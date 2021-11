Nou cuplu la Asia Express!? Francesco Paglieri face dezvăluiri neștiute despre Maria-Speranța, fiica Adrianei Trandafir: ”Am ieșit împreună”

Sezonul patru din Asia Express a venit cu multe surprize la pachet, însă cel mai neașteptat lucru a fost relația dintre fiul Patriziei Paglieri și fiica Adrianei Trandafir. Mai în glumă, mai în serios, chiar și adversarii s-au întrebat dacă nu cumva

Adevărul despre relația dintre Francesco și Maria-Speranța

Chiar dacă numai la dragoste nu-ți stă gândul atunci când te afli în cursa pentru imunitate, nu știi niciodată ce îți rezervă Drumul Împăraților. Francesco a declarat, în exlusivitate pentru FANATIK, adevărul despre relația dintre el și fiica Adrianei Trandafir, care se pare că ar fi continuat și după ce filmările s-au terminat.

”Am ieșit împreună după emisiune, dar nu am ieșit la un date, am ieșit ca prieteni și cu alte persoane din cadrul emisiunii. Ea oricum avea prieten, bine, ea îmi spunea mie că nu se înțelege bine cu prietenul ei și tot așa.”, ne-a dezvăluit Francesco.

Deși nu s-a înfiripat nimic între ei pe platourile de filmare, celor doi tineri le-a surâs, totuși, ideea unei relații în competiție, asta după ce au petrecut o noapte la hotel. Echipele celor doi au avut parte de un răsfaț pe cinste în competiție, după ce au trecut cu brio probele pentru imunitate. Aceștia au câștigat o cină copioasă și o noapte de cazare la hotel.

”Îmi spunea că nu se înțelege cu prietenul ei”

”La hotel am stat cu mamele, dar, când ne-am căutat cazare, normal că am stat împreună, nu puteam să avem fițe, că vrem paturi separate sau altceva. Oricum nu aveam nicio treabă. Eram prieteni dinainte de emisiune. Nu ne gândeam la ceva între noi, mai ales că eram prieteni. Nu mă gândeam să întrecem măsura.

Am fi făcut-o mai mult de dragul show-ului, dar mi se părea…Ne-am gândit la un moment dat să facem o chestie la mișto, dar doar pentru show, să ne prefacem că facem ceva acolo. Nu s-a întâmplat nimic între mine și Maria-Speranța. Chiar vorbeam și spuneam că după o să continue cu miștouri din ce în ce mai tare, pentru că o să facem echipă, și normal că o să ne căutăm cazare împreună.” a mai spus Francesco.

În cea mai recentă ediție Asia Express, difuzată la Antena 1, Francesco și Maria s-au transformat din rivali într-un cuplu de invidiat, țintă a și mai multor glume pe seama relației dintre ei, în timp ce mamele celor doi tineri au format și ele o echipă în drumul spre imunitate. Toate echipele rămase în concurs au fost nevoite să facă schimb de parteneri.

Rivalitatea dintre familia Paglieri și Natanticu, la cote maxime: ”Știam că e mai șarpe”

Încă din episoadele trecute și-a făcut simțită prezența, însă disputele dintre adversari sunt departe de a se fi terminat, chiar și după sfârșitul emisiunii. Totul a început atunci când echipa formată din Patrizia Paglieri și fiul său a pierdut avantaj în cursa către câștig din cauza Elizei și a lui Cosmin Natanticu.

” Noi acum suntem ok cu Natanticu, dar când am plecat, am plecat cu un gust amar. Eu, cel puțin, sunt mai iertător de fel, cu ei sunt ok și acum, mama are respect, dar tot nu uită. Sunt lucruri peste care mai poți să treci cu vederea, chestii peste care nu poți. Eu cred că e de vină mai mult Eliza, 80%. Ea era cea mai răutăcioasă dintre ei. Eu îl știam pe Natanticu de la Ferma Vedetelor. Știam că el e mai șarpe, dar cred că ea a venit cu inițiativa. El nu e un om rău, dar ea e mai răutăcioasă.” a mai declarat Francesco Paglieri, în exclusivitate pentru FANATIK.

Eliza și Cosmin Natanticu și-au atras și mai multe critici din partea fanilor și .

La următoarul joc de amuletă, în cursă cu echipa surorilor Buble, cei doi au recurs la gesturi lipsite de fairplay pentru a câștiga, lucru pentru care au fost aspru criticați atât de telespectatori, cât și de ceilalți concureți.

Cine a câștigat Asia Express, sezonul 4

Nouă perechi au plecat în aventura vieții lor la Asia Express, sezonul patru, însă numai una va fi câștigătoarea marelui premiu, în valoare de 30.000 de euro. În presă au apărut informații că echipa care se întoarce în țară mai bogată ar fi cea formată din Mihai Petre și soția sa, Elwira. Alte zvonuri spun, însă, că trofeul ar fi câștigat de Cuza și Emi. Rămâne de văzut cine se impune, în cele din urmă, în marea finală!