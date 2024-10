Noua Gașcă Zurli. Maya, fiica Mirelei Retegan, rupe tăcerea după ”revolta” din trupă: ”Eu chiar am fost implicată”

Gaşca Zurli este fenomenul care s-a strecurat în inimile copiilor foarte rapid. Anul acesta proiectul a luat o întorsătură neaşteptată din cauza neînţelegerilor dintre componenții grupului şi liderul Mirela Retegan. Actorii nemulţumiţi s-au îndreptat către alte proiecte. Fondatoarea proiectului, pe de altă parte, a fost nevoită să creeze un alt concept. În aceste circumstanţe s-a creat noul show, ”Maya în lumea Zurli”, unde fiica Mirelei Retegan, este protagonista.

Fiica Mirelei Retegan, Maya, parte din fenomenul Gașca Zurli

Maya este şi are 23 de ani. Aceasta a crescut cu Gaşca Zurli, la fel ca alte mii de copii, iar acum face parte din proiectul mamei sale. Invitată la , aceasta a vorbit despre cum a ajuns să urce pe scenă alături de personajele ce i-au făcut copilăria de poveste.

”Eu aveam cinci ani când s-a născut Gașca Zurli. Am avut norocul să trăiesc într-o lume de poveste. Am avut un turneu întreg în care eu am stat la intrare şi am dat pungile partenerilor fiecărui copil care a intrat în sala de spectacol. Eu chiar am fost implicată. Am făcut de toate. Mă bucur foarte tare că acum toţi oamenii care obişnuiau să mă întrebe: ”Maya de ce nu te vedem pe scenă”, pot să mă vadă.

Mi se pare foarte important că în momentul de faţă ştiu cât muncesc colegii mei, pe care oamenii nu îi văd. Eu pot să ajung în sala de spectacol la ora 9 şi să îmi fac o probă de sunet şi după să mă duc să mă machiez. Însă colegii mei sunt acolo de la 7 dimineaţa. Ei depun o muncă enormă. Mă bucur foarte tare că eu sunt conştientă de asta”, a mărturisit Maya în această dimineaţă pentru sursa mai sus menţionată.

”Sunt în locul perfect, la momentul perfect”

De asemenea, Maya de la Gașca Zurli este de părere că se află într-un moment oportun al vieţii sale. Consideră că are foarte multe de învăţat din această experieţă. Astfel se pregăteşte de lucrurile frumoase ce i le rezervă viitorul.

”În momentul ăsta mi se pare că sunt în locul perfect, la momentul perfect. La vârsta mea ceea ce trebuie să fac este să învăţ. Zurli şi lucratul mama îmi dă voie să învăţ câmplul muncii. Fac lucruri pe care eu îmi doresc să le fac şi mă pregătesc pentru ce aduce viitorul. Nu ştiu ce aduce, dar o să aducă”, a mai spus ea în această dimineaţă, la postul de radio.

Gaşca Zurli s-a reunit în vechea formulă

Vero Căliman, Ionuţ Varodi, Andreea Ghiţă şi Răzvan Marina sunt cei care au dat viaţă personajelor atât de iubite de către cei mici, din Gașca Zurli. Din cauza disputelor privitoare la plată, dar şi la munca extra, actorii au decis să pună capăt proiectul la care au lucrat ani buni din viaţa lor.

”Ştiu sigur că nu voi mai pleca niciodată capul doar pentru ca așa am auzit când eram mic, ca nu e bine sa te cerți cu șeful. Asta nu înseamnă ca îl lași să facă ce vrea cu tine. Și știu sigur ca mă voi asigura că sunt plătit corespunzător, pentru fiecare oră, minut, secundă în plus față de cea contractuală”, , în urmă cu doar câteva zile.

După plecarea fulgerătoare şi neaşteptată din Gaşca Zurli, foştii membrii s-au reunit într-un nou proiect. Aceştia sunt traineri la o şcoala de teatru ”DeLulu”, deschisă de Ionuţ Varodi. Aşadar, copiii au din nou şansa să interacţioneze cu personajele preferate, doar că într-un alt context.