Notele lui Marcel Pușcaș după Universitatea Craiova – U Cluj 4-0: „S-au înmuiat ca plastilina!” Cine e omul meciului

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Universitatea Craiova – Universitatea Cluj 4-0. S-au întâlnit protagonistele principale ale sezonului trecut. Și-au disputat finala campionatului, finala Cupei și Supercupa. Oltenii au câștigat tot. Și atunci și acum. Oltenii au rezolvat meciul în doar 10 minute după pauză, nestrălucind în prima parte. După deschiderea scorului, pe teren a existat o singură echipă. Clujenii s-au dezmembrat și s-au înmuiat ca plastilina semn că sunt incapabili să emită pretenții la mai mult decât au oferit în sezonul trecut. și a dovedit că poate învinge orice echipă românească chiar și fără Bairam. Îi așteptăm în Conference League.

Notele lui Marcel Pușcaș pentru Universitatea Craiova, după 4-0 cu U Cluj

POPESCU (7) – Intuiţie bună, a rezolvat ezitările fundaşilor proprii în prima parte a meciului. A respins șutul periculos al lui Ștefănescu.

ROMANCHUK (6,5) – Sigur în apărare, bun la construcţie. Este cel mai bun fundaş al Craiovei.

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STEFANOVIC (6) – Nu inspiră siguranţă în zona centrală a apărării. A pierdut dueluri contra lui Lukic.

SCRECIU (6,5) – Pasează bine, dar nu se expune duelurilor 1 contra 1 ca fundaș. A înscris un gol frumos în minutul 55, amintind de un fost foarte bun mijlocaș.

MORA (5,5) – Nu s-a văzut în prima repriză. A călcat pe minge, probabil din cauza gumei de mestecat. A centrat impecabil în minutul 51 pentru golul lui Hamlawi. Cu asta s-a scos cât de cât.

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Cicâldău, capul limpede al Craiovei

CICÂLDĂU (7) – A executat fazele fixe, a șutat la poarta lui Lefter. A fost singurul mijlocaș mai clar în jocul Universității. Un joc bun prestat.

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Băluță, top model. Mereu tuns, ras și frezat

BĂLUȚĂ (5,5) – A fost ca scos din cutie. Dă ora exactă a modei în teren. Poză multă, dar a pasat bine la golul lui Elisor pentru 4-0. S-a scos, dar nu a strălucit.

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Bancu și când e mai slab este tot bun

BANCU (6,5) – A fost cel mai slab meci al sezonului pentru el. Și totuși bun. Rămâne liderul echipei. Chiar și când nu este la nivelul obișnuit, nu joacă rău. A depus efort, a centrat bine pentru ocazia lui Matei din minutul 63.

Matei este un Balaci în miniatură

D. MATEI (7,5) – A fost activ, inteligent și imprevizibil. Are sclipiri și tupeu pozitiv. A centrat, a pasat, a driblat. I-a pus mari probleme lui Chipciu. Este un Ilie Balaci în miniatură. A fost înlocuit de Băsceanu în minutul

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Hamlawi, omul meciului

AL HAMLAWI (8)- A avut o mare ocazie în minutul 9. S-a zbătut și cu o lovitură de cap la o centrare a lui Mora. A făcut un meci bun.

ETIM (5,5) – A alergat, dar n-a avut realizări deosebite. Poate mai mult.

LAMEIRA (5) – A intrat în locul lui Cicâldău în minutul 74. N-a fost rău, dar nici nu a putut mai mult

BĂSCEANU (5) – A intrat în minutul 80 în locul lui Matei. A fost șters și ne-a obișnuit altfel, chiar dacă a jucat puțin.

Elisor, o bună rezervă

ELISOR (6,5) – A intrat în locul lui Al Hamlawi în minutul 74 și a înscris pentru. 4-0 la prima atingere. Așa da, pentru o rezervă.

TAVARES (5) – A intrat în minutul 82 în locul lui Etim.

CREȚU – A intrat în locul lui Romanchuk în minutul 85. A jucat prea puțin pentru a putea fi notat.

Notele lui Marcel Pușcaș pentru Universitatea Cluj după 0-4 la Craiova

LEFTER (5) – N-a fost de vină la niciun gol și totuși a încasat nu mai puțin de patru.

MIKANOVIC (4) – În nota obișnuită, un jucător mediu, uneori util și-atât. Pradă ușoară pentru adversar.

POULOLO (4,5) -Este puternic, dar riscant uneori. Se panichează repede. Nimic notabil, nicio siguranță pentru echipă.

CRISTEA (4,5) – I-a fost greu cu Al Hamlawi. Depășit deseori. Un meci slab.

Chipciu a pierdut duelul cu Matei

CHIPCIU (5) – A fost depășit de Matei. Sub nivelul altor evoluții. A urcat mai mult în atac după 3-0. Din păcate prea târziu.

Clujenii au fost dezmembrați în repriza secundă. S-au înmuiat ca plastilina

SIMION (4) – Nimic notabil. Un joc alibi. A fost înlocuit cu Pinho. Justificat.

DRAMMEH (4) – A părut că vrea mai mult, dar a realizat puțin.

MACALOU (5) – Calități bune, dar a devenit previzibil întorcând mai toate mingile pe piciorul drept. Nimic notabil.

BIC (5,5) – A alergat, a fost activ, din păcate a fost cam singur ca atitudine,

MENDY (5,5) – Control bun al balonului. Este deficitar la viteza de gândire și la capacitatea de efort.

LUKIC (5,5) – Puternic, a câștigat multe dueluri 1/1. Este un vârf greu de marcat. Din păcate nu a avut decât puține sclipiri.

PINHO (5,5) – L-a înlocuit pe Simion. A fost prezent în joc. Din păcate tabela a rămas neschimbată.

ȘTEFĂNESCU (5,5) – îl înlocuiește pe Drammeh în minutul 53. A tras primul șut al clujenilor pe poartă. A intrat bine în meci, asumându-și rolul.

GHEORGHIȚĂ (4) – N-a schimbat nimic în jocul echipei.

NISTOR (5) – A intrat în locul lui Macalou în minutul 67. N-a adus schimbarea așteptată

ALIEV (4) – Nimic deosebit în cele 12 minute jucate

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