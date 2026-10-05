Notele lui Marceș Pușcaș după România – Suedia 0-1. Singurul „tricolor” criticat: „S-au dispensat de el de proști? Dă emoții la fiecare fază!”

8-2 era scorul final al acestui meci conform regulii progresiei aritmetice catastrofale implementată de FRF. Cu o echipă din nou experimentală, fără niciun suport logic, fără o sinteză și obiectivitate, alcătuită de un selecționer care este distribuitorul talmeș-balmeșului către suporterii naționalei, România nu putea oferi decât ceea ce n-are și ceea ce-i lipsește.
Am opus suedezilor cam ce avem mai bun. Ei, în schimb, au început cu 7 jucători lipsă față de meciul tur. În aceste condiții, am pierdut totuși cu 1-0. Era exact ce-i interesa pe nordici și anume punctele puse în joc. Au fost mai buni, au avut ocazii mai multe și mai clare. „Suntem pe drumul cel bun”, vor spune mulți. Da, dar drumul fotbalului mic, spun eu. După 4 meciuri avem 0 puncte și 13 goluri primite. Halal, drum bun!
HINDRICH (5,5) – A început timid și ezitant, dar și-a revenit, având o paradă excelentă la un duel contra lui Nanasi în minutul 44.
RAȚIU (5,5) – A fost bun ofensiv, nu neglijează faza de apărare (notă: am corectat logica textului, păstrând sensul de avertisment privind apărarea). A centrat periculos și face un cuplu bun cu Denis Man. Nota a fost scăzută pentru neglijarea apărării.
COUBIȘ (5) – Marcaj deficitar la primul gol al suedezilor. Puternic, dar deficitar și la orientarea în teren, și la construcție. Dă emoții la mai fiecare fază în care este implicat. La 22 de ani, AC Milan s-a dispensat de el pentru doar 20.000 de euro. Or fi niște proști? La naționala României se forțează titularizarea lui. Om fi deștepți?
M. ILIE (5,5) – Nu a greșit mult. Are perspectivă pentru titularizare. Este elegant și poate fi util, mai ales că este fundaș central de picior stâng, o raritate în fotbalul românesc.
BANCU (4,5) – A primit repede un cartonaș galben. A urcat mai des, dar fără nimic concret în comparație cu Rațiu pe partea opusă. Modest. Departe de evoluțiile din campionat. A fost schimbat la pauză cu Eissat.
DRAGOMIR (5,5) – A fost prezent în joc, acoperind o mare zonă de acțiune. Este furnica de la mijlocul terenului. Poate mai mult de atât.
R. MARIN (6) – A pasat bine. Poate că a jucat prea retras. A primit un cartonaș galben în minutul 47 la un fault la marginea careului propriu. A urcat rar, dar eficient în atac. În repriza a doua a stat mai bine în teren, jucând chiar în fața fundașilor și nu pe linie cu ei sau în spatele lor. Schimbat în minutul 68.
D. MAN (6,5) – A fost cel mai periculos atacant român și cel mai bun de la noi. A centrat, a șutat, și acțiunile sale au creat panică în apărarea adversă. Face un cuplu bun cu Rațiu. A pasat excelent pentru ocazia lui Tănase din minutul 62.
STANCIU (5,5) – A pierdut ușor mingea de la care a pornit golul suedezilor din minutul 11. A încercat poarta, a schimbat direcția de atac. A avut un șut bun în minutul 58, parat greu de portarul Johansson. Schimbat cu I. Hagi în minutul 68.
OLARU (5) – A avut acțiuni pe spații mici pe partea stângă a direcției noastre de atac. Risipă de energie fără efect. I-a pus pe suedezi pe contraatac în câteva rânduri. Schimbat în minutul 68.
TĂNASE (6) – Mai activ decât în ultimul an. Surprinzător, a făcut și presing, a intrat și în combinații. Nu a jucat pe postul lui, fiind nevoit să stea cu spatele la poarta adversă. A avut o mare ocazie în minutul 62. Evoluție bună.
EISSAT (4,5) – A intrat la pauză în locul lui Bancu, având câteva kilograme în plus. A fost preferat lui Opruț. A avut o primă acțiune bună în minutul 51. Ușor de depășit de către adversar.
CICÂLDĂU (5,5) – A intrat în minutul 68 în locul lui Olaru. A șutat bine în minutul 71. Trebuie să i se acorde mai multă încredere.
I. HAGI (5) – A intrat în minutul 68 în locul lui Stanciu. A pasat bine pentru ocazia lui Cicâldău. A încercat poarta. A fost implicat pentru timpul jucat, dar a greșit o pasă banală în final care putea să ne coste. Noroc că n-am luat gol.
MIHĂILĂ (5) – A intrat în minutul 68 în locul lui Răzvan Marin. A impulsionat cu ceva atacul. A încasat aiurea un cartonaș galben.
CÎRJAN (4) – A intrat în minutul 82 în locul lui Tănase. A atins mingea? Nu, dar a luat un galben.
*Notele cu zecimale nu modifică esențial criteriile avute în vedere la evaluare.