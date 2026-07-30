Noua mină de aur a lui Gigi Becali, la debutul în cupele europene. Câți bani vrea patronul FCSB pe Ricardo Pădurariu

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FCSB speră să întoarcă soarta calificării în Letonia, cu Auda. După înfrângerea surpriză cu 2-3 din tur, echipa lui Marius Baciu are o nevoie de un succes la două goluri în Riga pentru a merge în turul trei preliminar din Conference League.

Ricardo Pădurariu, debut în cupele europene!

În echipa de start a celor de la FCSB, FANATIK, a apărut Ricardo Pădurariu, noua perlă a roş-albaştrilor. Fundaşul stânga revenit de la Corvinul Hunedoara a avut evoluţii apreciabile în primele două etape din SuperLiga şi se află la debutul în cupele europene.

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Fotbalistul în vârstă de 19 ani a fost crescut la FCSB. El a jucat de la 11 la 17 ani la echipele de copii şi juniori ale roş-albaştrilor, fiind împrumutat în 2025 la Gloria Bistriţa şi apoi, la Corvinul. Revenit în vară la echipa lui Gigi Becali, a semnat un nou contract pe patru ani cu fosta campioană a României.

Gigi Becali, convins că a dat lovitura: „Clauză de 30 de milioane de euro”

Gigi Becali s-a convins repede de Ricardo Pădurariu şi e sigur că a dat lovitura cu jucătorul în vârstă de 19 ani. După victoria cu prima etapă din SuperLiga, 2-0 cu FC Argeş, „I-am spus lui MM acum să îi schimbe clauza. O să îi fac pe 30 de milioane de euro. Dacă la 19 ani joacă așa, e jucător de echipe mari. O să îi mai dau în plus (n.r. la salariu), pentru că merită. Joacă titular, nu mai poate nimeni să îl schimbe de acolo. Cred că o să joace el și în Europa”, a spus Gigi Becali la Digisport.

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Până la meciul cu Auda, singurele partide internaționale ale fundașului stânga erau cele pentru naționalele de juniori ale României. Ricardo Pădurariu are selecții la U15, U16, U17, U18 și U19. După revenirea la FCSB, Ricardo Pădurariu a vorbit despre viitorul său și a ținut să le mulțumească lui Mihai Stoica și lui Gigi Becali. „Am citit declarațiile dânsului și îi mulțumesc. Cred că este al treilea cantonament de vară în care o să merg cu echipa mare. Am mai fost la 15 și la 16 ani, deci cunosc jucătorii, nu pot să spun că e ceva foarte nou. Îi știu pe băieți, Ngezana, Dawa, Miculescu, Tavi, toți m-au primit foarte bine. Adică n-o să am emoții în cantonament și nu o să îmi fie greu.

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Mă apreciază și i-a plăcut (n.r. – lui MM Stoica) de mine de când eram la juniori. M-a urmărit, venea la meciuri să mă vadă. Îmi dădea câte un mesaj și îmi spunea că vine să mă vadă să mă ambiționeze să joc bine. Am văzut ce a spus de mine, îi mulțumesc și mă motivează și mai mult să cresc. Oriunde mă bagă și oricât voi juca voi încerca să dau totul”, a declarat Ricardo Pădurariu, în exclusivitate pentru FANATIK, înainte de cantonamentul din Olanda.

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