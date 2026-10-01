Noua Dacia, surprinsă pe străzile din București! Cum arată modelul înainte de lansare

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Surpriză mare de la Dacia! Cea mai nouă mașină fabricată în țara noastră a fost surprinsă pe străzile din București. Descoperă în paragrafele următoare cum arată, de fapt, modelul înainte de lansare, dar și care este costul de achiziție.

Dacia și noua gamă de mașini, mai aproape de vânzare

Producătorul auto Dacia a prezentat în luna iulie a acestui an un nou crossover din segmentul C. Autoturismul care poartă denumirea Striker are un preț de pornire sub 25.000 de euro, comenzile urmând să se deschidă chiar în această toamnă. Cel mai probabil mașinile vor ajunge în showroom-uri în decembrie.

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Noul model dispune de mai multe niveluri de echipare: Essential, Expression, Extreme și Journey. Cei care sunt interesați de această variantă nu mai au mult de așteptat până când o pot testa. Până atunci, însă, a fost surprinsă pe străzile din Capitală, fără niciun fel de camuflaj. E pentru prima oară când se întâmplă acest lucru.

Se pare că reprezentanții fabricii din Mioveni, județul Argeș, care , au decis să-i facă probe fără a o ascunde. Imaginile cu vehiculul au fost publicate pe o pagină de Facebook intitulată „Cars & Vehicles”. Aceasta este dedicată pasionaților auto, comentariile fiind împărțite în două tabere. Unii consideră că producătorul a copiat Skoda.

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Alții, în schimb, se întreabă ce motorizare are, dar și care este capacitatea motorului. „Tot cu tamburi pe spate și în 2026?”, „Cu motor de 1,2 sau au făcut upgrade la 0,9 cât are drujba-n patru timpi?” și „Ce motor are 0,9 în 3 pistoane?”, sunt câteva mesaje lăsate de internauți legat de Dacia Striker. Anterior, spaniolii au făcut o



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Cum arată cea mai nouă mașină Dacia

Dacia Striker este un autoturism încadrat în segmentul C, într-o zonă de piață unde cererea pentru mașini spațioase și versatile este în creștere. Producătorul de la Mioveni a anunțat că acest model îmbină elemente de caroserie de la mai multe tipuri, printre care se numără break (dinamica), hatchback (spațiul interior) și SUV (garda la sol).

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Printre caracteristicile sale se mai află o lungime de 4,62 metri. În plus, are o gardă la sol de până la 20 cm și un coeficient aerodinamic Cx de 0,29. Mașina este disponibilă cu trei motorizări electrificate: mild hybrid-G 140 (benzină/GPL), hybrid 155 și hybrid 150 4×4. Portbagajul are o capacitate de până la 600 de litri.

De asemenea, habitaclul include un ecran tactil de 10,1 inci, instrumentar digital LightVisio, sistem YouClip și numeroase spații de depozitare. În funcție de echiparea aleasă de fiecare cumpărător în parte sunt disponibile mai multe îmbunătățiri. Cele mai comune sunt plafonul panoramic și scaunele încălzite și electrice.

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Totodată, mașina poate fi echipată cu pilot automat adaptiv și mai multe sisteme ADAS. Dacia a mai transmis că peste 32% dintre materialele folosite la modelul Striker provin din economia circulară, inclusiv 47 kg de plastic reciclat. Pe de altă parte, producătorul auto a eliminat pielea și cromul decorativ.