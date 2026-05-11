Noua Casă: cât trebuie să câștige, de fapt, o familie pentru a putea plăti rata la un apartament, în 2026. Estimările făcute pentru FANATIK

Achiziția unei locuințe devine tot mai greu de suportat pentru familiile din România, pe fondul ratelor ridicate și al costurilor de trai aflate în creștere. În acest context, analistul economic Claudiu Cazacu a explicat pentru FANATIK care sunt veniturile necesare pentru ca un cuplu să poată plăti un credit ipotecar fără ca bugetul lunar să fie împins la limită.

Ce venituri trebuie să aibă o familie pentru a-și permite rata la un apartament în 2026

Guvernul merge mai departe cu programul „Noua Casă” și în 2026, după aprobarea unei noi hotărâri care stabilește un plafon de garantare de 500 de milioane de lei. Autoritățile spun că măsura este necesară pentru a păstra accesul la finanțare pentru românii care vor să își cumpere o locuință, într-o perioadă în care prețurile din imobiliare rămân ridicate, iar creditele sunt tot mai greu de suportat. Programul le permite cumpărătorilor să achite un avans de doar 5% pentru locuințele cu o valoare de până la 70.000 de euro. Problema este însă că, în marile orașe, oferta de apartamente care se încadrează în acest plafon s-a redus considerabil. În multe zone, suma mai acoperă doar garsoniere sau apartamente foarte mici.

În plus, costurile pentru cei care vor să cumpere prin credit au crescut puternic față de anii trecuți. Pentru un apartament evaluat la 70.000 de euro și un împrumut întins pe 30 de ani, banca solicită acum venituri lunare de aproximativ 5.700 de lei net. În urmă cu câțiva ani, când dobânzile erau mult mai mici, același credit putea fi obținut cu un salariu de aproximativ 3.500 de lei. Specialiștii din domeniul bancar spun că plafonul de 70.000 de euro nu mai reflectă realitatea pieței și ar trebui majorat. Pentru locuințele cu valori cuprinse între 70.000 și 140.000 de euro, beneficiarii trebuie deja să vină cu un avans de 15%, similar celui cerut la creditele ipotecare obișnuite.

Rolul programului „Noua Casă” în susținerea pieței imobiliare și a accesului la locuințe, explicat de Ministerul Finanțelor

Ministerul Finanțelor susține că menținerea programului este importantă atât pentru populație, cât și pentru piața rezidențială. Oficialii spun că schema oferă stabilitate și predictibilitate într-un context economic încă dificil, marcat de costuri mari în construcții și reguli stricte de creditare: „Actul normativ vizează atât sprijinul pentru accesul la locuințe, cât și intervenții directe în educație și protecție socială, adresând nevoi esențiale ale populației în actualul context economic. Continuarea programului ‘Noua Casă’ oferă predictibilitate, atât beneficiarilor, cât și instituțiilor de credit, menținând unul dintre cele mai importante instrumente de sprijin pentru accesul la locuințe”.

De la lansarea programului, în 2009, și până la începutul anului 2026, statul a acordat peste 334.000 de garanții și promisiuni de garantare, cu o valoare totală de aproape 32 de miliarde de lei. Autoritățile consideră că „Noua Casă” rămâne unul dintre principalele instrumente prin care tinerii și familiile cu venituri medii pot avea acces la prima locuință: „În anul 2025, programul a continuat să genereze rezultate, fiind acordate garanții în valoare de aproximativ 33 milioane lei. Totodată, mecanismele de administrare a riscului și-au demonstrat eficiența, o parte semnificativă a sumelor plătite de stat pentru garanții executate fiind recuperată ulterior”, sunt mențiunile aduse de reprezentanții MF.

Noua schemă de sprijin, sub presiunea realității din piață. Analistul Claudiu Cazacu cere ajustarea programului

FANATIK a discutat cu Claudiu Cazacu despre viitorul programului „Noua Casă” și despre problemele cu care se confruntă tinerii care încearcă să își cumpere o locuință prin această schemă guvernamentală. Specialistul consideră că programul rămâne util pentru cumpărători, însă pragurile actuale nu mai sunt adaptate la realitatea din piața imobiliară.

„Programul de susținere a achiziției imobiliare pentru tineri limitează dobânda – și deci costul final al finanțării – prin stabilirea marjei maxime pentru creditele obținute. Este un program de succes, care ar beneficia, însă, de o actualizare. Dinamica pieței imobiliare și tendința generală a prețurilor limitează sever suprafața și poziționarea locuințelor accesibile cu avans de 5%, care se încadrează în plafon. În aceste condiții, un plafon mai ridicat ar ajuta tinerii să obțină garsoniere mai bine poziționate sau, dacă reușesc să se califice, chiar apartamente de suprafețe ușor mai bune. O variantă de optimizare ar fi și introducerea unei categorii intermediare de avans solicitat 10% pentru valori care depășesc 90-100 de mii Euro. Apartamente din zone semicentrale ar deveni astfel eligibile”, a afirmat Claudiu Cazacu, consultant financiar.

Salariile pe care trebuie să le încaseze o familie pentru a-și permite rata la un apartament în 2026

Pentru mulți tineri care vor să își cumpere o locuință prin credit, cea mai mare provocare nu este neapărat aprobarea împrumutului, ci . Într-o perioadă în care cheltuielile de zi cu zi au crescut considerabil, Cazacu susține că viitorii proprietari trebuie să își calculeze foarte atent bugetul, astfel încât plata creditului să nu pună o presiune prea mare asupra veniturilor familiei. Analistul a făcut și câteva estimări privind și, în același timp, să își păstreze un nivel de trai decent.

„Totuși, rămâne dimensiunea accesibilității ratei, în condițiile în care cheltuielile zilnice au crescut, e de dorit ca rata de îndatorare să nu folosească la maxim nivelul permis. Pentru un imobil de 70 000 EUR, cu o rată de 2330 RON (exemplu ilustrativ) un cuplu ar avea nevoie de venituri de minim 7500 RON, preferabil 8000-8500 RON. Pentru un apartament de 110 000 EUR, cu o rată de 3280 lei/lună (de exemplu), venitul cuplului ar fi de dorit să depășească 10 – 11 000 RON”, sunt sumele vehiculate, pentru FANATIK, de analistul economic.