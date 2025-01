Noua gamă Galaxy S25 a fost lansată de Samsung. Cât costă și cum arată noile telefoane

Așteptarea a luat sfârșit S25 fiind lansată miercuri, în cadrul evenimentului de la San Jose, California. și cât costă?

Samsung a lansat noua gamă Galaxy S25. Cât costă varianta ultra

Deși nu au fost aduse schimbări foarte mari privind designul, se observă totuși colțurile ușor rotunjite în cazul celor trei smartphone-uri. Totodată, ramele negre din jurul ecranului noului model sunt mai subțiri.

ADVERTISEMENT

Noile telefoane Galaxy S25, Galaxy S25+ și Galaxy S25 Ultra, au fost prezentate de compania din Coreea de Sud în cadrul evenimentului transmis, miercuri, în direct pe Youtube.

Experții spun că Samsung a făcut „un pas înapoi la nivelul chipset-ului, punând Snapdragon pe toate modelele, din cauza dificultăţilor de producţie întâmpinate de propria divizie de cipuri în dezvoltarea acestora”, arată news.ro.

ADVERTISEMENT

Ce specificații au cele trei smartphone-uri

Galaxy S25 are un ecran de 6,2 inch, iar Samsung Galaxy S25+ vine echipat cu un ecran cu 6,7 inch. Versiunea ultra are un ecran 1440p de 6,9 inch. Galaxy S25 și versiunea plus au același sistem foto: camera principală de 50MP, cea tele de 10MP (3x zoom optic) și cea ultrawide, de 12MP.

Cele două smartphone-uri au 12GB RAM. În cazul S25, stocarea începe de la 128GB, iar pentru versiunea plus de la 256GB, oprindu-se la 512GB în cazul ambelor telefoane.

ADVERTISEMENT

În schimb, Samsung Galaxy S25 Ultra are cu un ecran 1440p de 6,9 inch, până la 1TB stocare. Memoria RAM este de 12 GB, iar sistemul foto este compus din patru camere: 200MP (principală), 50MP, 10MP (ambele tele, 5X zoom optic), 50MP (ultrawide).

În ceea ce privește modelele de baterii, acestea sunt de 4000 mAh, 4900 mAh şi 5000 mAh. Ele pot dispune de încărcare wireless Qi2 atunci când se utilizează o husă specială.

ADVERTISEMENT

Cele trei telefoane vor fi disponibile din luna februarie. Prețurile pornesc de la 800 de dolari pentru S25. În cazul versiunii plus vorbim de un cost de la 1.000 de dolari, iar pentru Ultra va începe de la 1.300 dolari.