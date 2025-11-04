Noua perlă a lui Adrian Mititelu a impresionat la 3 echipe din Italia și poate prinde transferul carierei: ,,L-au vrut și cei de la FCSB”. Exclusiv

Alex Purcaru, tânărul jucător al celor de la FC U Craiova, echipă patronată de Adrian Mititelu, ar putea face pasul către o formație din afara țării. La nici 16 ani împliniți, mijlocașul ofensiv a fost în probe la mai multe cluburi din Italia. El a intrat și pe radarul campioanei FCSB.
Mijlocașul celor de la FC U Craiova, Alex Purcaru, este un fotbalist de mare perspectivă. A ajuns la clubul din Bănie în urmă cu doar câteva luni, iar în scurt timp ar putea prinde un transfer peste hotare. A fost deja în trial la câteva formații din Italia și a lăsat o impresie pozitivă.
Concret, Alex Purcaru a dat probe în ultimele zile la trei echipe din Italia: Torino, Modena și Verona. În urmă cu un an, el și-a încercat norocul și la Como și Lazio, însă a rămas până la urmă în România. Acum, a primit un feedback pozitiv din partea peninsularilor.
Tatăl jucătorului, Cosmin Purcaru, a vorbit cu FANATIK despre experiența fiului său din Italia. Acesta a dat de înțeles că lucrurile au mers bine, iar Alex va reveni în Peninsulă peste patru luni, când va împlini 16 ani, moment în care se va lua o decizie finală. Tânărul mijlocaș a fost căutat și de FCSB.
„Alex a făcut un tur de forță în ultimele trei săptămâni și a dat mai multe probe la Torino, Modena și Verona. A făcut impresie foarte bună și au zis că vor să îl mai vadă peste 4-5 luni, când face 16 ani. El a mai fost și pe la Lecce și la Como acum un an. Îl doresc, dar vor să îl mai vadă o dată. A fost remarcat și de cei de la FCSB”, a declarat Cosmin Purcaru pentru FANATIK.
Adrian Mititelu, patronul de la FC U Craiova, declara despre Alex Purcaru, după ce acesta a semnat cu echipa din Bănie, că fotbalistul ar putea avea un viitor promițător în fotbalul românesc dacă va munci serios: „Ar putea fi o mare vedetă a României în câțiva ani! Totul depinde de el, talent are din belșug!”, scria omul de afaceri pe Facebook.