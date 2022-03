Noua achiziție din staff-ul FCSB-ului își prezintă obiectivele: „Ca jucător, am iubit disciplina. Cultura noastră nu ne ajută să fim aproape de fotbalul modern!”. Video

Ultima dată, a evoluat pentru Academica Clincei. În prezent, acesta se ocupă de dezvoltarea și îndrumarea tinerilor jucători, atât a celor aflați deja la prima echipă, cât și a celor care urmează să facă pasul spre lotul de seniori al FCSB-ului.

Lucian Filip prezintă obiectivele pe care le are la FCSB

susține că rolul său, la FCSB, este să-i țină pe o „linie dreaptă” pe jucători, pentru a-și atinge obiectivele cât mai repede. Totodată, acesta se va implica și în relația pe care fotbaliștii o au cu părinții sau cu presa.

„Mă simt foarte bine. M-am întors la clubul la care am cunoscut cele mai mari satisfacţii. Sunt în mediul meu, am o relaţie foarte bună cu oamenii care sunt în staff şi mă simt foarte bine. Când ai o asemenea şansă la un club aşa mare, nu ai cum să o ratezi. Mai ales din perspectiva mea.

Eu m-am simţit respectat cât am jucat la acest club. Faptul că oferta a rămas valabilă, pentru mine nu a fost o surpriză.Orice accidentare a fost grea. Cea din 2017 a fost cea mai grea, nu mă aşteptat ca lucrurile să meargă aşa greu. Faptul că eu am trecut prin toate fazele aici, m-a ajutat să acumulez experienţă.

Ca jucător, eu am iubit disciplina. În toti anii, nu am luat nicio amendă. Nu am întârziat, nu am avut probleme cu kilogramele. Cultura noastră nu ne ajută să fim aproape de fotbalul modern. Noi nu ştiu ce să lucrăm suplimentar. Noi nu ştiam că după meci trebuie să îţi bei proteinele, nu să mănânci pizza şi să bei o bere.

Rolul meu este să-i țin pe o linie dreaptă, să-i ajut să-și atingă mai repede obiectivele, pentru că toți trebuie să-și dorească să se impună la prima echipă, să joace la echipa națională și, ulterior, să facă pasul către o echipă din străinătate.

În momentul de față, aici sunt toate condițiile pentru a face performanță, alimentație, sală, terenurile sunt foarte bine, avem oameni în staff suficienți, dar, în jurul unui fotbalist, sunt foarte mulți sfaturi.

Mă refer inclusiv la relația cu părinții sau la relația cu iubita, cu presa, cu antrenorul. Am auzit multe discuții de la jucători, că «nu mă place antrenorul». Sunt foarte multe elemente, fotbalul este un sport complex. E ca o carte care conține foarte multe lucruri, care te pot ajuta să faci performanță

Orice accidentare, pentru mine, a fost destul de gravă. Cea din 2017 a fost cea mai grea, pentru că nu mă așteptam ca recuperarea să dureze atât de mult, lucrurile să meargă atât de lent.

Dar, în același timp, am învățat din ea și m-am maturizat, am devenit mult mai puternc. Viața, în general, este o luptă.

În 2017, când am avut trei operații la genunchi, a fost cel mai greu moment. Pot spune că atunci mă gândeam că nu mai pot juca fotbal.

De două ori m-am operat, dar lucrurile nu mergeau cum ne așteptam. Împreună cu staff-ul medical, am hotărât să merg în Italia, la Roma.

Am discutat cu doctorul de acolo și mi-a spus că nu-mi poate garanta că mă face bine. M-am operat, iar a doua zi mi-a zis că sunt șanse destul de mari să-mi revin.

Apoi, am fost Silio Musa, kinetoterapeutul lui Francesco Totti. Am făcut două săptămâni recuperarea cu el. După care a luat legătura cu kinetoterapeutul de la noi, de la club.

Mi-au făcut un program special. Cu un program bine definit, am reușit să-mi revin”, a declarat Lucian Filip, într-un interviu pentru FCSB TV.