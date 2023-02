Nouă fotbaliști de la FCSB au fost dați afară! Nici unul dintre favoriții lui Mihai Stoica n-a scăpat de reziliere

FCSB a renunțat în această iarnă la nu mai puțin de zece jucători, însă vicecampioana României continuă „marea epurare”. Mai mulți fotbaliști din Academia roș-albaștrilor au încetat colaborarea cu clubul lui Gigi Becali.

Gigi Becali taie în carne vie! A mai dat afară 9 jucători

a anunțat că FCSB a ajuns la un acord de reziliere a contractelor a nu mai puțin de nouă jucători de la echipa a doua a clubului.

ADVERTISEMENT

Printre aceștia se numără unul dintre preferații lui Mihai Stoica sau Eugen Trică și care avea o clauză de reziliere de 150 de milioane de euro: Adrian Niță.

Atacantul de 19 ani a evoluat pentru FCSB în pandemie, însă a fost împrumutat la Unirea Constanța. De la FCSB au mai plecat: Adrian Horșia (17 ani, mijlocaș), Culda Andrei (17 ani/ fundaș), Ardelean Laurențiu (22 de ani), Alexandru Arnold (21 de ani/ fundaș stânga), David Petruț (18 ani/ fundaș central), Călin Tudose (23 de ani/ fundaș central), Matei Gîrcoveanu (19 ani/ fundaș central) și Ciprian Timiș (21 de ani/ mijlocaș central).

ADVERTISEMENT

Ce spunea Mihai Stoica despre Niță. Cum îl caracteriza Eugen Trică, fostul său antrenor

Vârful era copilul de suflet al lui Mihai Stoica: „Pe Niță îl văd ca pe cea mai mare speranță a academiei noastre. E născut în 2003, e mai mic și decât Ianis Stoica. Niță va ajunge un fotbalist de care se va auzi, vă spun asta cu certitudine. A subordonat deja Dinamo la categoria lui de vârstă. O să auziți de el”.

: „E un jucător foarte, foarte bun! Eu știu foarte bine ce poate! A fost cel mai bun cu Dinamo. Suferea mult când pierdea echipa sau făceam egal. A jucat 14 meciuri la Măgurele și a dat patru goluri. Are o mentalitate bună și e un jucător de ultimii 30 de metri, pentru că dribilează în regim de viteză.

ADVERTISEMENT

Poate juca foarte bine și în stânga și în dreapta pentru că are ambele picioare, dar nu prea face faza defensivă. E un pic temperamental pentru că e și el un copil. Repet, e un jucător foarte bun.

Driblează unul la unul, scoate oameni din joc, are execuții și chiar putea să înscrie cu Dinamo. E important să fie sănătos, să nu se accidenteze. Are un viitor frumos și va ajunge și la națională. E bine că i-a pus clauza asta! Poate juca titular chiar din sezonul ăsta. De la anul sigur! 100%! În cel mai scurt timp. Cel mai apropiat. Dacă îl vinde pe Moruțan lui îi vine rândul! E rândul lui!”, surprindea fostul atacant al Stelei în FANATIK, care l-a avut pe Niță sub comanda sa la Turrs Turnu Măgurele.

ADVERTISEMENT

Cota BETANO pentru FCSB: 2,18 este cota pentru „total goluri: peste 2,5” la meciul FC Voluntari – FCSB.