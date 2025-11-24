Nou-promovata a luat titlul și va juca în Champions League! Cine este echipa-surpriză din Europa

ADVERTISEMENT

ML Vitebsk, formație nou-promovată în prima ligă din Belarus, a produs o surpriză și a reușit să cucerească titlul de campioană. Aceștia s-au distanțat la 5 puncte de a doua clasată, campioana en-titre Dinamo Minsk, cu o etapă înainte de final, și și-au asigurat prezența în preliminariile următorului sezon de UEFA Champions League.

Surpriză imensă în Europa: o nou-promovată a luat titlul

Fondat în 1983 ca Avtomobilist Rogachev, clubul și-a schimbat numele de 9 ori până în 2021, moment în care a fost preluat de casa de pariuri Maxline. Timp de doi ani, echipa a rămas în orașul Rogachev, însă în 2023, s-a mutat la Vitebsk, un oraș mai mare, cu o infrastructură mai bună, obiectivul fiind promovarea în prima divizie.

Acest lucru s-a întâmplat în sezonul 2024, la finalul căruia echipa a fost nevoită să își schimbe numele în ML Vitebsk, deoarece formațiile din prima divizie nu pot purta numele unor case de pariuri. La primul sezon după promovare, echipa antrenată de Mikhail Martinovich a avut un parcurs incredibil, cu 21 de victorii, 4 remize și doar 4 eșecuri, asigurându-și, cu o etapă înainte de final, titlul de campioană și un loc în preliminariile UEFA Champions League. Așadar, gruparea din Belarus se adaugă pe lista campioanelor-surpriză din acest sezon, unde se mai află .

Vitebsk va juca în vara anului viitor în primul tur preliminar și ar putea întâlni chiar campioana României în această fază, în cazul în care aceasta ar fi cap de serie. Singura formație din Belarus care a obținut calificarea în grupele este BATE Borisov, care a realizat această performanță de 5 ori, ultima dată în sezonul 2015-2016.

Cât valorează lotul nou-promovatei ML Vitebsk

Deși s-a aflat în premieră în prima ligă din Belarus, ML Vitebsk a avut un lot bine construit pentru acest nivel. Cotat la 7.38 milioane de euro, lotul noii campioane este cel mai valoros din prima divizie bielorusă, cu aproximativ un milion peste cel al lui Dinamo Brest.

Cel mai valoros jucător al celor de la Vitebsk este mijlocașul ofensiv sârb Aleksandar Mesarovic, cotat la 800.000 de euro. Acesta se află pe locul 2 într-un clasament al celor mai bine cotați fotbaliști din prima ligă bielorusă, fiind depășit doar de mijlocașul dreapta rus Egor Kortsov (Dinamo Brest), care valorează 900.000 de euro.