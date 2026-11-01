Notele lui Octavian Popescu și Alexandru Pantea la prima victorie a lui Levadiakos în Grecia. Adrian Șut, inexistent

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, în etapa 9 din SuperLiga Greciei, împotriva lui Aris Salonic, 3-0. Mai mult, partida a consemnat și primele goluri marcate de echipa elenă în acest sezon.

Ce note au primit românii după Levadiakos – Aris 3-0

Elias Charalambous l-a titularizat pe Octavian Popescu, în duelul cu Aris Salonic, . Fotbalistul împrumutat de la FCSB nu a contribuit la vreun gol, dar a avut o șansă importantă, în minutul 27. ”Tricolorul” a trimis un șut puternic, din afara careului, însă nu l-a putut învinge pe goalkeeper-ul oaspeților.

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Octavian Popescu a avut 36 de atingeri de balon și a reușit 14 pase dintre toate cele 19 încercări pe care le-a avut în partida contra lui Aris Salonic. O verigă slabă din evoluția sa au fost driblingurile. Dintre toate cele 5 tentative, numai una a fost reușită. Astfel, prestația sa a fost apreciată și a primit nota 7.0, conform .

În partida de pe ”Lampros Katsonis” a evoluat și Alexandru Pantea. Românul a fost activ împotriva lui Aris, reușind nu mai puțin de 22 de atingeri de minge în cele 45 de minute în care a jucat. Mai mult, fostul fotbalist al lui FCSB a câștigat ambele dueluri la nivelul solului și a avut 5 pase reușite din 10 (procent de 50%). Pantea a primit o notă mai bună decât Octavian Popescu pentru prima victorie din acest sezon. Prestația fundașului a fost evaluată la 7.4, conform aceluiași site de specialitate. Adrian Șut a fost introdus pe teren în minutul 89 și nu a ieșit în evidență.

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Elias Chralambous, discurs pragmatic după prima victorie din acest sezon

La finalul partidei, antrenorul cipriot și-a lăudat jucătorii pentru atitudinea de care au dat dovadă pe tot parcursul perioadei complicate din începutul acestui sezon. Elias Charalambous are încredere în viitorul echipei și a asigurat că Levadiakos va continua să își îmbunătățească prestațiile.

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„Am spus că acești băieți au dat totul și au încercat. Nu am ce să le reproșez. Cel mai important lucru pentru noi, dincolo de victorie, este că, deși rezultatele nu veneau, nu au existat nemulțumiri în vestiar. Jucătorii cu mai multă experiență au ținut grupul unit. Munca de zi cu zi și spiritul de echipă de care au dat dovadă băieții s-au văzut astăzi pe teren.

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Sunt o persoană căreia nu îi plac scuzele. Nici după meciurile pe care nu le-am câștigat nu am căutat scuze. Pas cu pas, vom arăta din ce în ce mai bine. Munca nu se oprește niciodată, trebuie să continuăm. Vichos a făcut o cursă pentru că avea probleme la genunchi. Am discutat la pauză, acuza dureri și nu a mai putut continua. Sper să nu fie ceva grav, care să îl țină departe de teren pentru o perioadă lungă”, a spus Elias Charalambous, potrivit .

După prima victorie din acest sezon, Levadiakos ocupă locul 12 din 14 în SuperLiga Greciei, cu 9 puncte. Elevii lui Elias Charalambous vor întâlni, în etapa următoare, pe AEK Atena, echipa lui Răzvan Marin, pe 9 noiembrie, de la ora 17:00.