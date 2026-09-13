Notele lui Marcel Pușcaș pentru Corvinul – U Craiova 0-1. Baiaram și încă un jucător al campioanei au luat 4!

ADVERTISEMENT

U Craiova a căutat prima victorie în deplasare și, de cealaltă parte, hunedorenii au dorit să rămână invincibili pe teren propriu. Fiecare echipă cu obiectivul ei. Bine că le-au avut. Ca de obicei fotbalul se complică odată cu apariția adversarului. Băieții lui Maxim au început parcă ușor timorați. Posesia le-a aparținut craiovenilor care au meritat victoria, deși le-a trecut în trei rânduri glonțul pe la ureche. Norocul lor a fost forma bună a lui Popescu și inspirația lui Cicâldău, dar și imprecizia corviniștilor. , dar parcă îi lipsește totuși ceva. Ușor, ușor oltenii s-au cățărat de podium. Probabil vor rămâne acolo multă vreme.

Notele lui Marcel Pușcaș după Corvinul – U Craiova 0-1. Toți titularii gazdelor au luat note de trecere

SANDU(6)– A avut o paradă bună în minutul 3. Este inteligent și are o bună orientare în teren. N-a fost vinovat la golul lui Cicâldău

IACOB (5,5) – Viteza de alergare este foarte bună, nu întotdeauna și cea de gândire. Păcat. A fost activ.

ADVERTISEMENT

IVANCEVIC (5)– A jucat simplu, nu s-a complicat și a fost sigur în intervenții. A primit cartonaș galben în minutul 46. Totuși este destul de rudimentar.

MANOLACHE (6)– Pasează foarte bine. Are același profil cu Screciu. A fost sigur pe el.

NEACȘA (5)– Pe stânga mereu. Nici în atac, nici în apărare. N-a greșit, dar nici nu a ajutat.

ADVERTISEMENT

CĂRĂRUȘ(5) – Joc modest, a pasat prea des în spate şi a lăsat în câteva rânduri spaţii mari între el şi fundaşii centrali

RIBEIRO(6) -A fost activ, a pasat bine şi a fost destul de clar în joc. A luat un cartonaș galben în minutul 59. Schimbat cu Roger în minutul 64

ADVERTISEMENT

YEBOAH(6) – Imprevizibil și util. A a avut ocazia de a înscrie în minutul 54

Pârvulescu a fost cel mai periculos jucător al Corvinului

PÂRVULESCU(6,5)– A fost cel mai periculos atacant al hunedorenilor. A ratat o mare ocazie în minutul 45.

ADVERTISEMENT

FABRY(5) – A alergat, dar nu i-a ieșit nimic deosebit.

ESPINOSA (5,5) -Destul de incisiv, s-a mişcat mult creând culoare pentru coechipieri. A obosit prea repede și a fost înlocuit cu Gillard în minutul 64.

Goodlad și Gillard, merită să joace mai mult la Corvinul

ROGER(4)– A fost introdus în minutul 64. Este departe de jucătorul de acum câțiva ani.

GOODLAD(6) – A intrat în locul lui Fabry. Are personalitate, a tras la poartă. A intrat bine în joc. A luat pe final un cartonaș galben.

ADVERTISEMENT

GILLARD(6) – A intrat în minutul 64 și a avut o mare ocazie în minutul 79. A intrat bine în meci.

DEACONU – L-a schimbat pe Cărăruș în minutul 80. A jucat prea puțin.

HAYATU – A jucat prea puțin

Ce note au primit jucătorii Craiovei după victoria de la Arad, contra Corvinului. Popescu, din nou impresionant

POPESCU(7) – A scos o minge grea în minutul 27.Alta în minutul 81. Este curajos și are moralul foarte bun.

ROMANCHUK(6,5) -Același apărător sigur cu dese participări în faza de atac a echipei.

STEVANOVIC(5,5) – Mai toate pătrunderile hunedorenilor au fost în zona lui de acțiune. Espinosa și Pârvulescu i-au pus mari probleme în prima repriză.

SCRECIU(6,5) – Bun pasator, gândire bună. Inteligent și nu se expune duelurilor 1/1.

MORA(6) -A centrat mai puțin decât ne-a obișnuit. Conlucrează bine cu puștiul Matei, acoperindu-i acestuia deseori spatele. A fost schimbat.

Cicâldău, MVP-ul meciului. A marcat singurul gol al partidei

CICÂLDĂU (7,5)– A alergat, a fost prezent în joc. Din păcate apare rar la finalizare, rezumându-se la executarea fazelor fixe. Atunci când a apărut a și înscris în minutul 51. A fost decisiv și a contribuit din plin la obținerea celor 3 puncte

BĂLUȚĂ (5,5) – A șutat excelent la poarta lui Sandu în minutul 3, după care s-a stins în prima parte a jocului. A mai încercat poarta adversă, dar fără rezultat. Nu a avut realizări deosebite. Pare apatic uneori.

BANCU(6) – A fost activ, dar a centrat mai rar decât de obicei. Și-a risipit efortul ajungând și pe partea opusă. A contribuit la golul lui Cicâldău.

MATEI(7) – Din nou o bună prestație. A fost când pe stânga , când pe dreapta. A șutat la poartă, are personalitate și a avut și ocazii de a înscrie.

HAMLAWI (5) – A depus efortul necesar, dar s-a și pripit. A fot înlocuit cu Nsimba în minutul 57. Justificat.

Etim, cel mai slab dintre titularii Craiovei. În locul lui a intrat Baiaram, dar și el a fost „invizibil”

ETIM (4) – A fost încâlcit deseori, gândirea a fost greoaie. A fost justificat schimbat cu Baiaram. A jucat prea mult pentru prestația avută.

BĂSCEANU(5,5) – L-a înlocuit pe Matei în minutul 68. Are personalitate, îi place fotbalul, dar i se dau puține minute.

BAIARAM(4) -A intrat în minutul 68. Nu s-a văzut în joc. .

NSIMBA(5,5) -L-a schimbat pe Hamlawi în minutul 57. A înviorat jocul, a fost activ, dar n-a avut realizări.

TELES – A jucat prea puțin pentru a fi notat.

LAMEIRA – A jucat prea puțin pentru a fi notat

Explicația notelor:

NOTA 1 – Se acordă pentru vicieri de rezultat, vânzări de meciuri, non-combat sau pariuri.

NOTA 2 – Se acordă pentru o greșeală/eroare fatală în meci, gen Bănel Nicoliță contra lui Real Madrid.

NOTA 3 – Se acordă pentru eliminări din motive de indisciplină/vociferări, injurii, semne obscene sau faulturi horror.

NOTA 4 – Se acordă jucătorilor sub nivelul general al partidei/gafe mari, apatie, joc la alibi.

NOTA 5 – Se acordă celor care sunt utili, dar nu ies cu nimic în evidență. Fac act de prezență.

NOTA 6 – Se acordă pentru implicare, spirit colectiv, combativitate, dar fără realizări personale deosebite.

NOTA 7 – Se acordă jucătorilor utili, cu realizări concrete.

NOTA 8 – Se acordă fotbaliștilor care au făcut diferența, dar au rămas constanți pe toată durata evoluției, fără realizări excepționale.

NOTA 9 – Se acordă doar jucătorilor decisivi și sclipitori.

NOTA 10 – Este doar NOTA lui DUMNEZEU!

* Notele cu zecimale nu modifică esential criteriile avute în vedere la evaluare.