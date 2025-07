Noua „perlă” a lui Gică Hagi de la Farul a creat tensiune în direct. Cine „merge” pe mâna lui

Un dialog incendiar a avut loc în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, pornind de la noua „perlă” a lui Gică Hagi la Farul Constanța. Răzvan Tănasă (22 de ani) a fost eroul „Regelui” . Dubla sa le-a adus prima victorie „marinarilor” în SuperLiga 2025-2026, .

De la noua „perlă” a lui Gică Hagi de la Farul, la tensiune în direct la Fanatik Superliga cu Horia Ivanovici

Nume importante din fotbalul românesc precum Adi Ilie, Marius Șumudică, Dănuț Lupu și Robert Niță au căzut de acord inițial, alături de moderatorul Horia Ivanovici, despre potențialul extremei stânga împrumutate în ultimii doi ani la Oțelul Galați de Farul. Au curs laudele pentru Răzvan Tănasă.

„E interesant Răzvan Tănasă. Mie îmi place de el. L-a luat de la Galați, nu? Are o ușurință în execuții. Și golul pe care îl dă în minutul 4 sau 5, primul gol, se vede că acolo vrea să dea. De când o lovește el știe că mingea intră în poartă. Are doar 22 de ani. Mai are mult de muncă, dar poate să crească. Are calitate”, a declarat Adi Ilie, la

„De fapt, Radaslavescu și-a făcut mingea pentru el. A vrut să dea el la poartă. Tănasă urmărește și numai acolo putea el să dea. Dă cu latul, dar exact ce a zis Adi, are gleznă fină. Nu lovește cu interiorul, lovește cu latul. Are o gleznă foarte fină. La al doilea gol evită adversarul și nu putea să dea decât sus, unde a dat, fiindcă era portarul la colțul scurt. Are calitate! L-a ajutat că a fost under anul trecut și a jucat meci de meci”, a subliniat și Marius Șumudică.

„Îi iese ce vrea să facă. Îi iese să dea șutul ăla sus acolo. La primul e aproape și urmărește ce face Radaslavescu și doar acolo poate să dea. E un jucător care are o lejeritate”, a comentat și Robert Niță.

Mesajul transmis de Horia Ivanovici despre Răzvan Tănasă, noua „perlă” a lui Gică Hagi de la Farul

Ulterior, Horia Ivanovici a admis despre Răzvan Tănasă că reprezintă un fotbalist de viitor interesant. Directorul FANATIK a punctat însă și asupra nevoii presei de a crea eroi, ceea ce produce „metehne” precum atribuirea unor etichete grele („noul Mutu”) pentru jucători care nu au demonstrat nimic.

„Mi s-a părut un băiat foarte interesant. Ideea e în felul următor. Noi avem o mare meteahnă. Și eu ca ziarist! Cum dă unul două goluri sau face ceva îi spunem viitorul Alibec sau viitorul Mutu.

Că toată lumea vorbește de Luca Băsceanu că e viitorul Mutu. Nu l-am văzut până acum pe Luca Băsceanu. Dacă e viitorul Mutu, nu ai cum să nu începi cu el primul 11. Săracul Băsceanu nu a făcut nimic și i-am pus eticheta de viitorul Mutu.

O facem și din lipsa unor vedete autentice. Mitriță s-a dus și a luat campionatul Chinei la mână. Eu recunosc că e o meteahnă și a mea. Dar încercăm să creăm eroi. Încerci să te legi de ceva.

Fotbalul și SuperLiga fără vedete nu înseamnă nimic. Pentru că, într-adevăr, Tănasă a dat două goluri. A dat cu Oțelul. Nu a bătut cu 3-0 FCSB-ul și a dat el tripla”, a transmis Horia Ivanovici, fondatorul FANATIK.

Intervențiile lui Dănuț Lupu și Marius Șumudică

„Problema mare este că vorbim de un copil la vârsta de 22 de ani. Hai, măi, Horia, te rog eu frumos…acum vreo 15 ani la 22 de ani nici nu jucai nicăieri, dacă nu se vorbea de tine la 17-18 ani. La 22 de ani mai stă și vreo 3, 4 sau 5 ani în România, face 27. Mai joacă 2 ani și se lasă.

La fotbal sunt atâtea academii. De copiii ăștia de ce nu se vorbește la 17 sau 18 ani? Se vorbește doar la 22?! E o regulă pe care Federația a impus-o. Altfel nu se auzea de copiii ăștia niciodată. Fiindcă toți antrenorii, în general, fug de copiii tineri. Iau niște copii la 27 de ani, cică e copil”, a adăugat Dănuț Lupu, completat după aceea de Marius Șumudică: „După ce se termină regula U21, câți joacă în continuare? Într-o proporție de 80% cred că nu joacă. Și maximum de 20% continuă să pară seniori și să joace. Restul nu joacă! Practic sunt folosiți în anul respectiv”.

Dialog tensionat la Fanatik Superliga cu Horia Ivanovici, încheiat cu zâmbetul pe buze

În finalul dezbaterii, Dănuț Lupu s-a contrat cu Marius Șumudică și Robert Niță despre valoarea lui Caio, atacantul brazilian al celor de la FC Argeș. Discuția s-a încheiat însă cu umor.

Dănuț Lupu: Am zis de Caio de la FC Argeș că nu atinge de 10 ori mingea cu Craiova, după ce l-am văzut la meciul cu Rapid!

Marius Șumudică: Vezi că și la Craiova a dat 4 șuturi la poartă. A dat niște șuturi!

Robert Niță: La golul cu Craiova al echipei sale îi pune mingea în gheată coechipierului.

Dănuț Lupu: Să îl bage doar la lovituri libere!

Robert Niță: E același profil ca Dobre, cu explozie bună și capacitate bună de efort.

Adi Ilie: Mă bufnește râsul că la fiecare echipă avem câte un jucător așa și vorbim de el. Când jucam noi, pe vremea aia, vorbeam de 5 inși din echipa aia.

Dănuț Lupu: Fiecare echipă avea 3 decari. Acum la 10 echipe nu găsești un decar.

Horia Ivanovici: Fiecare echipă avea 3 decari. Acum la echipele noastre fiecare are câte 2 fundași dreapta și 2 fundași stânga.

Marius Șumudică: Cu Dănuț Lupu când făcea mereu cărțile avea din start 3 decari. Nu știu cum făcea.