Noua perlă a Craiovei cu care Mihai Rotaru poate da lovitura: „Se face de 5 milioane!”

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Duminică, pe „Ion Oblemenco”, Universitatea Craiova a obținut un nou succes în campionat și a rămas aproape de liderul Dinamo. Noua perlă a oltenilor, un jucător de doar 20 de ani, a făcut un meci foarte bun contra celor de la Farul. A fost o prezență constantă în joc și o amenințare pentru poarta rivalilor. În opinia lui Dumitru Dragomir, acest puști ar putea ajunge, pe viitor, să valoreze pe puțin 4 – 5 milioane de euro. Care sunt condițiile pentru a se întâmpla acest lucru.

Condiția pentru ca noua perlă a Craiovei să ajungă un mare fotbalist

În etapa a 12-a din SuperLiga, Universitatea Craiova a continuat seria rezultatelor pozitive în campionat. Oltenii au trecut acasă, scor 2-0, de Farul Constanța, prin reușitele lui Elisor și Romanchuk. Campioana a făcut una dintre cele mai bune reprize de la începutul sezonului, în condițiile în care antrenorul Coelho a odihnit mai multe nume grele. Nu au apărut în formula de start, printre alții, căpitanul Bancu, playmakerul Cicâldău sau vârful Al-Hamlawi. După acest succes, „U” a revenit la 3 puncte în spatele liderului Dinamo.

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Printre jucătorii care s-au remarcat în meciul de duminică a fost un puști crescut în Academia „Gheorghe Hagi” și trecut pe la Farul Constanța. . Fotbalistul de 20 de ani a fost cumpărat de campioană în iulie 2025 de la echipa dobrogeană, contra sumei de 1 milion de euro. În curând, dacă evoluțiile sale vor fi pe același trend crescător, jucătorul ar putea ajunge să valoreze mult mai mult. În emisiunea „Profețiile lui Mitică” de la FANATIK, Dumitru Dragomir și-a dat cu părerea despre acest tânăr de mare perspectivă.

„(n.r. Luca Băsceanu de la Craiova ar putea ajunge un fotbalist mare?) Da, dacă îi dă minute să joace. El stă între doi mastodonți acolo, cu două vârfuri.. (n.r. El se bate cu Baiaram) E greu să fii mai bun decât Baiaram, dar el nu joacă poziția acestuia. El se va lupta cu cei doi mastodonți din atac. (….) Eu spun că, dacă are minute mai multe, se face fotbalist”, este părerea lui Dragomir.

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Cu câte milioane de euro s-ar putea vinde Luca Băsceanu, noua perlă a Universității Craiova. Verdictul lui Mitică Dragomir

s-a născut la Constanța pe 17 mai 2006. El a debutat în SuperLiga pe 21 octombrie 2024, într-un meci de trist amintire pentru „marinari”, Rapid – Farul Constanța 5-0. Tânărul a devenit campion național de juniori în sezonul 2023 – 2024, când a fost desemnat și MVP-ul finalei Ligii de Tineret. Primul gol în campionatul României l-a marcat în martie 2025, în meciul FC Botoșani – Farul Constanța 4-3, din etapa a 2-a din play-out.

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Mutat în Bănie, la Universitatea Craiova, Băsceanu și-a mai trecut trei trofee în palmares: eventul SuperLiga – Cupa României și Supercupa României. La „Profețiile lui Mitică”, fostul șef al LPF a făcut o previziune în privința viitorului lui Băsceanu. Dragomir îl vede pe acesta la o potențială valoare de 4 – 5 milioane de euro. „(n.r. La ce valoare ar putea ajunge Luca Băsceanu?) Se face de 4 – 5 milioane de euro”, a răspuns direct, Mitică.

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