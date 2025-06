Noua generație U19 reușește ce n-a izbutit generația lui Ianis Hagi, înainte să strălucească la EURO U21 din 2019! Speranțe pentru JO 2028

Fotbalul juvenil românesc a ajuns din nou în topul Europei: , ediția 2025, găzduit chiar de țara noastră. Selecționata pregătită de Ion Marin (70 de ani) va lupta cu

România s-a calificat pentru a doua oară în ultimii șase ani în semifinalele unui Campionat European juvenil

România s-a calificat pentru a doua oară în ultimii șase ani în semifinalele unui Campionat European juvenil, după ce în 2019, selecționata Under 21 antrenată de Mirel Rădoi ajungea între cele mai bune patru națiuni ale continentului, cu un

Însă, înainte de gloria de la U21, aceeași generație condusă de Ianis Hagi, Florinel Coman și Dennis Man nu reușise să treacă de primul tur al calificărilor pentru EURO U19 din 2017. A fost un eșec usturător, într-un context tensionat, marcat de nemulțumiri legate de selecție și convocări.

Generația lui Ianis Hagi, rezultate sub așteptări la Under 19

În toamna lui 2016, România U19, antrenată de Costel Enache, se prezenta cu un lot extrem de promițător. Printre jucători se regăseau Ianis Hagi (Fiorentina), Dennis Man (Steaua), Florinel Coman (Viitorul), Vlad Dragomir (Arsenal), Alexandru Pașcanu (Leicester), Adrian Petre (UTA), Răzvan Oaidă (Brescia), Denis Ciobotariu (Dinamo) sau Andrei Vlad (CSU Craiova).

Erau jucători născuți după 1 ianuarie 1998, mulți dintre ei deja titulari în Liga 1 sau transferați în străinătate. Totuși, rezultatele din teren au fost sub așteptări. Ianis Hagi și compania au fost eliminați prematur încă din primul tur al calificărilor, după două înfrângeri dureroase:

1-2 cu Olanda (Bijleveld 45, Dilrosun 45+1 / Ad. Petre 13)

(Bijleveld 45, Dilrosun 45+1 / Ad. Petre 13) 1-3 cu Norvegia (Roseth 14, Ajer 86, Grodem 90 / D. Man 68)

(Roseth 14, Ajer 86, Grodem 90 / D. Man 68) 6-0 cu San Marino (Fl. Coman 23, 51, I. Hagi 26, 56, 81, Ad. Petre 37)

În ciuda rezultatului din ultimul meci, România a terminat pe locul 3 în grupă, în spatele Olandei și Norvegiei. Turneul final era ratat încă din prima fază.

Nemulțumirea lui Gică Hagi: „Ianis nu a fost niciodată promovat”

La acel moment, Gheorghe Hagi era profund nemulțumit de modul în care se făceau selecțiile la loturile naționale. Fiul său, Ianis Hagi, debutase în SuperLiga și juca la Fiorentina Primavera, iar Hagi senior acuza faptul că Ianis și alți jucători de la Viitorul nu erau promovați sau convocați constant.

„Ianis nu a fost niciodată promovat! Nici măcar ideea de a-l aduce la loturi nu există. Dacă nu-l iei, măcar să spui acest lucru, să ţi-l asumi. Eu n-am făcut echipe, am vorbit doar de promovări şi de selecţii”, declara Gică Hagi, într-o intervenție la Dolce Sport.

„De la loturi au dispărut subit jucători. De exemplu Bălaşa. Unde e Bălaşa? Poate AS Roma, club care l-a luat, nu mai înţelege fotbalul. Apoi Manea. La 16 ani juca la naţională, acum, la 19 ani, nu mai e bun. Şi cu Ianis la fel. Foştii lui colegi, Nedelcu şi Marin merg la loturi, el nu. Cum dracu’ vine asta?”, continua „Regele”, vizibil iritat.

Declarațiile lui Hagi au atras atenția asupra unor probleme cronice din sistemul de scouting și selecție juvenilă din România. După acel scandal, Costel Enache l-a convocat pe Ianis Hagi și l-a desemnat căpitan de echipă.

Calificare ratată din primul tur la U19, în 2017, glorie la U21 în 2019

Ironia este că, în ciuda acestor tensiuni, exact acea generație avea să ajungă doi ani mai târziu în semifinalele EURO U21, cu o prestație memorabilă în fața Croației (4-1), Angliei (4-2) și Franței (0-0). În penultimul act, România a condus Germania cu 2-1 la pauză, dar a fost învinsă în final cu 2-4.

Din lotul României Under 19 care a ratat calificarea în 2017 doar opt jucători au contribuit la performanța extraordinară de la EURO Under 21 din 2019, sub comanda lui Mirel Rădoi: Ianis Hagi, Florinel Coman, Dennis Man, Alex Pașcanu, Vlad Dragomir, Adrian Petre, Andrei Ciobanu, Andrei Vlad.

La EURO 2019 au fost eligibili jucători născuți după 1 ianuarie 1996. Așa au apărut în echipă jucători precum Ionuț Radu (1997), Cristian Manea (1997), Ionuț Nedelcearu (1996), Florin Ștefan (1996), George Pușcaș (1996), Andrei Ivan (1997) sau Alexandru Cicâldău (1997).

Generația U19 calificată în semifinalele EURO 2025 va forma nucleul naționalei de tineret pentru EURO 2027 și Jocurile Olimpice 2028

Actuala selecționată a României U19, condusă de căpitanul Darius Fălcușan, de la Empoli, alcătuită exclusiv din jucători născuți după 1 ianuarie 2006, va reprezenta baza viitoarei naționale Under 21 în campania de calificare pentru EURO 2027 din Albania și Serbia.

Conform regulamentului UEFA, la acel turneu final vor putea participa fotbaliști născuți după 1 ianuarie 2004, ceea ce oferă continuitate între actuala generație U19 și lotul U21. Din actuala națională de tineret care a participat la EURO U21 2025 din Slovacia, șapte jucători vor rămâne eligibili și pentru următoarea campanie:

Vlad Rafailă (portar)

Tony Strata, Matteo Duțu, Andrei Borza (fundași)

Cristian Mihai, Cătălin Vulturar (mijlocași)

Rareș Burnete (atacant)

Această continuitate între generații va permite staffului tehnic să construiască o echipă competitivă, cu o bază solidă formată deja din jucători testați la cel mai înalt nivel juvenil european.

Ca și la edițiile anterioare, organizate cu un an înainte de Jocurile Olimpice, EURO Under 21 2027 va servi și ca turneu de calificare pentru Jocurile Olimpice de vară din 2028.