Nou-promovata din Turcia, anunț ciudat înainte de meciul cu Fenerbahce: „Suntem mult, mult mai buni decât FCSB”

Președintele nou-promovatei a făcut o afirmație șocantă chiar înainte de meci. Oficialul clubului susține că echipa sa este mult peste FCSB. Vezi întreaga declarație pe FANATIK
Ciprian Păvăleanu
01.02.2026 | 08:00
Nou-promovata din Superliga Turciei se compară cu FCSB înainte de meciul cu Fenerbahce: „Suntem mult mai buni”. Foto: Sportpictures.eu
Fenerbahce a obținut doar un punct din partida cu FCSB din Europa League, iar următoarea partidă din campionat va fi contra nou-promovatei Kocaelispor, care se află pe locul 9 în Superliga Turciei. Președintele micuței echipe din Turcia a afirmat că valoarea lor este mult superioară celor de la FCSB, cu care cei de la Fener au remizat cu câteva zile în urmă.

Declarație arogantă din partea echipei nou-promovate. Amenințare directă pentru Fenerbahce

Fenerbahce nu a arătat ca o echipă de speriat pe Arena Națională, iar FCSB a fost superioară la majoritatea capitolelor. Doar neșansa a făcut ca formația bucureșteană să nu se impună în ultima etapă din faza ligii UEFA Europa League, dar chiar și cu trei puncte tot nu ar fi reușit să se califice mai departe.

Recep Durul, președintele lui Kocaelispor, următoarea adversară a lui Fener din campionat, a văzut meciul de la București și a lansat o amenințare pentru echipa antrenată de Domenico Tedesco: „Meciul cu Fenerbahce este foarte important pentru noi. Ei au ambiția de a câștiga campionatul, dar și noi ne dorim să ne calificăm în cupele europene. Poate că Fenerbahce va fi obosită după campania europeană, însă ne concentrăm la ce avem noi de făcut și vom intra pe teren cu obiectivul de a câștiga cele 3 puncte.

Galatasaray a venit la Kocaeli după ce bătuse Ajax cu 3-0 (n.r – în Champions League). Atunci spuneam că noi avem o echipă mai bună decât Ajax. Acum voi spune ceva similar despre FCSB. Am văzut meciul Fenerbahce – FCSB și pot să spun că noi suntem mult, mult mai buni decât FCSB. Un punct împotriva lui Fenerbahce nu ne-ar mulțumi. Vrem 3 puncte! Echipa va câștiga acest meci, nu individualitățile. Vom demonstra asta, așa cum am demonstrat și în partida cu Galatasaray”, a declarat Durul, conform kocaeligazetesi.com.

FCSB întâlnește tot o nou-promovată în următoarea etapă din SuperLiga României

Dacă Fenerbahce are pretenții la titlul de campioană în Turcia, FCSB nu se află într-o situație foarte bună în campionatul intern. Prestațiile slabe din această stagiune au făcut-o pe campioana en titre să se îngrijoreze de ratarea play-off-ului.

Următorul meci al roș-albaștrilor va fi împotriva celor de la Csikszereda, echipă contra căreia au remizat în partida din turul de campionat. Dacă va vrea să prindă un loc în primele șase la finalul sezonului regulat, FCSB se vede obligată să câștige cât mai multe meciuri din ultimele 7 partide. Un nou eșec ar putea spulbera orice speranță a formației antrenate de Elias Charalambous.

6.50 este cota oferită de BETANO pentru „X” în meciul FCSB - Csikszereda
