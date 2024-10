Noua perlă a lui Gică Hagi, ambiții mari după debutul în prima ligă: “Îmi doresc mult mai mult”. Video

, evoluează ca mijlocaș ofensiv și este unul dintre cei mai promițători jucători din academia celor de la Farul Constanța. După debutul în prima ligă, noua perlă a lui Gică Hagi s-a arătat foarte ambițios.

Noua perlă a lui Gică Hagi, ambiții mari după debutul în prima ligă

a oferit un interviu în care a discutat despre debutul în prima ligă și despre ambițiile sale. Luca Băsceanu susține că vrea să strângă cât mai multe apariții pentru Farul în SuperLiga, unde își dorește să și contribuie pe tabela de marcaj.

ADVERTISEMENT

Totodată, decarul angrenat și la echipa de tineret a constănțenilor, unde are și prezențe în UEFA Youth League, susține că se gândește să ajute cât mai mult echipa mare să iasă din zona roșie a clasamentului.

“Sunt foarte bucuros că am debutat în primul eșalon, păcat că scorul nu a fost de așa manieră cât să mă bucur foarte mult.

ADVERTISEMENT

Am debutat pe Giulești, un stadion frumos, cu atmosferă frumoasă, dar din păcate, meciul nu a fost în favoarea noastră.

La început am avut emoții. După 2-3 minute am intrat mai bine în meci și am încercat să îmi fac jocul meu. Dar atât s-a putut în acea seară.

ADVERTISEMENT

“Îmi doresc mult mai mult”

E clar că îmi doresc mult mai mult, acesta este doar începutul și orice început e greu. Sper să prind cât mai multe minute acum și să dau goluri, pase de goluri.

E efortul mare, dar pentru asta ne-am apucat de fotbal și asta ne place să facem. Suntem bucuroși că o facem. Îmi doresc să joc cât mai mult în prima ligă și să îmi ajut echipa.

ADVERTISEMENT

Mă gândesc și la prima reușită în tricoul echipei mari. Îmi doresc să facem figuri frumoase și să ieșim din zona roșie”, a declarat , pentru .