Noua metodă folosită de hoții de buzunare care face tot mai multe victime. Avertismentul polițiștilor

Polițiștii avertizează că hoții de buzunare profită de gesturile aparent prietenoase pentru a fura bunuri de valoare. Metoda ingenioasă face tot mai multe victime, iar oamenii sunt sfătuiți cum să se protejeze.

Cine sunt hoții care profită de gesturile prietenoase și cum acționează metoda „îmbrățișării”?

Metoda „îmbrățișării” devine tot mai frecventă în România, iar polițiștii atrag atenția că infractorii profită de gesturile aparent prietenoase pentru a sustrage bunuri de valoare. Recent, la Suceava, un bărbat a rămas fără telefon după ce a fost abordat de un necunoscut într-o stație de autobuz.

Reprezentanții Poliției din Suceava au explicat, pe baza cazurilor recente, cum acționează hoții prin metoda „îmbrățișării” și au avertizat asupra riscurilor implicate. Pentru a evita să devină victime, de persoane necunoscute care încearcă să-i îmbrățișeze, să nu depoziteze obiecte de valoare în buzunarele exterioare sau în genți nesecurizate și să fie atenți în spațiile aglomerate, cum ar fi piețele, zonele comerciale sau gările.

„Infractorii se dau drept cunoştinţe vechi, te abordează prietenos şi te iau cu bucurie în braţe. În timp ce te simţi flatat sau confuz, îţi pot fura portofelul, telefonul sau alte bunuri din buzunare”, se arată în cominicatul emis de IPJ Suceava.

Cum a fost victima metodei „îmbrățișării” un bărbat din Suceava?

a fost victima metodei „îmbrățișării”. În după-amiaza respectivă, el se afla într-un bar din municipiu împreună cu un prieten și consumase alcool. Telefonul său, în valoare de 1.200 de lei, a fost sustras, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de furt.

„La ora 17.40, acesta a părăsit barul şi s-a deplasat în staţia de autobuz de pe strada Jean Bart din apropierea gării. La ora 18.00, în timp ce se afla în staţie şi aştepta autobuzul, a fost abordat de un bărbat necunoscut, care s-a apropiat de el, îmbrăţişându-l de mai multe ori ”prieteneşte”, după care a plecat.

La scurt timp, persoana vătămată şi-a căutat cele două telefoane mobile în buzunare, constatând că îi lipseşte unul dintre ele. Imediat a verificat zona unde se afla, apelând telefonul pe care nu-l găsea şi care suna, însă nu l-a mai găsit, motiv pentru care consideră că telefonul i-a fost sustras de bărbatul care l-a abordat în staţie”, informează Poliţia Suceava.