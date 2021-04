Notele primite de Marin, Man și Mihăilă, după Cagliari – Parma 4-3. D’Aversa l-a criticat pe fostul jucător al Craiovei

Cagliari – Parma 4-3, duelul românilor din Serie A, a fost unul dintre cele mai tari meciuri din actualul sezon al competiției. Cu Răzvan Marin și Dennis Man titulari și pe lista marcatorilor. În vreme ce Valentin Mihăilă, introdus după pauză, a avut o prestație dezamăgitoare.

Dennis Man a marcat golul prin care Parma a condus cu 3-1, în minutul 59, și părea să se apropie de o victorie crucială în lupta pentru evitarea retrogradării. Marin și-a readus echipa în joc în minutul 66 și a dat pasa decisivă pentru reușita de 3-3, în minutul 90+1. Victoria formației din Sardinia a venit în minutul 90+4, cu un gol marcat de Cerri.

Dennis Man și Răzvan Marin au fost printre cei mai buni jucători de pe teren, conform Tuttomercatoweb, care i-a notat pe amândoi cu 7. Doar Cerri, de la Cagliari, autorul golului decisiv, a primit o notă mai mare, 7,5. Valentin Mihăilă a dezamăgit în repriza secundă și a primit nota 5.

Parma, condamnată la retrogradare după acest rezultat: “A fost trimisă în abis!” Cagliari mai speră, dar situația este grea

Este un rezultat care aproape o condamnă pe Parma la retrogradare. Este pe locul 18, cu 20 de puncte după 31 de partide disputate. Șapte mai puține decât Torino, ocupanta locului 17, primul care asigură salvarea. În plus, piemontezii au și două partide mai puțin disputate.

Nici Cagliari nu stă chiar bine, dar succesul dramatic de sâmbătă mai ține formația lui Răzvan Marin în cursa pentru Salvare. Formația din Sardinia are 25 de puncte, doar două sub Torino. Dar tot cu două meciuri în plus jucate față de torinezi.

“Cagliari, revenire de infarct în meciul cu Parma! Cagliari rezistă, dar Parma este distrusă. A fost un meci nebun, intens, și captivant până în ultimul minut. 7 goluri, multă adrenalină și faulturi. Cagliari a câștigat datorită puterii disperării.

O remiză ar fi încurcat ambele echipe în cursa pentru evitarea retrogradării. A fost un meci în care ambele echipe au arătat ambiție și determinare, dar gazdele s-au impus cu 4-3 și au trimis Parma în abis. Iar acest lucru s-a întâmplat într-un mod foarte dur, cu două goluri marcate în prelungiri”, a scris Gazetta dello Sport.

D’Aversa l-a criticat pe Valentin Mihăilă: “Are păcatul lipsei de experiență!”. Spune că are mulți străini, iar asta e o problemă

Antrenorul Parmei, Roberto D’Aversa, spune că echipa are de suferit tocmai pentru că sunt mulți jucători străini în lot. Ceea ce îngreunează comunicarea în teren. Și l-a luat în colimator în special pe Valentin Mihăilă, care a ratat o ocazie foarte mare pe finalul partidei, la 3-3.

“Această echipă poate îmbunătăți comunicarea, dar este o problemă cauzată de faptul că mulți dintre acești băieți sunt străini. Cel mai important este să transmiți un sentiment de pericol pe teren. Este inexplicabil să primim două goluri în două minute!

Deși am avut ocazia sa trecem la conducere. Cu o greșeală din lipsa de experiență, pentru că am avut un jucător liber în zona care putea înscrie. Asta i s-a întâmplat lui Mihăilă, care este tănăr și are păcatul lipsei de experiență”, a declarat Roberto D’Aversa la finalul partidei.