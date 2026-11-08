Notele primite de Radu Drăgușin după Fiorentina – Juventus 2-2. Românul, băgat în corzi de italieni: „Rătăcit complet”

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Radu Drăgușin (24 de ani) a fost integralist în , disputat duminică seară în cadrul etapei cu numărul 11 din Serie A. Pe final de partidă, internaționalul român ar fi putut să îi aducă echipei sale victoria. Fundașul central a marcat, dar reușita lui a fost invalidată pe motiv de fault asupra portarului advers.

Ce note a primit Radu Drăgușin după Fiorentina – Juventus 2-2 și ce a scris presa din Italia despre el

În ciuda rezultatului bun obținut în cele din urmă de echipa lui, a fost totuși criticat într-o anumită măsură în Italia la finalul partidei. De exemplu, jurnaliștii de la au punctat că românul ar fi putut face mai mult la ambele goluri ale torinezilor. Astfel, i-au acordat doar nota 5.5 pentru prestația lui din acest meci, cu următoarele mențiuni:

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„El poartă o parte din responsabilitate pentru golul lui Woltemade, deși vina mai mare aparține altora. Se luptă cu giganții lui Juventus, făcând câteva greșeli. La golul lui Bremer, își pierde marcajul și îl lasă pe brazilian liber. I se anulează un gol crucial pentru un fault discutabil asupra lui Vicario”.

Ce i se reproșează lui Radu Drăgușin în Italia după Fiorentina – Juventus 2-2

De asemenea, în ancheta realizată la finalul meciului de la Firenze de către jurnaliștii italieni de la , Radu Drăgușin a fost notat cu 5. „Rătăcit complet în careu la golul lui Woltemade. A completat seara de groază fiind bătut la cap de Bremer la golul doi al lui Juventus”, a notat și sursa citată anterior.

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Reamintim că Juventus reprezintă pentru Radu Drăgușin clubul care l-a crescut și care practic l-a lansat în fotbalul mare, ulterior plecării lui din România. Revenind, în viziunea Flashscore prestația internaționalului român din această partidă a fost de nota 6.4, în vreme ce în ancheta Sofascore el a fost notat cu 6.5.