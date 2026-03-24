Nouă ani de magie! Cum a schimbat Mohamed Salah istoria lui Liverpool. Egipteanul pleacă cu o avere de pe Anfiled

Mohamed Salah pleacă de la Liverpool după 9 ani. Cifrele impresionante, trofeele câștigate și averea uriașă strânsă de egiptean pe Anfield. A jucat cu FCSB în Champions League înainte să facă pasul în Premier League
Alex Bodnariu
24.03.2026 | 22:30
Noua ani de magie Cum a schimbat Mohamed Salah istoria lui Liverpool Egipteanul pleaca cu o avere de pe Anfiled
Mohamed Salah și-a anunțat plecarea de la Liverpool. Egipteanul a scris istorie pe Anfiled
Mohamed Salah și-a anunțat plecarea de la Liverpool la finalul acestui sezon. Egipteanul i-a anunțat pe fanii „cormoranilor” că povestea sa pe Anfield se încheie. În perioada pe care a petrecut-o în Premier League, a transformat o echipă aflată în reconstrucție într-o adevărată forță europeană. După nouă ani în tricoul „cormoranilor”, egipteanul lasă în urmă cifre impresionante, trofee și, mai ales, o moștenire greu de egalat.

Mohamed Salah și-a anunțat plecarea de la Liverpool. Egipteanul a scris istorie pe Anfiled

În vara lui 2017, Liverpool plătea aproximativ 42 de milioane de euro pentru a-l aduce pe Salah de la AS Roma. Era văzut ca un jucător valoros, dar puțini anticipau impactul uriaș pe care îl va avea. În primul sezon, Salah a explodat: 44 de goluri în toate competițiile și un Liverpool care ajungea până în finala UEFA Champions League, pierdută în fața celor de la Real Madrid. A fost însă momentul în care Anfield a înțeles că are în curte un superstar.

Salah a devenit rapid liderul ofensiv al echipei lui Jurgen Klopp și omul în jurul căruia s-a construit una dintre cele mai spectaculoase perioade din istoria clubului. Cu egipteanul în prim-plan, „cormoranii” au revenit acolo unde le este locul. Trofeul UEFA Champions League din 2019 a fost primul mare moment. A urmat titlul de campioană a Angliei, câștigat în 2020, după o așteptare de 30 de ani. Pe lângă acestea, egipteanul a contribuit la câștigarea FIFA Club World Cup, UEFA Super Cup, FA Cup și a Cupei Ligii.

Statisticile lui Mohamed Salah la Liverpool par incredibile: peste 250 de goluri marcate în peste 400 de meciuri, locul 3 în topul marcatorilor all-time ai clubului și patru Ghete de Aur în Premier League. Sezon după sezon, egipteanul i-a făcut pe fanii echipei de pe Anfield să sărbătorească și a devenit o adevărată legendă a clubului. Din vară însă, atacantul își va începe un nou capitol în carieră. Rămâne de văzut dacă își va continua povestea în Europa sau va decide să ia drumul Golfului.

Câți bani a câștigat, de fapt, Salah în perioada în care a jucat pentru Liverpool

Mohamed Salah a pus mâna pe o adevărată avere în perioada în care a jucat pentru „cormorani”. Contractul său, prelungit în 2022, îl plasa printre cei mai bine plătiți jucători din campionatul Angliei, cu un salariu estimat la aproximativ 350.000 de lire sterline pe săptămână. În cei nouă ani petrecuți la Liverpool, salariile sale cumulate au depășit 150 de milioane de lire. La acestea se adaugă bonusuri de performanță și contracte de imagine cu branduri globale precum Adidas, Pepsi sau Vodafone.

Liverpool, la rândul său, a câștigat enorm de pe urma lui Salah. Creșterea valorii de brand, vânzările de tricouri și impactul global în Orientul Mijlociu au fost direct influențate de prezența egipteanului. Echipa de pe Anfield rămâne, fără doar și poate, una dintre cele mai iubite din toată lumea, iar vânzările vor crește exponențial în acest sezon după anunțul că egipteanul va pleca în iunie.

Povestea lui Mohamed Salah. Transferul ratat la Chelsea și duelul cu FCSB din Champions League

Liverpool nu a fost însă prima experiență a lui Salah în Premier League. În anul 2014, Chelsea îl aducea pe egiptean din Elveția, de la Basel, însă atacantul nu reușea să se impună în echipa lui Mourinho și era cedat în Italia, la Fiorentina. Au urmat câteva sezoane petrecute în Serie A, iar în 2017 ajungea pe Anfield, iar de aici este istorie.

Mohamed Salah are și o poveste de viață extrem de interesantă. Egipteanul s-a născut în Nagrig, un sat din Egipt. Atacantul a povestit cum făcea naveta pentru a ajunge la antrenamente și, de multe ori, a fost nevoit să sacrifice școala sau câteva ore din timpul său liber pentru a se pregăti pentru cariera la care nici măcar nu visa la acea vreme.

În anul 2013, pe vremea când juca la Basel și era considerat doar un fotbalist cu potențial, Mohamed Salah juca titular împotriva celor de la FCSB în grupele UEFA Champions League. Atunci, elvețienii au picat într-o grupă cu campioana României, Chelsea și Schalke. Egipteanul făcea pasul în Premier League după doar un an.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
