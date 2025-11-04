Sport

Noua perlă a lui Adrian Mititelu a impresionat la 3 echipe din Italia și poate prinde transferul carierei: ,,L-au vrut și cei de la FCSB". Exclusiv

Perla din Bănie face valuri în Italia! Un puști de la FC U Craiova a impresionat la trei cluburi importante și a intrat și în atenția FCSB. Despre cine este vorba
Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu
04.11.2025 | 07:30
Noua perla a lui Adrian Mititelu a impresionat la 3 echipe din Italia si poate prinde transferul carierei Lau vrut si cei de la FCSB Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Cine e jucătorul de la FC U Craiova care ar putea ajunge în fotbalul italian
Alex Purcaru, tânărul jucător al celor de la FC U Craiova, echipă patronată de Adrian Mititelu, ar putea face pasul către o formație din afara țării. La nici 16 ani împliniți, mijlocașul ofensiv a fost în probe la mai multe cluburi din Italia. El a intrat și pe radarul campioanei FCSB.

Juniorul de la FC U Craiova ar putea ajunge la o echipă de Serie A! Și FCSB s-a interesat de el

Mijlocașul celor de la FC U Craiova, Alex Purcaru, este un fotbalist de mare perspectivă. A ajuns la clubul din Bănie în urmă cu doar câteva luni, iar în scurt timp ar putea prinde un transfer peste hotare. A fost deja în trial la câteva formații din Italia și a lăsat o impresie pozitivă.

Concret, Alex Purcaru a dat probe în ultimele zile la trei echipe din Italia: Torino, Modena și Verona. În urmă cu un an, el și-a încercat norocul și la Como și Lazio, însă a rămas până la urmă în România. Acum, a primit un feedback pozitiv din partea peninsularilor.

Tatăl fotbalistului a vorbit despre experiența fiului său în Italia

Tatăl jucătorului, Cosmin Purcaru, a vorbit cu FANATIK despre experiența fiului său din Italia. Acesta a dat de înțeles că lucrurile au mers bine, iar Alex va reveni în Peninsulă peste patru luni, când va împlini 16 ani, moment în care se va lua o decizie finală. Tânărul mijlocaș a fost căutat și de FCSB.

„Alex a făcut un tur de forță în ultimele trei săptămâni și a dat mai multe probe la Torino, Modena și Verona. A făcut impresie foarte bună și au zis că vor să îl mai vadă peste 4-5 luni, când face 16 ani. El a mai fost și pe la Lecce și la Como acum un an. Îl doresc, dar vor să îl mai vadă o dată. A fost remarcat și de cei de la FCSB”, a declarat Cosmin Purcaru pentru FANATIK.

Alex Purcaru, în probe la FC Torino
Alex Purcaru, în probe la FC Torino

Adrian Mititelu, impresionat de Alex Purcaru. Ce spunea patronul de la FC U Craiova despre puștiul de 15 ani

Adrian Mititelu, patronul de la FC U Craiova, declara despre Alex Purcaru, după ce acesta a semnat cu echipa din Bănie, că fotbalistul ar putea avea un viitor promițător în fotbalul românesc dacă va munci serios: „Ar putea fi o mare vedetă a României în câțiva ani! Totul depinde de el, talent are din belșug!”, scria omul de afaceri pe Facebook.

Alex Purcaru, în probe la Torino

