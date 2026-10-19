Notele lui Marcel Pușcaș după U Craiova – Farul 2-0. „Se plimbă pe teren!” Ce oltean l-a dezamăgit și cine a primit cea mai mare notă

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La startul partidei au fost cel puțin câteva ciudățenii. Poate normale, poate nu. Craiova a scutit câțiva titulari/oameni mai de bază pentru a-i menaja în perspectiva dificilului meci din Conference League contra andorrezilor de la Inter Escalades.

Marcel Pușcaș, critici dure după U Craiova – Farul 2-0: „Meciul a avut ritm de amical”

Fără Bancu, Screciu, Cicâldău, Assad, oltenii au încercat totuși să se impună și în campionat contra echipei lui Sabău. Au reușit, dar nu ușor. au evoluat împreună din start, dar mă întristează abordarea cu menajarea unor jucători. Ce-i aia menajare?

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Meciul a avut ritm de amical. , care a avut etapa trecută un debut impresionant. Bravo, Neluțu! Din păcate, tânărul a fost depășit. Larie a greșit, turnând astfel plumb în picioarele tinerilor săi colegi. Poate n-ar fi rău să decidă o demnă retragere. Craiova a fost mai bună și diferența de valoare individuală a fost decisivă. Așteptăm meciul cu andorrezii.

Notele lui Marcel Pușcaș după U Craiova – Farul 2-0

U Craiova

POPESCU (6)- Nu a avut mare lucru de făcut în prima repriză. În cea de-a doua a scos bine șutul lui Grigoryan. Este mereu atent.

Romanchuk, MVP-ul meciului

ROMANCHUK (7,5)- A pasat excelent în două rânduri pentru ocaziile lui Băsceanu. Foarte sigur pe el și constant. A și înscris în finalul meciului. Este cel mai bun fundaș al Craiovei

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STEVANOVIC (5)-L-a dominat pe tânărul Marincean, a respins bine multe mingi. Din păcate a primit un cartonaș galben la un fault dur care îi scade nota cu un punct.

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Roux, modest pentru pretențiile unei campioane

ROUX (4,5)-Debutantul cu multe pase greșite. Modest, prea modest pentru pretențiile campioanei. A fost schimbat justificat cu Screciu în minutul 70.

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MORA (6)-A fost mereu în mișcare, cu intercalări foarte bune bazate pe o forță de pătrundere cu mult peste media campionatului. Din păcate jocul său a arătat mai rău în repriza secundă.

Băluță se plimbă pe teren

BĂLUȚĂ (5)-Din nou un joc modest pentru pretențiile unui international. Are multe momente în care se plimbă pe teren. Chiar nu vede nimeni?

TELES ( 6)-Inteligent, bun la construcție. Poate fi oricând o soluție pentru primul 1. A fost înlocuit cu Cicâldău în minutul 56.

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WEBSTER (6)- Entuziast, viteză bună, activ. A fost schimbat cu Bancu în minutul 56.

S.O.S ! Matei, deja cu aere de vedetă?

MATEI (5)-Prezent în joc, dar a pasat mult înapoi. Este talentat, dar are și accese de răsfăț, ca să nu zic de vedetism. E tânăr și încă, poate, e de înțeles. Atitudinea aceasta trebuie corectată deja. Va reuși Coelho?

ELISOR ( 7)-A jucat bine, a înscris un gol frumos în minutul 15. A mai avut ocazie și l-a descumpănit pe bătrânul Larie. A mai avut o ocazie în minutul 59, la o centrare primită de la Bancu

Băsceanu, un mare talent! Poate fi o opțiune pentru “actualul” Baiaram

BĂSCEANU (6,5)-Mai iute decât Matei, chiar și mai activ. A avut ocazie, a șutat și la poartă. Schimbă bine vitezele, accelerând în preajma careului advers. A primit și un galben destul de ușor din partea centralului Iulian Călin. Poate fi o mai bună opțiune decât “actualul” Baiaram. A fost înlocuit cu Baiaram în minutul 56. N-am înțeles de ce nu Matei?

BANCU (6)-A intrat în minutul 56 în locul lui Webster. A centrat bine pentru Elisor în minutul 59. Evoluție bună.

CICÂLDĂU (6)- A intrat în minutul 56 în locul lui Teles. Evoluție bună

BAIARAM (5)- A intrat în minutul 56 în locul lu Băsceanu și a ratat o ocazie în minutul 90.

SCRECIU (5)-A intrat în minutul 70 în locul modestului Roux. Nimic deosebit

ASSAD ( 6)-A intrat în locul lui Elisor în minutul 75. A șutat în bară în minutul 86. Are încredere în el.

FARUL CONSTANȚA

MUNTEANU (5,5)-S-a complicat, a degajat greșit și a fost ezitant. A avut un reflex bun la ocazia lui Elisor din minutul 59. Are timp pentru corijări.

DICAN (5)-A avut de lucru și cu Webster și cu Elisor. E lent, pași mari și previzibil

Larie, it’s time to give up!

LARIE (4)-L-a scăpat pe Elisor la golul din minutul 15. A freșit și în minutul 20. Cam multe greșeli pentru experiența pe care o are. A fost schimbat cu Țicu în minutul 77. E timpul să se retragă.

MARINS (4,5)- Subțire, subțire. A fost înlocuit justificat la pauză cu Grigoryan

Bouzamoucha pe patine

BOUZAMOUCHA (4)- În ritm de vals.Calități discutabile. Zici că a avut patine în picioare și nu ghete cu crampoane. Un joc modest.

NJIKE (5)-Multe greșeli, discret în joc în prima repriză. În a doua și-a mai revenit. A fost schimbat cu N Popescu în minutul 72.

AHLINVI (6)- A avut o mare ocazie în minutul 45. A fost prezent în joc. A mai avut o ocazie în minutul 73

GANEA (6)-A fost activ. Are acuratețe în lovirea mingii, schimbă des direcția de joc. Din păcate l-a avut adversar pe Mora care pune probleme oricui în România.

VÂNĂ (5,5)-A pasat foarte bine pentru marea ocazie a lui Ahlinvi din minutul 45. A încasat un galben în minutul 47. A mai dat o pasă bună

MARINCEAN( 5- pentru încurajare)-Mereu al doilea la minge. A fost schimbat la pauză justificat.

RADASLAVESCU (5,5)-A jucat prea în bandă. Modest în prima repriză, dar si-a revenit nițel în cea de-a doua.

Goncear, un alt tânăr talentat

GONCEAR (6)-L-a înlocuit la pauză pe Marincean. A intrat bine în joc. Bun copilul.

GRIGORYAN (6,5)-L-a înlocuit pe la pauză pe Gustavo. A avut o mare ocazie în minutul 59. A șutat bine în minutul 72. N-am înțeles de ce nu joacă de la început?

N POPESCU (4)-A intrat în locul lui Njike în minutul 72. S-a remarcat prin orimirea unui cartonaș în minutul 88.

ȚICU (4)- A intrat în locul prea bătrânului Larie în minutul 77. Nimic deosebit.

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