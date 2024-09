Noua afacere cu care Dumitru Dragomir vrea să dea lovitura: “E ideea lui Pescobar. Sunt peste 40 de feluri de mâncare”

Dumitru Dragomir vine cu o veste excelentă pentru gurmanzi şi nu numai. De luna aceasta, pe cele mai important platforme de livrare de mâncare vor figura şi preparatele gătite la restaurantul hotelului Crystal Palace, pe care Dragomir îl deţine.

“Fac şase-şapte feluri de mâncare, dar de elită”

În maxim două săptămâni, va putea fi comandată acasă, în orice colţ al Bucureştiului. “Ăştia ai mei au mai angajat nişte bucătari şi vor să facem catering. Am făcut o bucătărie nouă, în care am băgat 20-30.000 euro. Pe bucătari îi plătesc bine”, a dezvăluit Dragomir, în premieră, la “MAX Profeţiile lui Mitică”.

“Sunt trei firme care mi-au solicitat să livrez prin ele, pentru că e comod şi de preluat. Am parcare şi în faţa şi în spatele hotelului. Vine livratorul şi stă în parcare fie cu bicicleta, fie cu maşina sau motocicleta. Cred că în zece zile îi dăm drumul”, a mai spus Dumitru Dragomir.

Întrebat de Horia Ivanovici ce l-ar determina pe un client să comande de la restaurantul Crystal Palace, în detrimentul altor restaurante, fostul şef al LPF a răspuns: “Pentru că nu mă arunc la preţurile care sunt în oraş!”.

cine i-a dat această idee. “M-a învăţat Pescobar, e ideea lui Pescobar, nu-i a mea. Alaltăieri (n.r. – duminică) a venit şi a mâncat la mine. Eu am nişte bucătari extraordinari…

Am avut 37 de bucătari la saloanele alea ale mele de evenimente, din ei am ales cinci! Aveam şase saloane de evenimente, îţi dai seama! Le-am vândut. Am bucătari de orice restaurant de cinci stele din Europa, nu doar din România.

Iar Escobar zice, după ce a mâncat o ciorbă de văcuţă şi o tochitură extraordinară: ‘Ce naiba dom’le, tocmai dumneata să nu te gândeşti la asta? Dă dom’le mâncarea la lume că aşa ceva… nici eu, nici nimeni nu face aşa ceva’.

Altădată a venit şi a mâncat Osso Buko. Nu mă bate nimeni în tot Bucureştiul cu Osso Buko! În Austria am învăţat. Am să bag la livrare şi Osso Buko, că nu prea face nimeni”, a mai spus Mitică Dragomir.

Pe lângă Osso Buko şi tochitură, alte preparate de neratat din meniul restaurantului Crystal Palace sunt fasolea cu ciolan sau fasolea cu cârnaţi. “Nu fac tot meniul hotelului. Fac şase-şapte feluri, dar de elită”, a subliniat Dragomir.

