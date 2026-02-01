Nou-promovata din Turcia, anunț ciudat înainte de meciul cu Fenerbahce: „Suntem mult, mult mai buni decât FCSB”

ADVERTISEMENT

Fenerbahce a obținut doar un punct din partida cu FCSB din Europa League, iar următoarea partidă din campionat va fi contra nou-promovatei Kocaelispor, care se află pe locul 9 în Superliga Turciei. Președintele micuței echipe din Turcia a afirmat că valoarea lor este mult superioară celor de la FCSB, cu care cei de la Fener au remizat cu câteva zile în urmă.

Declarație arogantă din partea echipei nou-promovate. Amenințare directă pentru Fenerbahce

Fenerbahce nu a arătat ca o echipă de speriat pe Arena Națională, iar FCSB a fost superioară la majoritatea capitolelor. Doar neșansa a făcut ca formația bucureșteană să nu se impună în ultima etapă din faza ligii UEFA Europa League, dar chiar și cu trei puncte tot nu ar fi reușit să se califice mai departe.

ADVERTISEMENT

Recep Durul, președintele lui Kocaelispor, următoarea adversară a lui Fener din campionat, a văzut meciul de la București și a lansat o amenințare pentru echipa antrenată de Domenico Tedesco: „Meciul cu Fenerbahce este foarte important pentru noi. Ei au ambiția de a câștiga campionatul, dar și noi ne dorim să ne calificăm în cupele europene. Poate că Fenerbahce va fi obosită după campania europeană, însă ne concentrăm la ce avem noi de făcut și vom intra pe teren cu obiectivul de a câștiga cele 3 puncte.

Galatasaray a venit la Kocaeli după ce bătuse Ajax cu 3-0 (n.r – în Champions League). Atunci spuneam că noi avem o echipă mai bună decât Ajax. Acum voi spune ceva similar despre FCSB. Am văzut meciul Fenerbahce – FCSB și pot să spun că noi suntem mult, mult mai buni decât FCSB. Un punct împotriva lui Fenerbahce nu ne-ar mulțumi. Vrem 3 puncte! Echipa va câștiga acest meci, nu individualitățile. Vom demonstra asta, așa cum am demonstrat și în partida cu Galatasaray”, a declarat Durul, conform .

ADVERTISEMENT

FCSB întâlnește tot o nou-promovată în următoarea etapă din SuperLiga României

Dacă FCSB nu se află într-o situație foarte bună în campionatul intern. Prestațiile slabe din această stagiune au făcut-o pe campioana en titre să se îngrijoreze de ratarea play-off-ului.

ADVERTISEMENT

Următorul meci al roș-albaștrilor va fi împotriva celor de la Csikszereda, echipă contra căreia au remizat în partida din turul de campionat. Dacă va vrea să prindă un loc în primele șase la finalul sezonului regulat, Un nou eșec ar putea spulbera orice speranță a formației antrenate de Elias Charalambous.