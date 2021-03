Noua iubită a lui Răzvan Simion a dat-o peste cap pe Lidia Buble? Ce spune artista despre Daliana Răducan

Cântăreața Lidia Buble pare să fi fost dată peste cap de către noua cucerire a lui Răzvan Simion. Vedeta a făcut câteva mărturisiri total neașteptate și a reușit în acest mod să își pună fanii pe gânduri, în legătură cu acest subiect ce pare să fie încă unul sensibil pentru ea.

Lidia Buble și-a deschis sufletul cât era prezentă într-o emisiune difuzată de ProTV Plus, în mediul online. Mărturiile i-au fost oferite actorului Marius Manole, cât solista de 27 de ani a onorat invitația și a avut în față și câteva feluri de mâncare pe cât de inedite, pe atât de stranii.

“De 8 luni sunt o femeie singură, liberă, toată lumea știe”, a precizat cântăreața, la începtul interviului acordat.

Ce crede Lidia Buble despre Daliana Răducan, noua iubită a lui Răzvan Simion

Lidia Buble și Răzvan Simion au pus capăt relației lor de lungă durată în vara anului trecut, după cinci ani petrecuți împreună. Despărțirea pare să fi fost una de comun acord, iar în prezent solista se bucură de statutul său, de femeie singură.

La rândul său, vedeta emisiunii “Neatza cu Răzvan și Dani “de la Antena 1 și-a refăcut viața alături de o nouă parteneră. Cea cu care a înlocuit-o prezentatorul se numește Daliana Răducan. Bruneta este de meserie arhitect și designer, având și anumite colaborări cu emisiunea “Visuri la cheie”, tot de pe ProTV.

Lidia Buble a purtat o discuție foarte sinceră în cadrul show-ului “Întrebarea mesei rotunde”, unde a răspuns mai multor curiozități.

A fost vorba de anumite întrebări arzătoare, ce stăteau și pe buzele fanilor ei de multă vreme. Artista originară din Deva a spus, printre altele, și ce crede despre noua iubită a lui Răzvan Simion.

Lidia Buble a mai susținut în cadrul apariției din emisiunea de la ProTV și faptul că bărbatul de televiziune a fost, cel mai probabil, marea dragoste a vieții sale. În mod clar, aceasta a fost foarte emoționată când a făcut astfel de mărturisiri și nu pare să fi trecut chiar atât de ușor peste despărțirea lor.

“Nu mai am fluturi în stomac. Au apărut și articole cu noua iubită. Nu am fost tentată să o urmăresc pe ea. Nu sunt geloasă, mă iubesc foarte mult și am mare încredere în mine. Răzvan e un om foarte fain. E norocoasă”, a susținut Lidia Buble, în fața lui Marius Manole, potrivit viva.ro.

