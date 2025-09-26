Noua afacere a Simonei Halep. Fosta tenismenă dă replica presei americane după ce a titrat că „se confruntă cu dificultăți”

La începutul acestui an, Simona Halep a decis să se retragă din tenis. Presa de peste ocean a titrat că marea noastră campioană „se confruntă cu dificultăți” de când a spus „adio” sportului, însă Simona Halep demonstrează contrariul. Iată în ce domeniu nou și profitabil a decis fosta tenismenă să facă investiții!

Presa din America scrie că Simona Halep „se confruntă cu dificultăți” de când s-a retras din tenis

Simona Halep a luat o decizie importantă la începutul acestui an. Marea campioană a ales să se retragă din tenis după ani de zile în care a scris istorie în lumea „sportului alb”. Cu siguranță, nu i-a fost deloc ușor să facă o astfel de schimbare, însă chiar și după ce s-a retras, Simona Halep a găsit alte domenii în care să se implice trup și suflet.

Presa de peste ocean a titrat că Simona Halep „se confruntă cu dificultăți” după ce a spus „adio” tenisului, semn că adaptarea cu o astfel de decizie nu a fost deloc una ușoară.

„Acum retrasă, ea se confruntă cu dificultăți în a se adapta la viața departe de teren. Românca și-a confirmat retragerea din sport la începutul acestui an, după ce a încercat să revină în urma unei suspendări reduse pentru dopaj.”, titrează presa americană.

De ce s-a retras Simona Halep din tenis

Simona Halep nu a negat nicio secundă faptul că i-a fost greu să stea departe de terenul de tenis. Timp de aproape două decenii, marea campioană s-a dedicat trup și suflet acestui sport, scriind istorie pentru România.

În luna februarie a acestui an, după înfrângerea suferită în fața Luciei Bronzetti la Transylvania Open, Simona Halep a anunțat că se retrage din tenis. Tatăl ei a confirmat faptul că sportiva putea să mai joace tenis, însă un aspect a nemulțumit-o teribil de mult. Și anume, faptul că nu și-a primit punctele înainte de suspendare.

„Preconizam că aşa va fi. Dacă tot am preconizat că poate se revenea din nou la clasamentul la care era Simona. Am tot aşteptat şi aşteptat şi dacă tot nu s-a rezolvat nimic, nu au luat nimic în consideraţie, am hotărât să facă şi pasul ăsta. Nu putea să facă calificări în turnee de 250 de puncte.”, a declarat tatăl Simonei Halep, potrivit .

Ce a spus marea campioană despre retragerea din lumea „sportului alb”

a fost o decizie extrem de importantă pentru Simona Halep. Mai bine de două decenii, fosta tenismenă a pus pe primul loc acest sport și a făcut reale performanțe. Totuși, la începutul acestui an, a venit vremea ca Halep să se retragă.

Marea campioană a declarat că nu regretă deloc decizia luată, mai ales că a reușit, de-a lungul carierei, să devină una dintre cele mai bune jucătoare de tenis din lume. De când nu mai este activă în acest domeniu, Simona Halep și-a găsit alte pasiuni, iar printre ele se numără și golful.

„Nu este ușor să iei o astfel de decizie. Până la urmă, a fost foarte bine și cred că am câștigat cele mai importante trofee din lume. Singura opțiune era să privesc înainte și să dau tot ce am mai bun.

Mi-am dedicat viața tenisului și tot ce am făcut a fost în această direcție. Nu am avut alt drum. A fost toată viața mea până la retragere. Tot ce știam și tot ce făceam era doar tenisul. De aceea mi-a fost greu să mă retrag.” , a spus Simona Halep, potrivit

Ce face Simona Halep de când s-a retras din tenis.

Deși presa americană susține că Simona Halep are „dificultăți” de când s-a retras din tenis, campioana demonstrează că s-a adaptat destul de repede la noua sa viață. Potrivit unei postări făcute pe Instagram, Simona Halep și-a găsit un nou domeniu în care să investească. Și anume, viticultura.

Așa cum a spus campioana în mediul online, aceasta este o adevărată bucurie pentru tatăl ei, iar campioana este mândră că poate face asta alături de părintele ei. Potrivit , , din județul Constanța. Fosta tenismenă a depus deja actele necesare pentru elaborarea PUZ-ului, care au și fost avizate de Protecția Mediului Constanța.

View this post on Instagram

Ce alte afaceri mai are marea campioană

Simona Halep are o avere considerabilă, iar de-a lungul timpului, marea campioană a făcut investiții în domenii cu adevărat profitabile. Halep se înscrie cu succes pe lista celor mai bogați români, iar acum, deși s-a retras din tenis, conturile ei continuă să se rotunjească.

Pe lângă viitoarea cramă pe care o va deschide în Constanța, Simona Halep a mai făcut investiții și în domeniul imobiliar. În 2019, fosta tenismenă a cumpărat cu 2 milioane de euro un hotel în Poiana Brașov. Portofoliul său imobiliar mai cuprinde și alte proiecte în Mamaia, una dintre cele mai luxoase stațiuni de pe litoralul românesc.

La finalul anului trecut, afacerile au mers mai bine ca niciodată pentru Halep. Campioana a mai inaugurat un hotel în Poiana Barșov, al doilea la număr. Fiecare dintre aceste locații stau la dispoziția clienților și le oferă cele mai bune condiții. Prețurile sunt și ele pe măsura investițiilor.

Dincolo de investițiile în domeniul imobiliar, Simona Halep și-a mai deschis și o clinică de kinetoterapie, tot în Constanța. De asemenea, sportiva mai deține și acțiuni majoritare la numeroase firme de dezvoltare imobiliară.

Câți bani a făcut Simona Halep din tenis

Simona Halep a petrecut aproape două decenii pe terenul de tenis. Sportiva s-a antrenat și a muncit din greu pentru fiecare victorie pe care a adăugat-o palmaresului ei. Toate trofeele sunt o confirmare a performanțelor sale. Totuși, trebuie menționat și faptul că i-au adus o mică avere fostei tenismene.

Pentru o lungă perioadă de timp, Simona Halep s-a aflat în top 3 sportive cu cele mai mari câștiguri din istorie tenisului feminin. Toate premiile pe care le-a câștigat în cadrul competițiilor WTA i-au adus Simonei Halep în cont o avere de peste 40 de milioane de euro.

Veniturile fostei tenismene au început să se rotunjească considerabil după câștigarea celor 24 de titluri WTA, dar și după cele 2 turnee de Grand Slam. De asemenea, în 2018, odată cu victoria de la Roland Garros și în 2019, odată cu victoria de la Wimbledon, averea Simonei Halep a început să crească semnificativ.

Pe lângă veniturile din sport, Simona Halep încasează bani și din alte surse. Averii sale de peste 40 de milioane de euro i se mai adaugă și alte sume provenite din reclame și diverse sponsorizări.