC Argeș. FCSB a jucat în 10 jucători.

Nikic, MVP-ul meciului

Duarte, cel mai bun fecesebist

Stoian a fost bun din nou.

Princiara FCSB, nu trece de muncitorii lui Andone

Notele pentru jucătorii piteșteni

Nikic, MVP-ul meciului

Un egal muncitoresc pentru argeșeni

NIKIC (8,5) – Elegant, reflexe bune. A scos foarte multe ocazii ale adversarilor.

Impecabil. Nikic, MVP-ul partidei

TOFAN (6)-Capacitate mare de efort. Este un jucător experimentat care și-a acoperit bine zona.

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GARUTTI (6)- Masiv, puternic, puţin rudimentar, dar sigur în duelurile 1la 1. A câștigat mai toate duelurile aeriene pe care le-a avut

SADRIU (6,5)-Puternic, sobru şi sigur. A urcat și în atac. Un joc bun

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BORȚA (5,5)-A colaborat bine cu Luvambo pe partea stângă în special în faza defensivă. Și-a făcut datoria fără strălucire.

OANCEA (5,5)-Este un jucător matur care și-a acoperit bine zona de acțiune. Disciplinat tactic. A primit un galben în minutul 30.

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SIERRA (6)-Jucător esenţial pentru FC Argeş. Bun pasator, inteligent și a făcut ambele faze. A fost înlocuit cu Alagbe în minutul 72.

BALAURE (6)-A făcut o mare risipă de efort, ca de obicei. Când pe dreapta, când pe stânga. A fost schimbat cu Rădescu în minutul 72

Yanis Pârvu, un real talent

Y. PÂRVU( 6)- A avut o ocazie cu capul scoasă de Duarte în minutul 34. Şi-a asumat şi şutul de la distanţă. A depus efort. Este puțin cam fragil, dar are timp să progreseze.

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MATOS ( 5,5)-Arţăgos, a început bine, dar s-a stins în partea a doua. A fost schimbat cu Mendy în min utul 72.

LUVAMBO ( 6)-Viteză bună, tehnică la fel. L-a solicitat pe Crețu în prima repriză. A și pătruns bine în câteva rânduri. Înlocuit în minutul 89 cu Goncalves

RĂDESCU ( 5)- Intrat în minutul 65 în locul lui Balaure. Nu a greșit, dar nici n-a excelat

MENDY( 4,5)- A intrat în locul lui Matos în min utul 72. Nimic deosebit

ALAGBE ( 5)- A intrat în minutul 72 în locul lui Sierra. S-a zbătut și și-a securizat zona.

GONCALVES- A intrat în minutul 89 în locul lui Luvambo. Fără notă.

Notele pentru jucătorii FCSB-ului

TÂRNOVANU ( 6,5)- N-a avut mare lucru de apărat. În nota obișnuită.

CREȚU (5)-A depus efort, dar nu i-au ieșit multe încercări în faza de atac. Urcările i-au fost deseori anihilate de cuplul Borța-Luvambo. A fost deseori incoerent.

Dawa, luftează și cu capul

DAWA ( 5,5)-A reușit un luft cu capul, procedeu mai rar întâlnit în fotbal, în minutul 20. A fost pripit la construcție și depășit ușor de Luvambo în minutul 56.

Duarte, cel mai bun fcsebist

DUARTE( 7,5)-A scos inspirat la lovitura de cap a lui Yanis Pârvu din minutul 35. Și-a asumat pasele lungi în exces. A fost sigur în tot ce a făcut. Cel mai bun fundaș fecesebist în acest joc. A avut și ocazie de a înscrie.

JOAO PAOLO ( 5) -Activ, conduce prea mult mingea și joacă prea mult cu capul în pământ. Nu este pentru prima oară. De ce? Pentru că așa a fost învățat de mic. Unora le place, mie nu. A fost înlocuit cu Toma în minutul 60.

Miculescu, al 12-lea piteștean

MICULESCU (4)-A jucat și el? Vai, vai, ce dezastru. Se putea juca în 10 fără probleme.

MUHAR ( 5,5)-Frumosul fost căpitan n-a jucat rău. A fost mai bun decât în alte meciuri. A șutat și în bară și pe lângă poarta lui Nikic. S-a intercalat mai des în atac știind că spatele îi este asigurat de Radunovic.

Radunovic, 6 km pentru fazele fixe. Cam mult și degeaba

RADUNOVIC ( 6)-Capul limpede al echipei la mijlocul terenului. A pasat mult și bine, a executat mai toate fazele fixe. A parcurs peste 6 km pentru acest lucru.

PĂDURARIU ( 5)- Mai mult extremă decât fundaș. Ne-a obișnuit deja. Nu i-a ieșit mai nimic în prima repriză. Mare lucru nici în a doua.

Drăguș să învețe fotbal de la tatăl său.

Dați-i o minge doar lui!

DRĂGUȘ ( 4)-Activ, vrea, dar nu poate. Este în criză de idei și de goluri. Are o înțelegere ciudată, chiar defectuoasă a jocului de fotbal. Avem și explicația că nu prea a jucat și nu prea a înscris pe nicăieri. Pentru el jocul colectiv nu există.

Este sub Mihai, tatăl său, ca fotbalist. Dacă nu-și ascultă antrenorii, poate îi spune acesta că mai trebuie să și paseze, că mai sunt alți 10 colegi în teren, că, conducând mingea organizează apărarea adversă. Și multe altele. Ciudat pentru un jucător plătit regește. Este penibil și insistă. Îmi pare rău pentru el, dar n-am ce să-i fac. A mai încasat și un cartonaș galben în minutul 30.

Boutoutaou, futsalist, nu fotbalist

BOUTOUTAOU(3)- A fost în nota obișnuită. N-a driblat, n-a pasat, n-a șutat și a primit și un galben în minutul 42. Printre cele mai mari țepe din istoria clubului. A fost schimbat justificat cu stoian în minutul 52. Becali are dreptate în ce-l privește.

Stoian din nou bun și e tot rezervă

STOIAN (6,5)- Printre cei mai buni jucători ai echipei. A insistat, a avut 3 ocazii și a fost mereu periculos pentru poarta excelentului Nikic.

TOMA (5)- A intrat în locul lui Joao Paolo în minutul 60. A fost ca apa sfințită. Nici nu ajută, nici nu încurcă.

Explicația notelor:

NOTA 1 – Se acordă pentru vicieri de rezultat, vânzări de meciuri, non-combat sau pariuri.

NOTA 2 – Se acordă pentru eliminări din motive de indisciplină/vociferări, injurii, semne obscene sau faulturi horror.

NOTA 3 – Se acordă pentru o greșeală/eroare fatală în meci.

NOTA 4 – Se acordă jucătorilor sub nivelul general al partidei/gafe mari, apatie, joc la alibi.

NOTA 5 – Se acordă celor care sunt utili, dar nu ies cu nimic în evidență. Fac act de prezență.

NOTA 6 – Se acordă pentru implicare, spirit colectiv, combativitate, dar fără realizări personale deosebite.

NOTA 7 – Se acordă jucătorilor utili, cu realizări concrete.

NOTA 8 – Se acordă fotbaliștilor care au făcut diferența, dar au rămas constanți pe toată durata evoluției, fără realizări excepționale.

NOTA 9 – Se acordă doar jucătorilor decisivi și sclipitori.

NOTA 10 – Este doar NOTA lui DUMNEZEU!

* Notele cu zecimale nu modifică esential criteriile avute în vedere la evaluare.