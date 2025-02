Noua metodă prin care sunt escrocați românii cu ajutorul aplicațiilor de trafic. Cum sunt furate mașinile și banii șoferilor aflați la ananghie

Hoții au descoperit o nouă metodă prin care îi pot escroca pe români. Cu ajutorul aplicațiilor mobile de trafic, infractorii îi pot lăsa pe șoferii rămași cu mașinile în drum și fără bani, și fără autoturisme.

Noua metodă de escrocare îi sperie pe români

Modalitatea pare, în esență, foarte simplă. Escrocii monitorizează aplicațiile mobile de trafic și află, în timp real, unde au loc accidente. De asemenea, află rapid și unde sunt șoferi trași pe dreapta care semnalizează probleme cu mașinile.

Ulterior de tractări auto. Prețurile percepute de infractori sunt, în unele cazuri, și de trei ori mai mari decât cele cerute de firmele reale de tractare. Aceștia mizează, însă, pe disperarea victimei, care ajunge să scoată oricât din buzunar pentru a-și rezolva problema.

Au existat situații în care presupușii angajați ai firmelor de tractări preiau mașinile și spun că le duc la service. Din păcate, dispar fără urmă cu autoturismele, iar proprietarii nu mai pot da de ei.

Cum să te ferești de infractori

Pericolul este cu atât mai mare cu cât escrocii folosesc chiar și mașini, dar și logo-uri ce imită design-ul celor reale. De asemenea, din cauză că mulți români folosesc aplicațiile mobile de trafic, o mare parte poate cădea victimă hoților.

Pentru a se păzi de posibilele riscuri reprezentate de folosirea acestor aplicații, reprezentantul unei firme de din București a explicat, pentru FANATIK, care este procedura în urma căreia se calculează prețul unei astfel de intervenții. Astfel, șoferii își pot da seama încă de la început dacă sunt pe cale să fie țepuiți cu sume prea mari de bani.

„În primul rând, noi cei de la firmele de tractări auto, când un client sună la noi și spune că are nevoie de o tractare, avem nevoie de câteva detalii despre mașină. Dacă mașina mai este deplasabilă, dacă este lovită, dacă are nevoie de service, dacă are roțile rupte sau nu sunt rupte. Apoi, după ce ne spun aceste detalii, noi întrebăm de unde se ridică mașina și unde se descarcă mașina. Iar noi facem prețul în funcție de mașină. Dacă este autoturism, SUV, dubă, utilaj și în funcție de unde se ridică și unde se lasă”, a declarat Cristian Popescu, reprezentant al unei firme de tractări auto.

Frauda prin aplicațiile de trafic care a depășit granițele

Cei care lucrează în domeniu le recomandă șoferilor să se adreseze mai multor companii de tractări auto pentru a le afla ofertele. De asemenea, este important ca timpul alocat deplasării la locul incidentului să fie unul scurt, pentru ca infractorii să nu apuce să ajungă înaintea firmelor reale.

Această din Spania de mai mult timp. Garda Civilă a emis o avertizare în mediul online în acest sens, spunând că au existat cazuri în care escrocii au ajuns să apeleze inclusiv la rudele victimelor pentru a cere bani sub pretextul cheltuielilor cu intervenția.