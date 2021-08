Noua „perlă” a lui Gică Hagi, declarație neașteptată: „Messi, Neymar şi Iniesta m-au învăţat să driblez!”

Enes Sali a fost transferat de , în vara lui 2018, liber de contract, de la juniorii Barcelonei.

ADVERTISEMENT

Tânărul jucător a debutat, în Liga 1, în partida Farul – Sepsi, din etapa trecută, terminată 1-0.

Enes Sali, declarație neașteptată

Enes Sali a dezvăluit că, în perioada în care a evoluat pentru juniorii Barcelonei, a învățat să dribleze de la Neymar, Messi și Iniesta.

ADVERTISEMENT

„(La FC Barcelona ai avut experienţe frumoase? Te-ai întâlnit cu marii fotbalişti?) Da, vă daţi seama, m-am întâlnit cu Neymar, Messi, Iniesta, jucători cu nume mari. M-au învăţat multe lucruri. Ei m-au învăţat să driblez aşa bine. Mi-au spus că să am încredere în mine mai mult şi m-au ajutat să-mi îmbunătăţesc calitatea asta. Idolul meu este Messi.

Visul meu este să joc în Champions League, să joc într-un campionat puternic şi să demonstrez zi de zi”, a declarat Enes Sali, pentru canalul de Youtube Farul Constanţa TV.

ADVERTISEMENT

Totodată, tânărul jucător a dezvăluit că, înaintea , Gică Hagi i-a transims să aibă încredere în el și să nu-i fie frică.

„Nu cred că am avut emoţii, sunt foarte fericit că am debutat. Este o experienţă foarte frumoasă.

ADVERTISEMENT

Îi mulţumesc domnului Hagi pentru această oportunitate şi că are încredere în mine şi mă susţine. Sper să joc cât mai multe meciuri şi să facem suporterii fericiţi.

Sincer, nu mă aşteptam să joc, dar a avut încredere în mine. Mi-a zis (n.r. Gică Hagi) înainte de meci să am încredere în mine, să intru fără frică şi după meci m-a felicitat.

ADVERTISEMENT

Acolo m-am născut (n.r. în Toronto), la 5 ani am început fotbalul şi după m-am mutat la Barcelona, la 8 ani, am stat acolo 2 ani şi după aia am venit în România.

(Cum este pentru tine să te antreneze domnul Hagi?) Vă daţi seama, este o onoare. A fost un fost unul dintre idolii mei, când eram mai mic. M-a ajutat foarte mult, a avut încredere în mine. Este greu să debutez la 15 ani, dar doar de mine depinde, trebuie să muncesc cât mai mult”, a mai spus Enes Sali.