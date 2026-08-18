Noua afacere a Dianei Șucu, soția patronului de la Rapid: ”Scuzați deranjul, scuzați zgomotul”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Diana Șucu, investiție într-un business special

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Descoperă în rândurile de mai jos cea mai nouă afacere a Dianei Șucu. Soția patronului de la Rapid este extrem de încântată de felul în care decurg lucrurile și speră ca ultima săptămână din luna august să aibă loc inaugurarea.

Diana Șucu, investiție într-un business special

Soția patronului de la Rapid este implicată în business, dar și în fotbal. Diana Șucu (50 ani) nu l-a uitat pe Gigi Becali de ziua echipei pe care o coordonează partenerul său de viață și . Cu altă ocazie a venit cu , care joacă pentru formația de juniori din Giulești.

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În urmă cu puțin timp a anunțat că este gata de o nouă afacere, însă nu are legătură cu sportul. Vedeta este pe ultima sută de metri cu pregătirile locației pentru care a investit o sumă importantă din fonduri proprii. Concret, deschide o terasă panoramică. Aceasta va funcționa în Galeria Mobexpert dintr-un mall cunoscut.

Mai exact, se găsește în Băneasa Shopping City și urmează să fie un spațiu modern și cu decoruri speciale. Cu această ocazie, soția lui Dan Șucu le-a cerut ajutorul celor care o urmăresc constant pe rețelele de socializare. Le-a cerut părerea despre produsele care vor fi savurate aici, cafeaua având diverse arome spectaculoase.

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„Scuzați deranjul, scuzați zgomotul, dar să știți că noi lucrăm intens aici pentru că dorim ca într-o săptămână să deschidem terasa. Așa că, vă așteptăm săptămâna viitoare la o cafea cu aromă de trabuc sau narghilea sau o simplă cafea cremoasă”, a spus Diana Șucu, într-o filmare de pe Instagram.

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”Vă așteptăm în cea mai frumoasă cafenea cu terasă panoramică”

Pentru acest business Diana Șucu a ales să înlocuiască pereții cu ferestre mari. Acestea au rolul de a oferi o priveliște frumoasă asupra întregului centru comercial. Singura terasă panoramică din această zonă a Capitalei este apreciată de oameni pentru că are personal atent la nevoile clienților. Barista sunt îndreptați spre cerințele celor care vin în locație.

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Niciunul dintre angajați nu-i refuză pe cei care doresc o cafea pe placul lor. Aceștia nu decid cum să-și consume băutura clienții care le trec pragul, indiferent dacă vor să aibă miere, zahăr sau alte produse în compoziția cafelei.

„Dragilor, lucrăm intens pentru a pune la punct ultimele detalii: pereții, podeaua și alegerea mobilierului. Lăsați-ne în comentarii sugestiile voastre legate de alegerea mobilierului! Vă așteptăm în cea mai frumoasă cafenea cu terasă panoramică!”, se mai arată în descrierea clipului de pe social media.