Notele lui Marcel Pușcaș după Polonia – România 6-0! „Stați liniștiți, putem fi mai penibili decât atât!”

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Ce se putea întâmpla când se întâlnesc doi suferinzi? Problemele fotbalului polonez sunt de natura schimbului de generații întârziat, ale noastre de ordin valoric. Dovada în defavoarea noastră este atât valoarea de piață inferioară, cât și nivelul echipelor la care evoluează „greii” vestiarelor. Cu toate acestea, polonezii sunt printre puținele echipe europene împotriva cărora aveam un bilanț net pozitiv. Ce așteptări puteam avea de la un asemenea context? Nimic decât să ne revenim din prosteală și experimentele de până acum. N-a fost să fie, i-am scos pe polonezi din pasa proastă și i-am băgat în formă. E și asta ceva, nu-i așa? 6, 6 cai frumoși am încasat la Varșovia. Experimentele și talmeș-balmeșul selecționerului își spun cuvântul. Problema mare nu este înfrângerea, nici măcar scorul. Se mai întâmplă. Problema gravă este stricarea atmosferei în cadrul lotului, scăderea încrederii și, poate, lehamitea jucătorilor de-a mai reprezenta România. Ei, de a o reprezenta, și noi, de-a o mai vedea.

Notele lui Marcel Pușcaș pentru jucătorii naționalei României după 0-6 cu Polonia

HINDRICH (4) – A evitat un gol în minutul 32, atingând mingea care a ricoșat în bară. N-a greșit, dar a luat 6 goluri.

Catastrofa Rațiu

RAȚIU (3) – A avut-o grea de tot în acest meci, făcând greu față trioului Zalewski-Novak-Lewandowski. A pasat greșit deseori, s-a pripit. L-a pierdut pe drum pe Zalewski, care a centrat pentru 2-0. L-a pierdut pe drum și pe Lewandowski. I-a pierdut pe toți și, până la urmă, a pierdut România din nou. A fost catastrofal!

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Drăgușin a stricat meciul

DRĂGUȘIN (3) – fiind și eliminat. Și-a lăsat inutil echipa în inferioritate.

Ghiță nu poate juca decât la o singură echipă din lume: Farul cu Hagi acționar și antrenor

GHIȚĂ (3) – Două faulturi în primele 4 minute. La al treilea, cel din minutul 35, a . Altceva oare mai știe? Poate juca doar la Farul. Și-a dat și autogol pentru 3-0, nu l-a marcat la golul doi pe Lewandowski. Câte nenorociri mai poate comite acest băiat?

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BANCU (4) – Mai ușor cu urcatul în atac și cu centrările cu care a înnebunit Superliga. E altul la națională. Slab ca toată echipa.

R. MARIN (4) – Cel mai clar jucător în prima repriză. A pasat, a deposedat și a șutat. A acoperit bine și zona de acțiune. Mai mult ce-ar fi putut, decât să strice tot printr-o pasă neglijentă la adversar. Acesta a spus „Bună ziua!”, „Mulțumesc, Marine!” și a înscris. S-a făcut 4-0.

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BĂLUȚĂ (4) – Mereu în viteza a doua, mereu cu om în spatele lui. A avut o ocazie în minutul 8, dar a ratat-o. A primit și cartonaș galben în minutul 38. Evoluție modestă, ca de obicei. Cu toate astea, a fost menținut în teren pe toată durata partidei. Incredibil!

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Liderul Ianis Hagi, bun în curtea școlii

I. HAGI (4) – A vrut multe, dar a fost mai mereu al doilea la minge. Parcă i se supune tot colectivul. E normal? La echipa Poloniei n-ar prinde nici lotul. Și la nicio altă selecționată europeană. A fost schimbat în minutul 66. Mai bine nu era convocat.

D. MAN (4) – Nu s-a văzut mai deloc. Nu degeaba are probleme și la Eindhoven.

Săracul Bîrligea, a vrut, dar n-a putut

BÂRLIGEA (5) – Cel mai bătăios jucător român. Deseori, tehnica îl încurcă, dar se scoate cu efortul depus și cu incisivitatea. A șutat la poarta lui Bulka de câteva ori, dar după eliminarea lui Drăgușin a rămas izolat în atac.

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MIHĂILĂ (4) – S-a complicat inutil deseori, încercând să facă ce nu știe. Încearcă artificii, deși mingea îl încurcă. Nu excelează nici la capitolul „viteză de gândire”. A fost schimbat în minutul 26 cu Coubiș din considerente tactice, dar și tehnice.

COUBIȘ (3) – A intrat în minutul 26 în locul lui Mihăilă din considerente tactice după eliminarea lui Drăgușin. A greșit la golul doi al polonezilor. Are mari probleme de înțelegere a jocului. A sărit la cap cu Bednarek în minutul 64 și polonezul a înscris, confirmând că nu doar fizicul e important, ci și mintea. Coubiș nu o are.

BORZA (4) – A intrat în minutul 66 în locul lui Bancu. Depășit, a luat și un galben în minutul 72. La golul 6, Lewa s-a jucat cu el ca șoarecele și pisica.

RACOVIȚAN (5) – A intrat în minutul 66 în locul lui Man. S-a interpus la un șut periculos în minutul 80.

M. MARIN (4) – A intrat în minutul 66 în locul lui Prințișorului. Nada.

Cîrjan a fost introdus să întoarcă rezultatul. De la 5-0

CÎRJAN (4) – A intrat și el în locul lui R Marin în minutul 78. Trebuia Hagi să vadă și minunea, fostă la Arsenal. Speranța era să revitalizeze jocul. Eventual să ne-aducă victoria la 5-0 pentru polonezi.

Explicația notelor:

• NOTA 1 – Se acordă pentru vicieri de rezultat, vânzări de meciuri, non-combat sau pariuri.

• NOTA 2 – Se acordă pentru eliminări din motive de indisciplină/vociferări, injurii, semne obscene sau faulturi horror.

• NOTA 3 – Se acordă pentru o greșeală/eroare fatală în meci.

• NOTA 4 – Se acordă jucătorilor sub nivelul general al partidei/gafe mari, apatie, joc la alibi.

• NOTA 5 – Se acordă celor care sunt utili, dar nu ies cu nimic în evidență. Fac act de prezență.

• NOTA 6 – Se acordă pentru implicare, spirit colectiv, combativitate, dar fără realizări personale deosebite.

• NOTA 7 – Se acordă jucătorilor utili, cu realizări concrete.

• NOTA 8 – Se acordă fotbaliștilor care au făcut diferența, dar au rămas constanți pe toată durata evoluției, fără realizări excepționale.

• NOTA 9 – Se acordă doar jucătorilor decisivi și sclipitori.

• NOTA 10 – Este doar NOTA lui DUMNEZEU!

* Notele cu zecimale nu modifică esențial criteriile avute în vedere la evaluare.