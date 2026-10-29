Notele jucătorilor Craiovei primite din tribuna olteneascǎ dupǎ 1-1 la Voluntari

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, deși a controlat meciul în totalitate, și se va bate cel mai probabil pentru un singur loc calificant mai departe cu Dinamo, în ultima etapă a Cupei, pe Oblemenco.

Ghinioane cât pentru mai multe meciuri

Dacă există iadul fotbalului, acela a fost la Voluntari joi seara: ploaie torențială, un teren pe care nu se mai vedea niciun marcaj, o accidentare destul de gravă și glasul dogit al lui nea Gică zbierând non-stop într-o portavoce.

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Pentru Craiova, meciul a amintit de acel 0-1 cu FC Argeș de pe teren propriu. Diferența a fost că de data asta a dominat chiar și mai clar, iar golul adversarilor a fost mult mai norocos. De fapt, nici măcar nu a fost golul lor, ci un autogol al lui Stevanovic. S-a întâmplat în minutul 40, exact în cele 30 de secunde în care Roux se accidentase (o aparentă ruptură în zona cvadricepsului femural) și alb-albaștrii rămăseseră în 10 pentru faza respectivă.

Golul a fost de altfel și prima oară când iflovenii ajunseseră în preajma careului oltean. Aceștia au terminat cu un singur șut spre poarta oltenilor, în timp ce Universitatea a avut 23 de șuturi, dintre care 9 pe poartă, plus două bare și câteva ocazii uriașe. La cornere a fost 11 – 0, tot pentru Craiova. În prima repriză, Teles și Elisor rataseră cele mai mari ocazii ale partidei, al doilea după pase superbe ale lui Băluță și Lameiras.

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Coelho a schimbat sistemul pentru Nsimba, Heri Tavares a fost printre cei mai buni

Deși s-a văzut condus la pauză, Coelho a părut să rămână în planul de dinaintea partidei: Cicâldău l-a înlocuit pe Băluță, iar Mora pe neinspiratul Webster, ceea ce l-a mutat pe Teles în banda opusă. Oltenii fuseseră buni până la pauză, dar după reluare au fost chiar excelenți. Teles a început repriza cu două ocazii mari, a doua chiar uriașă: singur cu portarul în minutul 53, după o pasă în adâncime excelentă a antieroului Stevanovic.

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Dacă Webster a dezamăgit din nou, Heri Tavares și-a arătat în sfârșit calitățile. Acesta a fost implicat în majoritatea acțiunilor de atac ale Craiovei și, deși a mai avut și nereușite, a arătat mult suflet și, mai ales, a scos penaltiul din care Elisor a egalat.

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În afară de Roux și Stevanovic, cel mai ghinionist om al meciului a fost Cicâldău, care a zguduit o dată bara laterală (la 0-1) și încă o dată pe cea transversală (la 1-1, în minutul 90). Deși a înscris iarăși, din penalty, : a ratat trei-patru ocazii importante, în contextul în care a fost integralist.

Notele jucătorilor Craiovei și explicațiile lor

Sava – 6,5

Literalmente nu a avut ce să apere, dar a avut două ieșiri bune pe posibile scăpări în spatele liniei de fundași ale ilfovenilor.

Webster – 5

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Pus evident în dificultate și de terenul foarte dificil, jamaicanul nu s-a regăsit în prima parte, a părut defazat față de Băsceanu și a fost scos pe bună dreptate la pauză.

Crețu – 6,5

Căpitan în această seară, Alex și-a pus din plin în valoare experiența și a câștigat practic toate duelurile importante cu atacanții adverși.

Stevanovic – 5,5

Deși și-a marcat în proprie poartă la o fază la care părea că putea evita asta relativ ușor, Nikola a avut în rest aceeași prestație solidă pe care i-o știm

Roux – 6

„Victima” celei mai ghinioniste faze a meciului, când s-a accidentat iar echipa lui a primit și gol, Roux fusese iarăși foarte sigur până în acel moment.

Romanchuk – 6,5

Intrat „de urgență” în locul lui Roux în minutul 41, ucraineanul a arătat aceeași dorință enormă, a urcat deseori în atac și chiar a ratat ultima mare ocazie a meciului, la o fază la care i-au lipsit câțiva centimetri să împingă mingea în poartă.

Băluță – 7

Deși a stat o singură repriză pe teren, Băluță a arătat aceeași siguranță defensivă pe care i-o cunoaștem și a făcut cel puțin trei alunecări „de maestru” pe faze cu potențial periculos ale Voluntariului.

Lameira – 5,5

Portughezul a început iarăși jocul neinspirat, cu două faulturi dure, pentru care a fost avertizat încă din minutul 17. Deși a dat o pasă superbă pentru o ocazie mare a lui Elisor, s-a stins în partea secundă.

Cicâldău – 5,5

Introdus la pauză în locul lui Băluță, Cicâldău a părut incompatibil cu gazonul deja foarte prost din partea secundă. Mai degrabă absent din faza de construcție, „Cic” a lovit și bara în două situații importante.

Teles – 6

Deși a fost probabil cel mai implicat fotbalist în partidă, alături de Heri Tavares, portughezul a fost neinspirat în multe rânduri și a ratat trei ocazii mari.

Tavares – 7

Heriberto și-a pus în valoare din plin viteza și excelenta plecare de pe loc, inclusiv la faza singurului gol al oaspeților, când a fost faultat în careu de Kiki după ce îl depășise pe acesta în bandă și centrase în fața porții.

Băsceanu – 5,5

Puștiul Craiovei s-a zbătut mult, dar în general fără realizări, și a părut foarte dezamăgit atunci când a fost înlocuit de Mihnea Rădulescu în partea secundă.

Rădulescu – 5,5

Nici înlocuitorul lui Băsceanu nu a făcut un meci mai bun decât acesta. Mihnea a jucat și pe un post care a părut să nu-i convină, mijlocaș stânga în 4-4-2, și nu i-a ieșit mai nimic.

Elisor – 6

Francezul a înscris din penalty, dar a și ratat foarte mult, din poziții în care de obicei înscria.

Nsimba – 6

Revenit în echipă după aproape trei săptămâni în care nu s-a mai contat pe el, francezul s-a zbătut mult și a ocupat poziții intersante, de atacant lateral dreapta și apoi lateral stânga, din care a creat în câteva situații pericol, dar fără contribuții la vreun eventual gol.