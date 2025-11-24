Sport

Nou-promovata a luat titlul și va juca în Champions League! Cine este echipa-surpriză din Europa

O echipă din Europa a reușit să câștige titlul din postura de nou-promovată și va evolua în următoarea ediție de UEFA Champions League, unde ar putea întâlni campioana României.
Bogdan Mariș
24.11.2025 | 22:30
Noupromovata a luat titlul si va juca in Champions League Cine este echipasurpriza din Europa
ULTIMA ORĂ
ML Vitebsk, o formație nou-promovată, a cucerit titlul în Belarus și va juca în preliminariile Champions League. FOTO: Instagram
ADVERTISEMENT

ML Vitebsk, formație nou-promovată în prima ligă din Belarus, a produs o surpriză și a reușit să cucerească titlul de campioană. Aceștia s-au distanțat la 5 puncte de a doua clasată, campioana en-titre Dinamo Minsk, cu o etapă înainte de final, și și-au asigurat prezența în preliminariile următorului sezon de UEFA Champions League.

Surpriză imensă în Europa: o nou-promovată a luat titlul

Fondat în 1983 ca Avtomobilist Rogachev, clubul și-a schimbat numele de 9 ori până în 2021, moment în care a fost preluat de casa de pariuri Maxline. Timp de doi ani, echipa a rămas în orașul Rogachev, însă în 2023, s-a mutat la Vitebsk, un oraș mai mare, cu o infrastructură mai bună, obiectivul fiind promovarea în prima divizie.

ADVERTISEMENT

Acest lucru s-a întâmplat în sezonul 2024, la finalul căruia echipa a fost nevoită să își schimbe numele în ML Vitebsk, deoarece formațiile din prima divizie nu pot purta numele unor case de pariuri. La primul sezon după promovare, echipa antrenată de Mikhail Martinovich a avut un parcurs incredibil, cu 21 de victorii, 4 remize și doar 4 eșecuri, asigurându-și, cu o etapă înainte de final, titlul de campioană și un loc în preliminariile UEFA Champions League. Așadar, gruparea din Belarus se adaugă pe lista campioanelor-surpriză din acest sezon, unde se mai află și formația suedeză Mjallby.

Vitebsk va juca în vara anului viitor în primul tur preliminar și ar putea întâlni chiar campioana României în această fază, în cazul în care aceasta ar fi cap de serie. Singura formație din Belarus care a obținut calificarea în grupele Champions League este BATE Borisov, care a realizat această performanță de 5 ori, ultima dată în sezonul 2015-2016.

ADVERTISEMENT
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de...
Digi24.ro
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”

Cât valorează lotul nou-promovatei ML Vitebsk

Deși s-a aflat în premieră în prima ligă din Belarus, ML Vitebsk a avut un lot bine construit pentru acest nivel. Cotat la 7.38 milioane de euro, lotul noii campioane este cel mai valoros din prima divizie bielorusă, cu aproximativ un milion peste cel al lui Dinamo Brest.

ADVERTISEMENT
”Le curgea mâncare din gură”. Paraschivescu a plecat sănătos și s-a întors bolnav...
Digisport.ro
”Le curgea mâncare din gură”. Paraschivescu a plecat sănătos și s-a întors bolnav dintr-o ”infecție” de stațiune din România

Cel mai valoros jucător al celor de la Vitebsk este mijlocașul ofensiv sârb Aleksandar Mesarovic, cotat la 800.000 de euro. Acesta se află pe locul 2 într-un clasament al celor mai bine cotați fotbaliști din prima ligă bielorusă, fiind depășit doar de mijlocașul dreapta rus Egor Kortsov (Dinamo Brest), care valorează 900.000 de euro.

Sebastian Mailat, mesaj pentru Mircea Lucescu! Gol superb direct din voleu cu Dinamo....
Fanatik
Sebastian Mailat, mesaj pentru Mircea Lucescu! Gol superb direct din voleu cu Dinamo. Video
FCSB, în alertă! Un titular-cheie ar putea rata derby-ul cu Rapid. Care este...
Fanatik
FCSB, în alertă! Un titular-cheie ar putea rata derby-ul cu Rapid. Care este motivul
Singurul cuvânt pe care Mitică Dragomir l-a folosit când a fost întrebat despre...
Fanatik
Singurul cuvânt pe care Mitică Dragomir l-a folosit când a fost întrebat despre „legea Novak”. Exclusiv
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Cristi Borcea se implică în lupta pentru Primăria Capitalei! Fostul patron de la...
iamsport.ro
Cristi Borcea se implică în lupta pentru Primăria Capitalei! Fostul patron de la Dinamo a pariat totul pe favoritul său
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!