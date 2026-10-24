Notele lui Marcel Puşcaş după FCSB – Rapid 4-1: „Boutoutaou i-a electocutat! A fost MVP-ul derby-ului”

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Aceleași pasiuni, aceleași dispute între galerii au caracterizat din nou acest derby românesc în fața Ambii antrenori au abordat întâlnirea neschimbând nimic în formulele de start față de meciul anterior. Bravo, ambilor! Dacă pentru Rapid acest aspect înseamnă normalitatea, la FCSB presupune neimplicarea patronului în stabilirea formulei de bază.

Notele lui Marcel Puşcaş după FCSB – Rapid 4-1! Boutoutaou, MVP-ul derby-ului

Lumea aștepta un Rapid jucând pe contaatac și un FCSB jucând pozițional. Posesia și nu doar a fost de partea FCSB-ului. Nimic din evoluția cu echipa de bază nu anunța un asemenae final și un asemenea scor. Rezervele FCSB-ului au jucat magistral, demolând un Rapid înțepenit. . Rezervele lui n-au adus plusul așteptat, pe când cele ale lui Reghecampf, da. Chiar din plin.

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. Absolut totul. FCSB dă semne de revitalizare și Rapidul de prea plinul punctelor și al locului în clasament. Abia de-acum începe campionatul. Felicitări galeriei rapidiste pentru atitudinea de la final când și-au aplaudat favoriții!

Notele lui Marcel Puşcaş pentru jucătorii din FCSB – Rapid 4-1

FCSB

Târnovanu (6) – A avut câteva intervenții bune în prima repriză. A fost atent și golul înscris de Stojilkovic în minutul 10 nu i se poate imputa. Evoluție bună.

Creţu (6) – A fost activ, incisiv și generos cu efortul. Bună atitudine.

Dawa (5) – A fost distracția lui Stojilkovic în acest meci. Totuși a salvat un gol pe care Stojilkovic l-a avut în picior în minutul 67.

Duarte (6) – Destul de sigur în intervenții. Totuși riscă prea mult uneori.

Pădurariu (6) – Mai slăbuț ca în alte partide. Începe să fie previzibil pentru adversari. Centrează prea mult în forță și la firul ierbii.Exagerat de mult. Și-a revenit în repriza a doua. A progresat și în faza de apărare.

Muhar (5,5) – Din nou unul dintre cei mai slabi fecesebiști în prima repriză. Gândire greoaie în teren și multe pase greșite. Și-a revenit în repriza a doua. A șutat cu stângul în minutul 58 și a egalat. A greșit din nou în minutul 60 punându-l în pericol pe Târnovanu.

Radunovic (6,5) – Activ, execuții bune, dar parcă prea și-a părăsit zona. A fost înlocuit. Atitudine bună.

Miculescu (4) – Greoi și-n alergare și în gândire. De multe ori a fost cap de pod pentru acțiunile coechipierilor. Este mai mereu în contratimp. Cel mai slab de pe teren. A fost schimbat la pauză justificat cu Boutoutaou.

Cisotti (7) – A fost printre cei mai buni mai bun jucători al gazdelor. A alergat, a șutat, a centrat, a făcut pressing. A ratat incredibil în minutul 65.

Korenica (4) – A fost de multe ori frâna jocului în atac. A fost schimbat justificat de Joao Paulo în minutul 63

Garita (4) – Cu capul în pământ, multe pase banale greșite. Caută mereu duelurile cu adversarii chiar și atunci când jocul nu impune această abordare. Clar, nu este de pretențiile FCSB. A fost înlocuit în minutul 40 de Stoian. El zice că era accidentat, eu zic că a fost penibil în joc.

Rezervele FCSB au câștigat meciul

Stoian (6) – L-a înlocuit pe Garita în minutul 40. A fost mai activ decât titularul pasându-i lui Joao Paulo la golul al treilea.

Boutoutaou (8) – L-a înlocuit justificat pe Miculescu la pauză. A intrat bine în meci. A primit aplauze în minutul 54 când a driblat 3 adversari și a șutat peste poartă. A animat jocul echipei fiind unul dintre cei mai buni. A și înscris frumos în minutul 68, a contribuit la golul al treilea înscris de Joao Paulo în minutul 78. A inscris pentru 4-1. A fost cel mai bun de pe teren în doar 45 de minute jucate.

Joao Paulo (7) – A intrat în locul lui Korenica în minutul 63. A fost activ și a pasat bine. A și înscris golul al treilea.

Politic – A intrat în minutul 83 în locul lui Radunovici. Prea puțin pentru a fi notat

Batubinskia – A intrat in minutul 83 în locul lui Cisotti. Prea puțin pentru a fi notat.

Rapid Bucureşti

Ungureanu (4,5) – Nesigur, emotiv. Este prea tânăr pentru mize mari.Încă nu este o soluție pentru pretențiile clubului.

Onea (5,5) – A fost mai calm, a pasat bine, a urcat și-n atac. A început bine meciul și l-a terminat rău. Nu s-a mai văzut în repriza a doua

Paşcanu (6) – Sigur pe el, l-a anihilat cu ușurință pe Garita neforțându-se. A pasat lung pentru Latif care a centrat excelent pentru golul lui Stojilkovic. Din păcate a deviat șutul lui Muhar din minutul 58. A fost schimbat.

Kramer (5,5) – Masiv, sigur, sobru. S-a stins în finalul meciului

Latif (5,5) – A centrat excelent pentru golul înscris de Stojilkovic în minutul 10. A fost schimbat

Grameni (5) – Modest, nu s-a văzut în joc. A vrut, dar n-a putut mai mult.

Doumbia (4) – N-a jucat fotbal prea mult. A greșit pase elementare și cred că a participat la un concurs de faulturi, cu rost sau fără de el.

Dobre (4) – Puține acțiuni în prima repriză. Nimic concret. A fost înlocuit justificat de Bubanja în minutul 59.

Moruţan (5) – Bun pe spații mici, deficitar la progresia jocului. Repriza a doua a fost mai activ, dar taman atunci a fost schimbat în minutul 65 cu Petrila. Poate că antrenorul Pancu a fost neinspirat în acest caz.

Kamara (5,5) – Activ, a alergat, are viteză bună. A generat un duel interesant și plăcut contra lui Crețu. S-a stins în repriza a doua

Stojilkovic (6) – Are certe calități de golgeter. A înscris superb în minutul 10 al partidei având un timing perfect al lovirii mingii. A ratat o mare ocazie în minutul 62.

Rapid, schimbări degeaba

Bubanja (5,5) – A intrat în locul lui Dobre în minutul 59. A șutat periculos în minutul 73. Destul de activ.

Petrila (4) – A intrat în locul lui Moruțan în minutul 65. Nimic deosebit

Sinyan (4) – A intrat în locul lui Pașcanu în minutul 77. Nimic deosebit.

Annan (4) – A intrat în locul lui Latif în minutul 77. Nimic deosebit

Kodor (4) – A intrat în minutul 77 în locul lui Doumbia. Nimic deosebit

Explicația notelor:

• NOTA 1 – Se acordă pentru vicieri de rezultat, vânzări de meciuri, non-combat sau pariuri.

• NOTA 2 – Se acordă pentru eliminări din motive de indisciplină/vociferări, injurii, semne obscene sau faulturi horror.

• NOTA 3 – Se acordă pentru o greșeală/eroare fatală în meci.

• NOTA 4 – Se acordă jucătorilor sub nivelul general al partidei/gafe mari, apatie, joc la alibi.

• NOTA 5 – Se acordă celor care sunt utili, dar nu ies cu nimic în evidență. Fac act de prezență.

• NOTA 6 – Se acordă pentru implicare, spirit colectiv, combativitate, dar fără realizări personale deosebite.

• NOTA 7 – Se acordă jucătorilor utili, cu realizări concrete.

• NOTA 8 – Se acordă fotbaliștilor care au făcut diferența, dar au rămas constanți pe toată durata evoluției, fără realizări excepționale.

• NOTA 9 – Se acordă doar jucătorilor decisivi și sclipitori.

• NOTA 10 – Este doar NOTA lui DUMNEZEU!

* Notele cu zecimale nu modifică esential criteriile avute în vedere la evaluare.